Дом без дома?

В Госдуме идёт разработка технического задания для закона о российской нации, исходя из которого станет понятно, чем его наполнять. Обсуждаются варианты названия: «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», «О государственной национальной политике», «Об основах государственной национальной политики» и др. Определяется, есть ли противоречие между конституционным положением о многонациональном народе Российской Федерации и понятием российской нации. Что есть само понятие «российская нация», «россиянин»?

Станислав Говорухин пишет: «Россияне, россиянин – слова отвратительные. Мы всё время были многонациональным русским народом. Теперь стали россияне. Хотя для всего мира – мы русские!» Некогда высказался и Расул Гамзатов: «За границей – я русский, в России – я дагестанец, в Дагестане – я аварец».



Ещё четверть века назад в России не было в ходу определение «россияне». И есть некий парадокс в том, что в России живут русские и… россияне. Попробуем разобраться. Выскажу своё суждение. Совершенно очевидно, что нам необходимо на законодательном уровне решить проблему русских, русского народа.

Для начала я бы отметил, что государствообразующая нация – русские – не имеет национального государства. Нынешняя Россия с юридической точки зрения не является русским национальным государством, в рамках которого русские осуществили бы право на национальное самоопределение. Это и делает национальный вопрос в РФ острым. Почему, собственно, русские (великороссы) лишены государственности?

В Конституции РФ говорится, что Россия – это многонацио­нальное государство. Но насколько это так?

Чтобы страну признать мононациональной, вовсе не нужно, чтобы все 100% жителей принадлежали к одному этносу. Достаточно 67%. Так утверждает международное право. Русских в России свыше 80%. Больше в процентном отношении, чем казахов в Казахстане, латышей в Латвии, эстонцев в Эстонии. Там проживают представители 192 национальностей. 68,7% постоянных жителей – эстонцы, на втором месте русские – 24,8%. Латышей в Латвии – 62,1%, четверть населения Латвии – русские, есть много других национальностей. Казахов в Казахстане – 66,48%, русских – 20,61%. Есть узбеки, украинцы, уйгуры, татары и другие.

Но Латвия, Эстония и Казахстан являются национальными государствами эстонцев, латышей и казахов. Их называют мононациональными!

Таким образом, можно утверждать, что и Россия – полиэтническая, но мононациональная, а не многонациональная страна. И об этом надо честно говорить!

Посмотрим на административное деление РФ. Увидим, что у национальностей, населяющих Россию, есть свои национальные образования. Республики имеют свои конституции, гимны, национальные языки, приравнённые к государственному русскому. Орган судебной власти в республиках называется Верховным судом (в других регионах – краевые, областные, окружные суды).

После разрушения СССР Россия оставила у себя административное асимметричное устройство. И определение «многонациональной страны» перешло тоже от СССР. Но в составе СССР действительно были республики, где жили миллионы граждан других национальностей, а русские не были в большинстве.

Все бывшие АССР в составе РФ остались республиками, лишившись определений «автономных», «советских» и «социалистических». Их официальные названия зафиксированы в Конституции 1993 года. Ещё четыре республики появились в составе России в результате повышения их статуса из автономных областей (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай и Хакасия). Ещё две возникли в результате разделения одной из «двудомных» национально-территориальных автономий Северного Кавказа. На месте Чечено-Ингушетии появились Чечня и Ингушетия.

И всё это при том, что Конституция 1993 года предполагает равноправие всех субъектов Федерации! Но на практике некоторые субъекты равнее других. И получается, что равнее краёв и областей именно республики (22 из 85 субъектов)! Ведь равноправие субъектов Федерации предполагает отсутствие существенных статусных различий. А различия как раз и есть.

При этом отличия в статусе отмечены в самой Конституции (ст. 66):

• «Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики» (п. 1).

• «Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом… принимаемым законодательным органом соответствующего субъекта Российской Федерации».

При этом распространена ситуация, когда титульный этнос не составляет большинства на территории соответствующей автономии.

Мне кажется, необходимо признать в соответствии с международными стандартами Россию мононациональной страной русского народа, составляющего абсолютное большинство её населения.

Необходимо признать и законодательно утвердить историческую роль и фактическое значение русского народа не только в качестве коренного и титульного, но и как единственной государствообразующей нации России.

Особо хочу отметить, что после распада СССР в 1991 году и образования новых независимых государств 25 млн. русских оказались вне России. Кроме того, если быть честными, надо отметить, что в ряде республик РФ среди представителей «титульных» групп по отношению к русским имеются, хоть и редкие, проявления ксенофобских настроений и национализма. Ощутим, например, отток русских с Северного Кавказа.

Неслучайно в годы реформ появилось выражение «русский крест»: превышение смертности над рождаемостью именно в русских регионах. Сейчас утверждают, что, мол, в России начался естественный прирост населения. Однако речь идёт о росте рождаемости именно в республиках!

На мой взгляд, главная проблема в том и состоит, что русский народ как бы и не имеет собственного государства. Это тем более парадоксально, если учесть, что русский народ является пятым по численности народом мира. Считаю правильным принять закон о русском народе, в котором определить роль русского народа как титульного государствообразующего народа, а Россию – мононациональным государством. Русский народ не упоминается в Конституции РФ, равно как и в уставных документах её субъектов.

Слово «русский» вытесняется из официального языка на территории России и заменяется словом «российский». Зачастую употребление слова «русский» рассматривается как неполиткорректность. В либеральных СМИ можно прочесть, что «никаких русских вообще нет», «русский – не национальность, а просто прилагательное».

Имеются известные перекосы в бюджетном финансировании. В России 10 регионов, где половина бюджета – это безвозмездные поступления из федерального бюджета. Своими собственными силами местные власти просто не могут обойтись. При этом русские жители наиболее экономически развитых регионов России нередко сталкиваются с социальной напряжённостью, падением качества образования и медобслуживания, ухудшением санитарно-эпидемиологической, экологической обстановки.

Такое противоестественное положение русского большинства – «мина замедленного действия» под российскую государственность, и этим могут воспользоваться наши внешние и внутренние недруги.

При разработке закона или внесении поправок в Конституцию необходимо понятно и юридически выверено изложить отношения между всеми народами, входящими в РФ, чётко обозначить положение самого русского народа. Только тогда закон может стать тем цементом, который ещё прочнее сплотит мононациональную многомиллионную страну.

Хочу также обозначить ряд моментов, стоящих на пути подготовки в современных условиях закона о российской нации. Одной из главных проблем современного общества остаётся социальная несправедливость. Это сильно подтачивает единство и солидарность народа. Соотношение доходов самых богатых 10% населения к доходам самых бедных 10% (коэффициент фондов) в России с 1992 по 2015 год возросло с 8 до 15,6 (с учётом теневых капиталов может быть и выше). В царской России «коэффициент фондов» был 6. В СССР – 3–4.

Граждан современной России разъединяет представление о будущем страны. Одни видят его в возрождении советского прошлого, другие – в построении какой-то новой формы демократии, третьи – в модели западного общества, четвёртые – чуть ли не в хаосе и разрухе. И в зависимости от этих представлений они живут и действуют. Необходимо провозгласить общероссийскую систему ценностей, традиционных для нас: это справедливость, взаимопомощь, взаимовыручка, сострадание.

Но сначала надо разобраться с самим положением русских в России, чётко определившись в законодательном плане.



Владимир Поздняков,

депутат Государственной Думы РФ

Источник: nnm.me