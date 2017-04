John Kaminski : “Но кто спасет евреев, когда мир узнает, что они cделали?”

Если это паранойя, то это паранойя не антисемита, а еврея.

(перевод статьи еврейского автора John Kaminski "Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?" 8th December 2009 )

Революция победит за один день.

Но кто спасет евреев, когда мир узнает, что они cделали?

Финальная революция за человеческую свободу будет выиграна за один день. Не бомбами, не голодом, не массовыми отравлениями, не электронной вапоризацией, а несколькими хорошо подобранными фразами в точно выбранном месте и времени, которые осветят тьму Зверя, терзавшего нас больше столетий, чем мы можем сосчитать.

Это действительно произойдет за один день, потому что змеиная сеть Зверя поглощает всю планету со своей саморазрушительной вымогающей алчностью, и все повсюду одновременно осознают, что не философия прибыли превратила нашу планету в жалкое пепелище, а политика вполне определённой группы безумцев с манией величия, которая контролирует на этой планете все, до последнего доллара.

Это они несут прямую ответственность за весь этот бессмысленный геноцид и разрушение, а мы, овечье стадо, во вторую очередь ответственны за то, что терпели все эти годы их дьявольские методы контроля над нашими умами.

Мы, пролы (беспартийный пролетариат. Дж.Оруэл) — всего лишь цифры в гроссбухе какого-нибудь богатого еврейского проходимца, связанного со всемирной сетью зловещих дельцов, которые стремятся превратить всех нас в полумертвых зомби, опутанных сложными денежными схемами и не имеющих права голоса при решении собственной участи.

Всё, что требуется от нас, чтобы освободиться от этих причудливо связанных обязательств, — это понять, что делали евреи всё время и насколько они приблизились сейчас к достижению своей конечной цели — убить или поработить всех неевреев мира, исполняя таким образом предначертания своей тайной «священной книги», Талмуда — этого психологического зверства, приведшего к ИХ тотальному контролю над всеми системами, которые контролируют НАС.

Не осознать это сейчас — значит быть зомби и, вероятно, погибнуть чудовищной смертью.

Что же сделали евреи миру... что именно они сделали?

1. Конструирование реальности путем переписывания истории.

С древнейших времен преступники, позднее ставшие известными как евреи, имели то естественное преимущество, что они были разъездными торговцами, караванщиками и их знакомство со множеством культур давало им превосходство над легкой добычей — оседлым населением какого-нибудь маленького городка или страны, запертого в своих стенах.

Мне действительно жаль говорить это многим из вас, но шаблоном обмана, которому они следуют все время, было создание христианства в 325 году н.э, которое учило подставлять другую щеку, когда невидимая рука залезает в ваш карман.

Оно учило людей, что единственное основание их безопасности — это обещание того, что никогда не могло быть осуществлено, кроме как в манипулируемой голове верующего.

Вера во что-то, что вероятно не может быть правдой — тот же самый ментальный механизм, необходимый, чтобы поверить, будто современная банковская система — это честный бизнес.

Схожесть проектов, механизмов власти и внешних атрибутов приводят нас к предположению, что религия и банковское дело скроены каким-то образом по одним лекалам.

Логика, приводящая к вере во всемогущего бога, управляющего всем свыше, идентична «скачку веры», приводящему к займу денег под сложный процент. «Верьте нам», — говорят они. И так как по своей природе мы боязливые смертные существа, мы верим.

Великий провидец Герберт Уэллс высказал мнение, что интеллектуальный и духовный прогресс человечества остановился в 1770-х годах.

Имя, которое в первую очередь ассоциируется с этой внезапной остановкой человеческого развития — Ротшильд.

Контроль над деньгами привел к контролю и над всем остальным, к извращению любого порядка в пользу паразитической группы монгольских интервентов известных как ашкенази, которые с умыслом вступили в союз с наихудшими из бандитов — с сефардами, и вместе с ними хитро и терпеливо грабили простаков всего мира.

Контроль над средствами массовой информации сделал возможным все их мошенничества. Это правило номер один.

Дэвид Рокфеллер высказался об этом лучше всего: «Мы благодарны Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, журналу Тайм и другим известным изданиям, руководители которых посещали наши собрания и неукоснительно выполняли свое обещание быть сдержанными на протяжении почти сорока лет. Для нас было бы невозможным осуществлять наши глобальные планы, если бы они стали вдруг известны в течение этих лет. Но теперь мир стал более сложным и подготовленным к принятию мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров несомненно более предпочтителен, чем национальное самоопределение прошлых веков».

Владея большей частью денег всего мира, они навечно завладели всеми значимыми отраслями: нефть Рокфеллера, железные дороги Моргана, политика Маркса, наркоторговля в Китае Сасуна, рабы Монсанто, разбойничьи инвестиции Лемана, психология Фрейда, Голливуд Мейера, физика Эйнштейна, музыкальная монополия Ирвинга Берлина, мошеннический Федеральный Резерв Варбурга, еврейская атомная бомба Оппенгеймера, домохозяйки Бетти Фридан, хиппи Абби Хофмана, выпивка Бронфмана, политическое киллерство Киссенджера, мыльные оперы Нормана Лира, компьютеры Билла Гейтса и так далее.

Гнуснейшим из еврейских преступлений, возможно, является область медицины.

