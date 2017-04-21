Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 апреля 2017

Американские СМИ игнорируют заявления дипломатов и экспертов о химической атаке в Хан-Шейхуне, если они расходятся с западной версией произошедшего или даже ставят ее под сомнение, пишет The Nation.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, обвинив в нападении правительственные войска.

Дамаск возложил ответственность за удар на боевиков и их покровителей. После трагедии в Хан-Шейхуне США запустили по сирийскому аэродрому Шайрат 59 крылатых ракет, бездоказательно утверждая, что химическую атаку провели именно оттуда.

Несогласия с «новой партийной линией» Вашингтона в СМИ не было, отмечает издание.

«Все эксперты, которые появлялись на телешоу или цитировались в средствах массовой информации, верили свидетельствам, предоставленным связанными с „Аль-Каидой“* пропагандистами (речь о „Белых касках“ — прим ред), и игнорировали документально зафиксированные случаи, когда сирийская оппозиция намеренно устраивала химатаки, чтобы обвинить правительство Асада», — цитирует The Nation журналиста Роберта Пэрри.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд также серьезно сомневается в причастности Дамаска к атаке.

«Может быть, Асад и жестокий. Но он точно не сумасшедший. Я не верю, что он навлек бы все это на себя, причем без какой-либо выгоды в военном плане», — заявил экс-дипломат. Он добавил, что считает обвинения в адрес Сирии «просто неправдоподобными».

Президент США Дональд Трамп принял решение об ударе по аэродрому Шайрат, основываясь на «доказательствах» из доклада Белого дома.

Однако, по мнению бывшего сотрудника Пентагона и почетного профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола, отчет Вашингтона не выдерживает никакой критики.

Эксперт отмечает, что единственное доказательство, на которое ссылается Белый дом — это фотография кратера и обломка боеприпаса на дороге.

Постол проанализировал снимок и пришел к выводу, что атаки с воздуха не было, а «снаряд с зарином был установлен на земле и подорван с помощью взрывного устройства». Профессор заключил, что «утверждения в докладе Белого дома не могут быть правдой».

«Я думаю, совершенно очевидно, что отчет Вашингтона был сфабрикован… Полагаю, это была чрезвычайно неуклюжая и непродуманная попытка скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных, доказывающих, что Дамаск на самом деле является виновником нападения… Если это не повод для импичмента — то я не знаю, что это», — заявил Постол в интервью Nation.

Сомневается в качестве доклада и Роберт Пэрри. Он задался вопросом, почему отчет выполнен Белым домом, а не американскими спецслужбами, как полагается.

«Эти вопросы должны освещаться прессой, но они проигнорированы», — указано в статье.

У экс-сотрудника ЦРУ Филипп Джиральди также имеются вопросы к достоверности изложенной информации. Источники на местах, по его словам, называют данные об использовании сирийской армией химического оружия «обманом».

Трамп «исказил то, что произошло в Хан-Шейхуне», уверен он. Бывший разведчик добавил, что в военном сообществе «шокированы тем, как это все обыгрывают Белый дом и американские СМИ».

Журналисты должны реагировать на данные, предоставленные Джиральди и Постолом, а также на поднятые Пэрри и Фордом вопросы, считает автор материала.

Он отмечает, что написал эту статью не для того, чтобы поднять тему о виновности или невиновности Асада, а чтобы привлечь внимание к «провалу американских средств массовой информации».

«СМИ в очередной раз отреклись от своего долга, когда проигнорировали серьезные вопросы и утверждения, касающиеся химатаки в Сирии», — резюмиует журналист.

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