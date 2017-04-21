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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 апреля 2017

09:53. 21 апреля 2017 Просмотров - 275 Нет комментариев Опубликовал:

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за перестрелку в Париже

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за перестрелку в Париже

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за убийство полицейского в Париже на Елисейских полях. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В результате в четверг вечером один полицейский был убит и двое ранены. ИГИЛ заявила, что нападавший, который был застрелен, был одним из ее «бойцов». В заявлении группировки говорится, что это был «Абу Юсеф-бельгиец».

Французская полиция сообщила, что не будет разглашать личность нападавшего до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме проходит обыск.

По словам очевидцев, мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. Возможно, автомата Калашникова. После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских — двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.

В перестрелке нападавший был убит.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Американские СМИ молчат о нестыковках в истории с химатакой в Сирии

Американские СМИ молчат о нестыковках в истории с химатакой в Сирии | Русская весна

Американские СМИ игнорируют заявления дипломатов и экспертов о химической атаке в Хан-Шейхуне, если они расходятся с западной версией произошедшего или даже ставят ее под сомнение, пишет The Nation.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, обвинив в нападении правительственные войска.

Дамаск возложил ответственность за удар на боевиков и их покровителей. После трагедии в Хан-Шейхуне США запустили по сирийскому аэродрому Шайрат 59 крылатых ракет, бездоказательно утверждая, что химическую атаку провели именно оттуда.

Несогласия с «новой партийной линией» Вашингтона в СМИ не было, отмечает издание.

«Все эксперты, которые появлялись на телешоу или цитировались в средствах массовой информации, верили свидетельствам, предоставленным связанными с „Аль-Каидой“* пропагандистами (речь о „Белых касках“ — прим ред), и игнорировали документально зафиксированные случаи, когда сирийская оппозиция намеренно устраивала химатаки, чтобы обвинить правительство Асада», — цитирует The Nation журналиста Роберта Пэрри.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд также серьезно сомневается в причастности Дамаска к атаке.

«Может быть, Асад и жестокий. Но он точно не сумасшедший. Я не верю, что он навлек бы все это на себя, причем без какой-либо выгоды в военном плане», — заявил экс-дипломат. Он добавил, что считает обвинения в адрес Сирии «просто неправдоподобными».

Президент США Дональд Трамп принял решение об ударе по аэродрому Шайрат, основываясь на «доказательствах» из доклада Белого дома.

Однако, по мнению бывшего сотрудника Пентагона и почетного профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола, отчет Вашингтона не выдерживает никакой критики.

Эксперт отмечает, что единственное доказательство, на которое ссылается Белый дом — это фотография кратера и обломка боеприпаса на дороге.

Постол проанализировал снимок и пришел к выводу, что атаки с воздуха не было, а «снаряд с зарином был установлен на земле и подорван с помощью взрывного устройства». Профессор заключил, что «утверждения в докладе Белого дома не могут быть правдой».

«Я думаю, совершенно очевидно, что отчет Вашингтона был сфабрикован… Полагаю, это была чрезвычайно неуклюжая и непродуманная попытка скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных, доказывающих, что Дамаск на самом деле является виновником нападения… Если это не повод для импичмента — то я не знаю, что это», — заявил Постол в интервью Nation.

Сомневается в качестве доклада и Роберт Пэрри. Он задался вопросом, почему отчет выполнен Белым домом, а не американскими спецслужбами, как полагается.

«Эти вопросы должны освещаться прессой, но они проигнорированы», — указано в статье.

У экс-сотрудника ЦРУ Филипп Джиральди также имеются вопросы к достоверности изложенной информации. Источники на местах, по его словам, называют данные об использовании сирийской армией химического оружия «обманом».

Трамп «исказил то, что произошло в Хан-Шейхуне», уверен он. Бывший разведчик добавил, что в военном сообществе «шокированы тем, как это все обыгрывают Белый дом и американские СМИ».

Журналисты должны реагировать на данные, предоставленные Джиральди и Постолом, а также на поднятые Пэрри и Фордом вопросы, считает автор материала.

Он отмечает, что написал эту статью не для того, чтобы поднять тему о виновности или невиновности Асада, а чтобы привлечь внимание к «провалу американских средств массовой информации».

«СМИ в очередной раз отреклись от своего долга, когда проигнорировали серьезные вопросы и утверждения, касающиеся химатаки в Сирии», — резюмиует журналист.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Тихое мужество Дамаска или терроризм как коммунальная проблема — репортаж РВ (ФОТО)

Тихое мужество Дамаска или терроризм как коммунальная проблема — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

«Русская Весна» продолжает публиковать серию репортажей из Сирии, сегодня наш военкор расскажет о тревожной жизни в Дамаске.

В первые месяцы 2017 года в столице Сирийской Арабской Республики в результате террористических актов уже погибли 134 человека.

Все они были мирными гражданами, застигнутыми взрывами в самых разных местах — на рынках, улицах, площадях, ресторанах и государственных учреждениях. 

11 марта два террориста-смертника подорвали себя в толпе шиитских паломников на священном кладбище Баб-эс-Сагир, убив 74 человека.

15 марта снова два террориста-смертника практически одновременно взорвались у Дворца правосудия и в ресторане района Ар-Рабва — более 30 погибших.

Каждый день боевики с подконтрольных им территорий обстреливают густонаселённые жилые кварталы Дамаска.

Только за последнюю неделю от взрывов мин погибло 17 человек, в основном женщины и дети. По официальным данным детского фонда ООН «ЮНИСЕФ», ежедневно в Дамаске от рук террористов гибнет или получает тяжёлые ранения один ребёнок.