Нельзя забывать, что в Османской империи евреям было запрещено практиковать медицину, так как в Талмуде говорится, что евреи должны становиться врачами, чтобы убивать гоев наибольшим количеством способов.

Химиотерапия?



Зубные пломбы с ртутью?



Фтор? Тимеросал? Сквален?



Обедненный уран?



Отравление свинцом погубило Рим.

И детей в Чикаго тоже. Бешеная корова должна вскоре попасть в цель.

Джон Рокфеллер вначале продавал нефть как лечебный эликсир, прежде чем понял, что она горит.

Солк получил Нобелевскую премию за вакцину от болезни, которая на самом деле была промышленной интоксикацией свинцом — факт, заболтанный самой разнообразной риторикой.

А теперь ещё и самые последние эликсиры: Гардасил, который уже погубил будущие поколения американцев, Прозак — прямая дорога в страну зомби, болезнь Моргеллона. Полагайтесь на все эти еврейские изобретения, если вы традиционно воспитаны, полагайтесь на вашего врача, прописывающего вам то, что убьет вас.

2. Еврейская жатва.

Ваш близкий погиб на войне, как у Синди Шихан? После лет публичных рыданий её тошнит от американского флага. Газеты говорят, что она ненормальная. Её сын убит на войне за что? За какие идеалы? И она сумасшедшая? Всего лишь указывая, что наших детей бросают в горнило чьих-то шкурных интересов? И мы все запутаны и варимся в этом ужасном супе сфабрикованных реальностей.

Известный профессор Вернер Зомбарт произнёс бессмертный трюизм: «Войны — это еврейская жатва».

Самое значительное еврейское преступление против человечности — бессмысленные смерти, причиной которых является тайная узурпация власти. На сегодняшний день практически во всех государствах мира.

Это можно увидеть во всей исторической наглядности, прочитав «Безымянную войну» Рамзея на моем сайте или посетив такие качественные сайты как www.iamthewitness.com и www.sweetliberty.org.

В книге Рамзая вкратце описывается еврейское проникновение в Англию (Кромвель), Францию (Наполеон, ренегатская марионетка Ротшильда), Россию (нью-йоркские евреи, изменившие свои имена и ставшие Политбюро), Германию и, более подробно, в США (Рузвельт и его правая рука Нельсон Рокфеллер).

Говоря о войнах, мы говорим о Федеральном Резерве, тайном правительстве, уже век обчищающем наши карманы, защищенном выпестованными марионетками, которых выбирают банкиры, чтобы они правили нами, и которые выдают себя за президентов.

Как они добились этого?

Все области человеческой жизни — от школ до кинофильмов — пропитаны еврейским порнографическим влиянием.

Характерный признак всех успешных голливудских звезд — это то, что самые прекрасные нееврейские актеры должны быть унижены самым растленным образом, прежде чем они смогут получить своих Оскаров.

Мочиться на распятие и называть это искусством — пожалуй, ярчайший пример того, что евреи хотели бы внедрить в голову каждого гоя.

Откровенно говоря, я рассматриваю это омерзительное действо как высочайшее проявление их так называемой религии, иудаизма. И я очень хочу, чтобы мир проснулся и увидел, что это означает. В действительности это означает, что они мочатся на самих себя и не понимают этого. Но они несомненно мочатся и на нас, и мы должны остановить их. Немедленно.

3. Доказуемая патология.

Любое преступление совершается тем, кто был обделен любовью.

Нам нужно перестать быть шлюхами и фанатиками той или иной философии, нам нужно осознать, что все мы едины, кроме этой группы наследственных онанистов, мочащихся на распятия. Это всё равно, что мочиться на то, что дает надежду. Это вид нигилизма, гарантирующий гибель того, кто следует ему. Это именно то, что инфицирует наш мир.

Ключевая философия, поддерживающая эту заразу, — Талмуд (и, в расширительном смысле, Ветхий Завет).

Каким злом порожден бог, который говорит, что надо убивать других, насиловать их женщин и захватывать их имущество во имя его святого имени? Это слова психопата.

Бог Ветхого Завета психически болен, а Талмуд — прекрасная иллюстрация того, как эта извращенная патология уничтожит нас, если мы позволим сделать ей это.

Разве правильно утверждать, что ты лучше, чем остальные, потому что так говорит «Б-г»? Это называется «девиантным поведением», как назвали это еврейские психиатры. Это комплекс превосходства, порождаемый страхом и недостатком любви.

Одно можно утверждать наверняка: когда каждый узнает, что сделали евреи с миром, мир обойдется с евреями гораздо более великодушно, чем евреи обходились с миром, и таким образом, с крайними предосторожностями, им будет позволено присоединиться к человеческому роду и разделить его славное будущее.

и ещё немножко размышлений одного еврея...

Марк Эли Раваж (Макс Равич), эмигрант из Румынии «еврейского» происхождения, личный биограф Ротшильдов, в статье "Реальные обвинения против евреев, один из которых указывает на полную глубину их вины" (“A Real case Against the Jews” One of them Points out the full Depth of their Guilt. Marcus Eli Ravage) в 1928 писал:

"Под нашим контролем находятся и ваши церкви, и ваши школы, и ваши законы, и ваши правительства и сами ваши мысли и понятия, которыми вы мыслите.

Вы вообще существуете в еврейском понятийном пространстве."

Мысли и идеи наших людей переплелись с вашими традициями до той степени, что у вас не считается образованным человек, который не знаком с нашим расовым наследием.

