Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2017

Скрипка и гетто для русскоязычных

Олеже, ты чем думаешь помимо головы?



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Слова Скрипки про украинский язык и гетто омерзительны, — Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который большинство своих выступлений проводит на русском языке, назвал омерзительным предложение украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто украинцев, которые не могут выучить украинский язык.

Ранее украинский певец, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они «имеют низкий IQ».

«Сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека», — написал Аваков в четверг на своей странице в Facebook.

Недавно в Верховной раде был зарегистрирован законопроект «О государственном языке», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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Неонацизм на Украине: осквернение памятника Ватутину в Киеве

Сообщение от экс-депутата Верховной рады Украины, постоянного эксперта News Front Алексея Журавко:

«В Киеве радикалы начали «отважную боротьбу» против памятника генералу Ватутину… Очнитесь! Это памятник освободителю Киева! Парень, который спорит с полицейским на русском языке – это памятник человеку, благодаря которому ты родился в свободной стране. Благодаря которому твои родители родились! У меня просто нет слов…»

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Новости Украины: здание НАБУ заблокировано, протестующие требуют возбудить дело против Порошенко

Сегодня в приемную Национального антикоррупционного бюро ворвались активисты с требованием инициировать уголовное производство в отношении президента Украины Петра Порошенко. По мнению лидера движения за импичмент президента, правозащитника Юрия Клейноса, Порошенко нарушает Конституцию, имея многочисленные офшорные счета и компании.

В руках у активистов плакаты с надписями «Импичмент президента», «Порошенко хуже Януковича», «Возбудить дело на Порошенко», «Порошенко+Кононенко = коррупция. В ходе блокировки Клейнос заявил, что за несколько часов до акции с ним связывались представители главы СБУ Грицака и «угрожали, что, если я сделаю эту акцию, то меня в живых уже больше не найдут».

«Мы требуем от НАБУ расследовать уголовные дела в отношении Порошенко и его окружения. Мы требуем от НАБУ разобраться со скандалами вокруг Петра Порошенко о наличии у него офшорных счетов и компаний, в том числе, разобраться в ситуации с фиктивном закрытием фабрики Рошен в Липецке», — заявил Клейнос. Лидер акции также обратился в НАБУ с требованием провести коррупционные расследования в СБУ. «Нам также надоело, что глава СБУ Грицак разводит Администрацию президента на деньги за обеспечение якобы безопасности в Украине. Грицак запросил у Порошенко 19 миллионов долларов за безопасность в стране. А на самом деле они давят на активистов», — добавил Клейнос.

Протестующие передали свое обращение в НАБУ, а также спикеру Верховной Рады Украины Парубию.

Напомним, ранее в приемной Кабинета министров Украины активисты во главе с Юрией Кленосом объявили голодовку, приковав себя наручниками к перилам и заклеив рты. В акции протеста участвовали обманутые банковские вкладчики и правозащитники.

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