Сущность астрологии!

Это служение.

Возможно, вы удивитесь, но Поток и есть непрестанное служение низшего высшему и высшего низшему: все есть взаимообмен, но без взаимности движения не существует.

Удивительно, но Поток служит нам, если мы служил Ему.

Формула служения известна давно и гласит: "Да будет воля твоя, не моя".

Это не означает безволия или подавления, это формула чуткости к Потоку. Её называют ещё "чуткость сотрудничества".

Люди привыкли заниматься самоуправством. Они принимают решения, навязывают окружению свои мысли, а, между тем, ничто оторванным от Потока не существует: вне Потока наши мысли и деяния - как осенние листья, и жизнь их не долгая.

Поток не есть разум, но есть симфония жизни, где каждому можно вливаться своей мелодией - но не всякой, а лишь той, что уместна в этот час. Ещё поток называли Симфонией Сфер, и мудрые обучали народ, как чуять эту гармонию и следовать ей.

Механизмов было придумано много.

Один из самых известных - это астрология.

Изначальная наука Астролатрия учила, что каждое светило есть звучание, песня, и все есть музыка и геометрия одновременно. А одна из дочерей Астролатрии, Астрология, учила людей тому, как свои дела и контакты переподчинять этой великой Музыке Сфер, не нарушая её собственной глупостью.

Просто представьте себе, учила Астролатрия: Космос весь есть тело живое, где ткани тела есть лучи светил и сочетания их химизмов. Движется Космос и все светила, и непрестанно меняются сочетания в каждой точке пространства и времени. И Планета наша, двигаясь в пространстве, в каждый момент времени подвергается воздействию тканей Космоса, весьма различных.

Каждый человек есть нота звучащая. Каждое событие есть струна. Ноты и струны в Симфонии могут сочетаться или гармонией, или какафонией.

Те, что гармонию порождают, усиливают красоту и совершенство Космоса, и Поток им благоволит. Те, кто вносят какафонию, те разрушают ткани Космоса, принося боль и страдания своим невежеством, и Космос возвращает глупцам сторицей боль и страдания.

Можно знать периоды, когда важно быть активным или пассивным, когда разбрасывать камни, а когда - собирать их, и так во всем. Мудрые люди, зная звучания светил и высчитывая мелодию человека, указывали, как они будут сочетаться, в какой день и час, и что принесут. А потому изначально астрология была наукой о служении гармонии Космоса. И лишь позже люди сделали её служанкой своим желаниям успеха и здоровья, то есть отвернулись от идеи служения. И астрология стала вырождаться, теряя свои тайны и выдавая все более туманные прогнозы.

Ещё пару сотен лет назад брамины Индии выдавали на год вперёд точный прогноз даже погоды для любой местности. Сейчас же не могут выдать даже на неделю вперёд. Люди ставят себе на службу науку, и Космос забирает свои тайны, ведь основа этики Космоса - это Служение, а не потребительство.

Служение и потребительство - это две противоположные идеи.

И те люди, кто заразился вирусом потребительским, никогда не узнают, что такое Поток. Христос называл их хитрецами, а Будда - саабами, умниками.

Но те, кто смогли понять идею служения и следовать ей в своей жизни, те узнают, что такое Поток, и Христос называл их Праведниками, а Будда называл их Стротапатти, вступившими в Поток. И не более семи жизней отделяет их от Нирваны.

P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. И недавно я открыл бесплатные 4-х недельные онлайн курсы по развитию мышления. Записаться можно тут: https://vk.com/raevskiyschool

Дмитрий Раевский https://vk.com/dmitriy_raevskiy

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/111622.html