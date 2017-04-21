Правительство, которое служит олигархам, должно уйти в отставку

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал «укрепить кадровый состав» российского правительства и сменить курс. Иначе в стране случится «политический кризис». С таким заявлением лидер коммунистов выступил по поводу отчета в Госдуме премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам Зюганова, результаты работы кабинета министров удовлетворительными назвать нельзя. «Один процент захватил 90% собственности, 40 млн граждан еле сводят концы с концами», — отметил депутат. Он также раскритиковал макроэкономические показатели.

Все это может привести к появлению нового «фюрера», намекнул на Алексея Навального — критикуя Медведева, лидер коммунистов.

Выход из положения в КПРФ видят в смене состава правительства. «Правительственная команда в ее нынешнем виде неспособна решить насущные проблемы, стоящие перед страной. Мы настаиваем на том, что стране необходим другой кабинет министров, необходимо правительство народного доверия», — заявил Зюганов.

Критика направлена в первую очередь на министров-либералов социально-экономического блока, чья роль была названа «все более опасной, попросту губительной для страны».

В случае формирования нового кабинета министров член комитета Госдумы по бюджету и налогам от фракции КПРФ Вера Ганзя рассчитывает на обретение Россией экономического суверенитета.

— От нового состава российского правительства я жду в первую очередь системного анализа реальной действительности. Нужно понять, что на самом деле происходит у нас в экономике и социальной сфере. Проще говоря, снять розовые очки и увидеть реальность. Второе — на этой основе нужно вернуться к стратегическому планированию и изменить с его помощью экономический курс.

«СП»: — Что конкретно нужно сделать?

— Нужна национализация стратегических отраслей, минерально-сырьевой базы. Кстати, закон «О стратегическом планировании» уже принят по нашей инициативе. Нужна новая индустриализация. Надо отказаться, наконец, от плоской шкалы налогообложения в пользу прогрессивной. Ввести госмонополию на алкоголь и спиртосодержащую продукцию. Дополнительные доходы будут направлены на развитие экономики и в социальную сферу.

В сфере кредитования вместо нынешнего Центробанка стране нужен Государственный банк, который будет проводить политику в интересах национальной промышленности. Ради обеспечения продовольственной безопасности надо вернуть право распоряжаться землей тем, кто на ней трудится, финансировать сельское хозяйство и т. д.

Вообще, все предлагаемые нами меры есть в программе «Десять шагов к достойной жизни», с которой КПРФ шла на выборы в 2016 году. Она актуальна и сейчас, и на будущее. Помимо перечисленных только что шагов там зафиксировано, что богатства страны должны служить народу, а не кучке олигархов, что необходим реальный экономический суверенитет, отмечено, что главной ценностью страны являются люди, а социальное государство не должно быть пустым звуком. И подробно разъяснено, как это сделать.

Отметим, что предлагаемые коммунистами меры во многом совпадают с предложениями других национально-ориентированных и патриотических сил. Так, в ходе последнего Московского экономического форума его участниками, среди которых были и представители КПРФ, была выработана основа будущей программы правительства народного доверия. На страницах «СП» ее изложил публицист и политик Юрий Болдырев. Среди необходимых мер перечислены и разрыв с ВТО, и стратегическое планирование, и долгосрочные программы защиты внутреннего рынка, и изменение роли Центробанка и т. п.

Доцент Тимирязевской сельхозакадемии, издатель портала «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов не верит, что нынешний состав правительства способен провести нужные стране изменения.

— Новое правительство прежде всего должно обеспечить покупательную способность населения. Например, все разговоры о продовольственных картах (программа продовольственной помощи малообеспеченным, предусматривающая покупку отечественных продуктов — авт.) в этом году уже закончились и уже перенесены на следующий год. Если не вернется покупательная способность населения, мы продолжим слушать радостные заявления о сокращении импорта, но это будет происходить не потому, что у нас растет импортозамещение, а потому что люди просто не могут покупать.

Еще один момент — развитие среднего и мелкого бизнеса. Этот сегмент сейчас сокращается очень быстро, и процесс носит обвальный характер. Особенно в сельской сфере. Сокращается количество товаров и услуг, что говорит о том, что люди начинают переходить в части обслуживания на самообеспечение. Это очень плохой сигнал, свидетельствующий о том, что экономическая политика в корне не правильная, а в экономическом блоке правительства нет понимания о том, что надо делать. Там все повторяют либеральные мантры про рынок, который все отрегулирует. Нужно, как говорится, «не кровати двигать, а девочек менять».

