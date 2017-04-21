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Путин победил бедных – Количество миллиардеров выросло (2017)

10:20. 21 апреля 2017 Просмотров - 136 3 коммент. Опубликовал:

bed

Путин победил бедных. Количество миллиардеров увеличилось, только за один кризисный год выросло с 77 до 96. А за все правление Путина, количество супербогатых людей выросло в 10 раз! В их руках находятся практически все богатства страны . Число официально бедных, т.е. с доходами ниже прожиточного минимума при Путине стабильно колеблется в районе 10-15% населения. Хотя какие это бедные? Это нищие. Число бедных по субъективным оценкам самих россиян в стране под 80%... Источник: Аксиома

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский

vidihai

Экономист Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 млн человек около 65-70 млн живут в нищете. Это, примерно 45-50%. При сохранении текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85% россиян!

В сравнении с СССР, население сейчас в два раза меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в два раза больше.

В России идет беспрецедентное уничтожение среднего класса, появляются признаки феодального и рабовладельческого строя.

90% российских производителей считают политику государства удушением малого и среднего бизнеса.

Россия стоит на пороге коллапса.

Источник: http://roytv.ru

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3 коммент.»

  • 247 227
    александр 21 апреля 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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    По Медведеву у нас кризис, блокада, санкции. А дружественные власти алигархи обогащаются в разы быстрее, чем без кризиса. Парадокс. Но все очень просто. Нам в уши дуют, что внешние враги задушили нас. Все плохо. Затягивайте пояса и держитесь.(Борьба с БЕДНЫМИ на уничтожение) А алигархи под этим предлогом сокращает персонал, снижают и без того никакую зарплату, В разы задирают цены. Вот у них и получается сверхприбыли. Да их еще от подоходного налога освобождают. Бедненькие. Они же под санкциями. Конечно ВВП и Медведев все это делает не бесплатно. А с среднего класса чего взять то? Поэтому он подлежит уничтожению. А люди переводу в категорию нищих. Что бы не было сил от голода рот открывать на “святых” у власти. Вот такой у нас самодельный кризис получается.

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  • 1089 917
    Ми ха 21 апреля 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Просто… Цирк… Да и только…
    Однако.. Хороши клоуны…

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  • 940 555
    Василий 21 апреля 2017 в 11:38 Ссылка Пометить
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    Владимир Путин стал президентом, когда либерально-колониальный экономический уклад в России УЖЕ был сформирован. Так же Путину досталась семибаркирщина и ельцинский государственный аппарат. Так что хватит наезжать на Путина, политика – это искусство возможного. Не так просто всю систему и экономику поменять. Смотрите лекции Михаила Хазина, Виктора Ефимова, Владимира Зазнобина, Андрея Фурсова.

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