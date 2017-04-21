Музей-выставка "СМЕРШ"

... скифского золота, которую предоставили крымские музеи выставке в Амстердаме, может не вернуться... останется в Европе».В музее Амстердама сейчас проходит выставка «Крым: золото и... мае выставка должна быть уже закончена, а экспонаты возвращены в музеи. Однако...