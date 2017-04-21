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Рутинный инцидент

20:28. 21 апреля 2017 Просмотров - 255 Один комментарий Опубликовал:


Для любителей "искрометно шутить" по поводу упавших самолетов ТАКР "Адмирал Кузнецов".

В море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, между Индонезией и Филиппинами, произошло крушение палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E Super Hornet с американского авианосца «Карл Винсон» (USS Carl Vinson), направленного в сторону Корейского полуострова на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. Истребитель с отправленного к Корее американского авианосца упал в море. Как подтвердили представители военно-морского флота США, катастрофа случилась, когда самолет из второго палубного крыла подлетал к авианосцу. Летчик сумел благополучно катапультироваться в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. В заявлении Седьмого флота американских ВМС сообщается, что это был «рутинный полет» во время перехода через море Сулавеси.

«Инцидент находится сейчас в стадии расследования, – говорится в заявлении 7-го флота. – Пилот был осмотрен медиками на борту USS Carl Vinson, и очевидных повреждений у него обнаружено не было».
Ударная группа во главе с USS Carl Vinson направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за проводимых Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний. «Карла Винсона» сопровождает противолодочный корабль, оснащенный системой «Иджис» (Aegis) для отслеживания и перехвата ракет. Поход авианосца «Карл Винсон», введенного в состав флота в 1982 году, призван продемонстрировать Северной Корее мощь американской военной машины.

Ранее этот корабль типа «Нимиц» принимал участие в операциях в Ираке и Афганистане. Согласно официальной версии, именно на борт USS Carl Vinson было доставлено тело ликвидированного в пакистанском Абботобаде Усамы бен Ладена и погребено в море.
Как говорится в сообщении Fox News, его прибытие в регион ожидается на следующей неделе. А с прошлой недели, согласно этой информации, авианосец двигается из Сингапура в Японское море, делая остановки в Азии на своем пути. Правда, в СМИ появлялись сведения о том, что «Карл Винсон» и сопровождавшая его ударная группа на самом деле двигались не к Корейскому полуострову, а в другую сторону. Во всяком случае, Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявляло, что ударная группа сначала должна завершить совместные учения с австралийскими военными. Вероятно, Дональд Трамп, объявляя об отправке «очень мощной армады» к берегам Кореи, немного поспешил. Тем не менее, Пентагон пообещал, что авианосец дойдет до Корейского полуострова, а министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в этой связи заявил: «Мы делаем именно то, что, как мы говорили, собираемся делать. Они отправятся к месту назначения».
К слову, нынешний инцидент с потерпевшим крушение самолетом – не первый в истории авианосца «Карл Винсон». В сентябре 2014 г. два палубных истребителя Ф/A-18 «Хорнет» потерпели крушение в западной части Тихого океана. При этом не обошлось без жертв среди пилотов.

http://www.mk.ru/politics/2017/04/21/istrebitel-s-otpravlennogo-k-koree-amerikanskogo-avianosca-upal-v-more.html – цинк

Дарю шутку за 300 – война еще не началась, а у США уже минус один самолет. Аха-ха.

А если серьезно, активная эксплуатация боевой техники делает неизбежным те или иные инциденты технического или человеческого характера. Есть они у нас, есть они у американцев. Конечно, в интересах информационной войны с обеих сторон – чужие косяки или те же падения самолетов надо раздувать, а свои преуменьшать или замалчивать. Но по сути, с обеих сторон подобное происходит более менее регулярно и ничего необычного в этом нет, хотя если тут видеть, а тут не видеть, то уже возможны варианты, что истерика вокруг похода "Кузнецова" достаточно наглядно показала.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, карл винсон
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Один комментарий»

