Карма и её влияние на жизнь человека
В настоящее время большое количество лже-гуру «чистит», «уменьшает», «сжигает» Карму доверчивых клиентов. Но, в соответствии с Ведами, «сжечь» Карму другого живого существа не может никто, даже Боги. Избавиться от её влияния может только тот, кто эту Карму создал.
В передаче было поведано:
– что такое карма,
– каких видов она бывает,
– как и на что она влияет,
– что с ней делать и как с ней жить, чтобы Жизнь стала полноценной.
Запись передачи «Народного Славянского радио» от 15 апреля 2017 года «Карма и её влияние на жизнь человека». Автор программы – Всеслав Глоба
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Источник: www.kramola.info