Открытым текстом 21.04.2017

Во всех поисковых системах бьёт рекорды запрос «третья мировая». Мир следит за противостоянием северокорейского Давида и североамериканского Голиафа. Идёт обмен последними предупреждениями и последними словами.

В ответ на подозрение о готовности Пхеньяна провести очередные ядерные испытания Вашингтон пригрозил опережающим ударом. К берегам Корейского полуострова направлена американская авианосная ударная группа. КНДР провела испытательный пуск. По южнокорейским данным, ракета взорвалась через пять секунд после старта.

Открытым текстом сообщаю: войну нервов север Кореи, похоже, уже выиграл. Ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» прошла мимо Корейского полуострова и движется к Австралии. Она, конечно, в любой момент может вернуться. Но уже известно: её и её хозяев ждёт немало неприятностей.

По расчётам экспертов, КНДР уже располагает ракетными и ядерными возможностями уничтожить значительную часть Японии, не говоря уж о юге Кореи. Правда, городов тихоокеанского побережья Соединённых Государств Америки может погибнуть всего несколько, но кто хочет гадать, какие именно города? Трамп не взял на себя ответственность за развязывание ядерной войны. Ковбои не играют в русскую рулетку! Открытым текстом объясню: Трамп борется не с Кимом, а со своей оппозицией. Его план, объявленный в ходе предвыборной кампании, спасителен для его страны и всего мира — и в то же время смертелен для немногочисленных, но на редкость хищных транснациональных корпораций. Они в ответ обвиняют его в потворстве нам и нашим союзникам. Теперь Трамп бьёт по всем точкам, где нам нужен мир. Но бьёт аккуратно, чтобы не сломать ничего, кроме враждебной ему пропаганды.

Вдобавок инерция внешней политики СГА громадна — сразу не остановить.

16 апреля на референдуме в Турции чуть больше половины голосов отдано за новую конституцию. Теперь республика не парламентская, а президентская. После ближайших выборов — через два года — глава государства станет лично руководить правительством и сможет назначать Верховный суд.

Трамп открытым текстом и одним из первых поздравил Эрдогана с победой в голосовании. Хотя тот получает полномочия, несравнимые с Асадом или покойным Каддафи, а их Запад именует диктаторами. Никакого парламента, правительства. Эрдоган — без преувеличения — новый турецкий султан. Его не смогут остановить ни правительство, ни парламент, ни суд. Но Эрдоган сейчас жёстко противостоит Европейскому союзу — а тот и для СГА опасный конкурент. Впрочем, Эрдоган со многими ссорится. Например, пособничает СГА в антисирийской агрессии. В частности, после корявой идлибской провокации он призвал силой сместить президента Асада. А после референдума его и вовсе сдержать некому. Не зря сразу после Трампа его поздравил представитель крупнейшей внутрисирийской исламистской группировки «Ахрар аш-Шам».

Что касается других поздравивших, то одними из первых, о которых «Анадолу» не сообщает, стали группировки «умеренной» оппозиции. Среди них — крупнейшие джихадистские формирования «Ахрар аль-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Файлак аль-Шам» и «Султан Мурад». «Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать Реджепу Эрдогану и дать Турции и всему региону стабильность и процветание», — написал, например, на трёх языках в Twitter глава пиар-офиса «Ахрар аль-Шам» Омран Мухаммед.

Открытым текстом напомню: исламисты из «Ан-Нусры» или «Аш-Шама» отличаются от игиловцев только названием. Не зря все они запрещены не в одной Российской Федерации. Турция не один год помогала им и дырами в границе, и оружием. Вдобавок Асад мешает Эрдогану получать миллиардные доходы от транзита в ЕС газа из Катара. Раньше жадность Эрдогана хотя бы оппозиция могла сдержать. Теперь её лишили слова. Похоже, надолго. Надо ли объяснять, кто стоит за исламизацией Турции и её взаимопомощью с террористами?

Американский аналитик Фридман на страницах «Нью-Йорк Таймс» предложил правительству СГА прекратить борьбу с ИГИЛ, а, наоборот, поддерживать террористов по примеру афганской кампании восьмидесятых годов.

К полномасштабному вступлению Турции в сирийскую кампанию мы уже готовы. В туристические агентства разослано предупреждение МИДа о возможной отмене чартерных рейсов. Но Эрдогану следует помнить о судьбе всех, кто становился попутчиком Америки. Саддама стали бомбить после того, как он по совету старшего Буша присоединил Кувейт. Януковича снесли после его заигрываний с Брюсселем и Вашингтоном. Понятно, когда турецкий султан исполнит заготовленный номер, ему вдруг припомнят и недемократичность вопроса референдума, и подтасовки в подсчёте голосов. А его оппозиция получит транши от Госдепа и, конечно, печеньки.

Что будет дальше, видно по соседству с Турцией — и в Сирии, и в Ираке.

16 апреля в районе иракского города Мосул, откуда уже полгода пытаются выбить террористов из повсеместно запрещённой группировки «Исламское государство», эти террористы выпустили по учебному полигону правительственных войск снаряды с разработанным ещё в Первую мировую войну отравляющим веществом «иприт». Медицинская помощь понадобилась двадцати шести иракским военным. Тренировавшие их инструкторы из СГА и Австралии не пострадали.

То, что ближневосточные террористы располагают собственным производством отравляющих веществ, известно уже не первый год. Но Запад обвиняет в применении химического оружия только законную власть Сирии, хотя она как раз официально признана разоружившейся. Ещё в 2013 году Организация по запрещению химического оружия получила за Сирию Нобелевскую премию мира. Но сейчас та же организация открытым текстом делает вид, будто работала вхолостую. Ведь её спонсорам нужна картинка кровавого тирана.

Российская Федерация официально передала в ООН и Организацию по запрещению химического оружия сведения о признаках инсценировки химического удара в сирийской провинции Идлиб в начале апреля. Одновременно эксперты самой ОЗХО, находящиеся в Турции, объявили, что тогда в Идлибе правительственная авиация применила нервно-паралитический яд зарин. В сам Идлиб никто из представителей ОЗХО не поехал, а источники своих сведений они не объявили.

Открытым текстом перевожу: Асада велено считать виновным, а раз факты за него — тем хуже для фактов. Потому что террористы — в том числе информационные террористы — бьют любого, за кого им заплатят. А мировое хозяйство сейчас выстроено так, что деньгопечатный станок в американских руках. Вдобавок его продукцию первыми получают фанатичные исламисты из Саудовской Аравии с Катаром. Вот с кем нам приходится воевать.

Источник — http://ren.tv/blog/185899

Источник: vassermans.ru