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Террористы стремятся показать, что спастись невозможно нигде — в любое время житель Дамаска может быть убит взрывом, поражен осколком мины, расстрелян фанатиком среди людской толпы.

Неприцельные обстрелы «по площадям», случайный выбор объектов для теракта — все это, по задумке экстремистов, должно вселить в людей иррациональный ужас, превратить их жизнь в постоянное ожидание кошмара, ранения или смерти.

Однако жители Дамаска далеки от паники и мужественно переносят выпавшие на их долю испытания. В городе незаметно никакого напряжения: работают коммунальные службы, полицейские несут службу на своих постах, люди идут и едут на работу, отдыхают, веселятся. Все это, напомним, под постоянной угрозой обстрелов и терактов.

Каждодневное тихое мужество жителей этого древнего города чем-то напоминает стойкость блокадного Ленинграда или упорство Донецка, красотой и чистотой своих обстреливаемых улиц плюющего в лицо украинским карателям. 

И такое отношение мирного населения — худшее, с чем могут столкнуться террористы всех эпох и направлений — от фашистской своры до религиозных фанатиков Ближнего Востока. Потому что они, ослепленные гордыней, видят себя вершителями судеб и двигателями истории, а в глазах простых людей их «джихад» выглядит как назойливая коммунальная проблема, типа забитого ливневого коллектора или прорыва канализации.

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Тихое мужество Дамаска или терроризм как коммунальная проблема — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Тихое мужество Дамаска или терроризм как коммунальная проблема — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна
Тихое мужество Дамаска или терроризм как коммунальная проблема — репортаж РВ (ФОТО) | Русская весна

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Россия оставляет за собой право принять любые меры для расследования химической атаки в Идлибе

Россия оставляет за собой право принять любые меры для расследования химической атаки в Идлибе | Русская весна

Москва оставляет за собой право принимать любые меры для того, чтобы пролить свет на случившееся в сирийском Хан-Шейхуне, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, слова которого приводит сайт МИД РФ.

«Российская сторона, приверженная целям и задачам ОЗХО, оставляет за собой право, действуя строго в рамках Конвенции, принимать любые меры, которые сочтёт целесообразными, для того, чтобы пролить свет на случившееся в Хан-Шейхуне, а также проверить утверждения американской стороны о якобы использовании авиабазы Шайрат для нанесения оттуда авиаударов с использованием химбоеприпасов», — заявил он.

В четверг исполнительный совет ОЗХО по итогам двухдневной сессии не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Британская делегация в ОЗХО написала в Twitter, что Россия и Иран своими предложениями «пытались подорвать работу миссии по установлению фактов».

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в Интервью РИА Новости, никакой химической атаки в Идлибе не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимали атак.

А видео из Хан-Шейхуна, снятое «Белыми касками», противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Необходимо наносить удары по Сирии, — кандидат в президенты Франции

Необходимо наносить удары по Сирии, — кандидат в президенты Франции | Русская весна

Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон приветствует нанесение Соединенными Штатами удара по Сирии с целью уничтожения запасов химоружия и намерен присоединиться к этой практике в случае победы на президентских выборах.

«Я осуждаю применение химического оружия (президентом Сирии) Башаром Асадом. Я хочу, чтобы, во-первых, все меры были приняты в рамках Совета Безопасности ООН.

Во-вторых, я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что в отношении Сирии у него два приоритета: обеспечение безопасности граждан, для чего нужно уничтожить ИГИЛ* и другие исламские террористические группировки, а также согласование ухода Асада от власти без разрушения сирийской государственности.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Последние «теледебаты» кандидатов в президенты Франции проходят на телеканале France 2 в форме последовательных 15-минутных интервью без столкновения оппонентов лицом к лицу. Первый тур президентских выборов пройдет во Франции в предстоящее воскресенье, 23 апреля.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Запад не заинтересован в истине об инциденте в Идлибе, — МИД России

Голосование по предложению России и Ирана в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) показало, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Итоги сегодняшнего голосования на спецсессии Исполнительного совета ОЗХО продемонстрировали, что западная группа стран и некоторые примкнувшие к ней государства не заинтересованы в установлении истины», — заявил Рябков.

Ранее стало известно, что ОЗХО отвергла предложение России и Ирана по расследованию инцидента с химатакой в Идлибе.

4 апреля сирийская оппозиция заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в ней правительственные войска Сирии.

Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность за химатаку на боевиков.

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Потери и победы



В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник Сергей Бордов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, служащий находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск.
«При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок», — отметили в Минобороны.
Бордов представлен к государственной награде посмертно.

https://russian.rt.com/russia/news/380950-v-sirii-pogib-rossiiskii-voenniy – цинк

PS. Предыдущие сообщения о гибели двух военных в северной Хаме МО РФ опровергло.

Мир праху.



Стоит так же отметить, что сегодня после многодневных кровопролитных боев САА при поддержке ВКС РФ заняла Табьят-аль-Имам. Отразив в предшествующие дни ряд мощных контратак "Ан-Нусры", сегодня с утра штурмовые группы начали финальный штурм города, который увенчался успехом. Противник был выбит из города и отошел на северо-запад.














Авиаудары ВКС РФ.


Бои в северной Хаме. 19 апреля.

Плюс видео из перешедших под контроль Асада Забдани и Мадайи в провинции Дамаск.







После эвакуации анклавов, ситуация к северо-западу от Дамаска выглядит так.




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