«СП»: — В ответ на любые инициативы, направленные на экономический рост, нас пугают инфляцией…

— Инфляция не так страшна, как о ней рассказывают. Высокая инфляция есть в Италии, в Японии, но это никак не мешает им развиваться. Это некие экономические догмы, через которые они никак не могут переступить. Это идет еще с Чубайса и Гайдара. Это проблема идеологии, воззрений и она решается только приходом в правительство других людей. С этой командой эту проблему не решить.

Экономический рост, который у нас прогнозируется - 1,5% в год — это не рост, а политика выживания. Ни меня лично, ни страну это устраивать не может. Нам нужен рост 5−10% в год, во-первых, чтобы существовать, во-вторых, чтоб нас уважали и чтобы наши соседи свой язык не переводили на латиницу. Высокий экономический рост возможен лишь при активной, инициативной политике, но она при этом составе правительства невозможна. Это медицинский факт.

«СП»: — Нужна кадровая «чистка»?

— Нужно, чтобы в правительство пришли другие люди. Те, кто работает в реальном секторе. Люди, не замазанные ни в каких коррупционных схемах. Системы проверки у нас сейчас имеются. Важна политическая воля. Без этого нельзя. Будет политическая воля — люди такие есть, они готовы прийти и немедленно, без всякой раскачки, начать работать. Профессионал тем и отличается, что он сразу знает, что надо делать. Руководители крупных предприятий, например, таких как «Россельмаш», они готовы спокойно возглавлять правительство.

«СП»: — Возможно, подобная замена случится в 2018 году, в новом политическом цикле…

— Если это будет точечная замена отдельных фигур в правительстве, то это будет не новый политический цикл, а агония старого. А страдать будет вся страна. Сейчас у нас самые богатые имеют доходы на несколько порядков превосходящие доходы самых бедных. Это можно не называть «революционной ситуацией», но недовольство и непонимание происходящего явно растет. Нам говорят, что не надо раскачивать лодку, но чтоб лодка не раскачивалась, надо менять курс.

Эксперт Московского экономического форума, автор книги «Почему Россия не Америка» Андрей Паршев надеется только на протекционизм.

— За последние три года у нас резко упал ВВП на душу населения. На это повлияли три фактора. Первый — падение цен на энергоносители, что отражается на нашей сырьевой экономике. Он, кстати, повлиял и на некоторые развитые страны вроде Норвегии или Канады. Второй фактор — влияние санкций. В краткосрочной перспективе они нанесли ущерб, но в долгосрочной возможна и польза. Третий фактор — либеральный курс нашего правительства. То есть последовательный отказ от защиты собственного производства.

Этому курсу уже больше 20 лет. Он уже не столько добивает остатки промышленности, сколько препятствует созданию новых производств. В условиях открытых границ ни один стартап не может развиться из-за конкуренции с уже существующими производствами. Кроме того, ВТО, куда мы вступили, прямо запрещает нам защищать многие свои производства.

«СП»: — Как можно преодолеть действие этих факторов?

— Повлиять на первые два фактора: цены на нефть и санкции ни одно правительство не в силах. А вот сменить курс — перейти к протекционистской модели экономики можно и нужно. Протекционизм не имеет отношения к социалистической или рыночной экономике. Он означает затруднение импорта продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы стимулировать собственного товаропроизводителя и затруднение с помощью пошлин экспорта сырья.

Вторая составляющая протекционизма — сильнейший раздражитель для Запада. Это может быть экономической причиной войны, как не раз уже было в истории. И, кроме того, России это прямо запрещено некоторыми соглашениями. Например, мы не имеем права ограничивать экспорт леса-кругляка. Таким образом, мы развиваем целлюлозно-бумажную промышленность Финляндии, а не свою. Поэтому переход на протекционистскую модель — трудная задача, чреватая обострением международной обстановки.

«СП»: — Сможет ли справиться с такой задачей нынешний состав правительства?

— Надо понимать, что те люди, которые довели страну до кризиса, по определению не могут ее вывести из него. Это альфа и омега. У руля должны встать люди, которые представляют, как работает современное производство.