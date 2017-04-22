20-21 века отмечены бурным развитием технологий с одной стороны и с развитием у людей зависимости от этих технологий, с другой. Люди, порой, доверяют машине даже чтение и интерпретацию своих снов, доверяют свои секреты. Люди живут в параллельном искусственно созданном мире – социальных сетях, многопользовательских онлайн-играх.

Какое же влияние эти процессы оказывают на образ жизни человека, на его способность воспринимать окружающий мир?

13 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Человек и машина: друзья или враги?”. Автор– писатель Александр Токунов