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    Ликвидатор 22 апреля 2017 в 1:14 Ссылка Пометить
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    Часть интервью со Скрябиным:
    - Александр Семенович, вы известны как не просто опытный военно-командующий СССР и России, который посвятил полностью себя службе России, но еще и как хороший аналитик, и может быть даже немножко ученый. Каковы ваши прогнозы на ближайшее будущее и для России, и для Европы. Мир как будто немного сошел с ума.
    - Да и вправду сошел с ума. Мне 73 года и я многое повидал. Я не могу больше молчать, не могу спокойно спать, не могу спокойно ходить по улицам и видеть праздно прогуливающихся молодых людей, которые и понятия не имеют что на самом деле происходит в стране и в мире. Мне тошно смотреть телевизор, читать газеты. Везде сплошное вранье. Мне невыносимо больно за подрастающее поколение, да так, что сердце вот-вот остановится.
    Никто не знает правды. Мир обсуждает выборы в США, конфликты в Турции и других странах, в России даже свои выборы не обсуждают, у нас вообще все озабочены куда подешевле отправиться отдыхать. А ведь эти выборы последние для всех. Для всех, повторюсь. Не будет больше такого мира, который мы с вами видим этим летом. Все скоро резко поменяется.
    Людей много десятков лет водят за нос. Вы все живете в другой реальности. Человечество на грани гибели. Мы смотрим с захватом дыхания фильмы про пришельцев, нападение на планету, колонизацию людей, выходим из кинотеатров и живем дальше. А ведь вам это не просто так показали. Это же ведь правда! Недавно я смотрел фильм про нападение пришельцев и удивился, насколько точно режиссер выдал истину, а вы как сказку смотрите.
    Военные в первую очередь знают, что инопланетяне никакая не выдумка, а жестокая и грустная реальность. Все подписывают бумажки о неразглашении информации. Кто думаете контролирует весь оборонсервис? США такие же пешки. Помню как я в первый раз с этим столкнулся, узнал, был в таком ужасе несколько месяцев!
    Когда нас предупредили, что в следующем месяце мы будем тренироваться на базе и там будут они. Нас инструктировали, готовили к встрече. Мы подписывали бумаги о неразглашении государственной тайны. И тогда нам, мальчишкам в погонах, было сказано — только лет через 20 в общество начнет просачиваться информация о них, будут осторожно обрабатывать население, готовить. Фильмы, истории в газетах… Дальше найдутся те, кто начнут исследовать эту тему и будут сами уже опубликовывать информацию. Все сделали по плану.
    Сейчас только могу сказать, как отвратительно было их видеть. Все эти годы я чувствовал себя пустым местом на своей же планете, а они тут хозяева. Президенты стран все у них на побегушках. А главное, что они исполняют договоренности. Они вас сдали давно уже как переработанный материал. Те, кто останутся жить дальше, будут просто рабочей силой для них.
    - И как давно это все началось?
    - Еще в советские времена при Генеральном штабе действовала сверхсекретная войсковая часть № 10003, занимавшаяся вопросами пси-войн. Курировал ее премьер-министр СССР Валентин Павлов, а возглавлял генерал-лейтенант Алексей Савин. Это были военные экстрассенсы. Какие только задачи не ставили перед этой частью! В июне 1991 года от начальства пришло распоряжение лететь в Узбекистан.. принимать инопланетян. И таких распоряжений мы получали много года так с 70-го. Иногда эти истории опубликовывали в СМИ. Люди смеялись, а мы были в депрессии… За Державу обидно.
    Был еще такой полковник Иван Павлович Назаренко, председатель научно-технического комитета войск противовоздушной обороны СССР. Он часто организовывал их прилеты на территорию СССР. Чтобы никто не увидел, не заметил. Излюбленным местом был Узбекистан, Казахстан и те края.
    - И вы видели как президенты с ними общались?
    - Да, несколько раз я лично видел как Горбачев с ними встречался, потом один раз Ельцин.
    - А они что, и правда, как в фильмах похищали людей и люди потом этого не помнили?
    - Правда. Я же говорю, нас всех продали наши же правители. Всегда была норма, сколько могли похищать людей для своих целей. А цели у них, хоть это и скрывалось даже от нас, но я все равно знал — жестокие. Они как мясо разделывали и продолжают разделывать людей. Проводят опыты, издеваются. Они же и изобрели культ сатанизма, по сути, сатанисты это слуги инопланетян, питающихся по большей части крупным рогатым скотом и людьми, иногда — только энергией смерти, то есть — душами жертв.
    - Почему Узбекистан и те края? Я вот тоже буквально на днях читала, что там всегда была и до сих пор отмечается повышенная активность НЛО, люди часто встречают пришельцев.
    - Там много золота и урана. Они забирают его себе. У нас по факту на планете золота – и нет в обороте. Никаких хранилищ нет. Им все отдается. Не знаю, зачем.
    Помните скандал с американским подделанным золотом, которое Китай выявил? А все о, что золота в мировых запасах в наличии практически нет. Даже в банках, когда вы его покупаете оно на руки не отдается, лежит просто виртуальное, то есть — деньги за него.
    - Чего же ждать в ближайшее время? Вы говорите, что конец всему скоро настанет.
    - Их цель — колонизация всей планеты. Правительства стран отлично к этому все подготовили. Россия одна не успела, и вот сейчас догоняет ускоренными темпами. У нас никогда не принималось так много законов с такой скоростью. И посмотрите, они в основном носят карательный и контролирующий характер.
    Наши люди этого не понимают и не видят, отчего мне становится еще больнее. А телевизором и специальными установками мозг народу обработан так, что даже если сейчас инопланетянин живьем выйдет на площадь и будет танцевать, это мало кого уже тронет. Во-первых, много лет обработки и внедрения, что они будут здесь главными, во-вторых, эмоционально народ истощен, психики не осталось, чтобы шокироваться и сопротивляться…

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