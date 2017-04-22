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Карма и её влияние на жизнь человека

10:39. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В настоящее время большое количество лже-гуру «чистит», «уменьшает», «сжигает» Карму доверчивых клиентов. Но, в соответствии с Ведами, «сжечь» Карму другого живого существа не может никто, даже Боги. Избавиться от её влияния может только тот, кто эту Карму создал.

В передаче было поведано:
– что такое карма,
– каких видов она бывает,
– как и на что она влияет,
– что с ней делать и как с ней жить, чтобы Жизнь стала полноценной.

Запись передачи «Народного Славянского радио» от 15 апреля 2017 года «Карма и её влияние на жизнь человека». Автор программы – Всеслав Глоба



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Источник: www.kramola.info

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