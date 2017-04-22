Изучение камней Ики под микроскопом
10:36. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Николай Субботин, Андрей Жуков, Валерий Чудинов. Изучение камней Ики под микроскопом
Давно хотел провести исследование микроструктуры линий на камнях Ики. Сегодня все удачно сложилось: по просьбе Андрея Жукова организовал встречу с нашим уважаемым исследователем Валерием Чудиновым. Встретились у Андрея дома. Я захватил с собой портативный ноутбук и USB-микроскоп Dino-Lite, который позволяет получать увеличение до 200х. В коллекции Андрея хранится несколько настоящих камней Ики, исследованием которых мы и занялись.
Источник: www.kramola.info