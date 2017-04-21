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Музей-выставка СМЕРШ

11:57. 21 апреля 2017 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:


В дополнение к вчерашнему материалу http://colonelcassad.livejournal.com/3371890.html про сотрудников госбезопасности СССР боровшихся с бандеровщиной.
Материал посвященный выставке в Музее ВС посвященной СМЕРШу.

Музей-выставка "СМЕРШ"

В Центральном музее Вооруженных сил с апреля 2013 г. открылась историко-документальная выставка, посвященная 70-летию со дня создания Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР.

















































































































































































Фотографии в альбоме «СМЕРШ», автор rus77-79 на Яндекс.Фотках

См.также:

Борьба с преступностью в годы Великой Отечественной войны

Операция «Арийцы»: СМЕРШ против Абвера

Тайные полеты Люфтваффе

Как братья Старостины ждали прихода Гитлера и торговали «бронью»

Особая команда ГЕМФУРТ, или "сволочи" абвера

http://picturehistory.livejournal.com/2122278.html – цинк



PS. Плюс еще на эту же тему материал про контрразведчику Анну Кузминичну Зиберову – http://picturehistory.livejournal.com/2121497.html

В 1942 году генерал-лейтенант Власов попал в окружение, а кто-то из населения сдал его немцам. Изменив Родине, Власов сформировал так называемую Русскую освободительную армию (РОА), которую возглавлял два с лишним года, принимая участие в войне на стороне гитлеровцев. РОА создавалась из советских военнопленных, эмигрантов и белоказаков. В эту армию «Смерш» внедрил своих работников и агентов, которые вели тайную борьбу.
В 1945 году многих власовцев арестовали, они давали показания на ближайшее окружение генерала Власова, некоторые из них до войны жили в Москве. Нам было приказано всех их разыскать и арестовать.
Мне поручили найти аккордеониста, который везде и всюду сопровождал Власова. Было известно, что он проживал в районе Таганки. Несколько дней с утра до вечера я обходила все улицы и переулки на Таганской площади, а разыскала его в конце Малой Коммунистической улицы, в маленьком одноэтажном доме, почти на Андроньевской площади.
Установила, что в начале Великой Отечественной войны он был призван в Красную Армию, был на фронте, потом считался пропавшим без вести. В конце 1945 года неожиданно вернулся домой и рассказал, что был в плену у немцев, где ему выбили все зубы; когда Красная Армия освободила его из плена, опять воевал в её рядах, дошёл до Берлина, вставил там золотые зубы, приобрёл дорогой перламутровый аккордеон и затем был демобилизован по болезни. Из бесед я выяснила, что в игре на этом музыкальном инструменте ему не было равных, до войны он играл в домах культуры, домах отдыха, на танцплощадках, часто подрабатывал на свадьбах. Я придумала легенду: попросила его сыграть на свадьбе моей сестры. Договорились, что приду завтра с сестрой и деньгами, а вечером этого же дня он был арестован.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: берия, великая отечественная война, власов, история, кровавая гэбня, нквд, смерш, ссср, фотографии, шпионаж
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Один комментарий»

  • 11761 7517
    Серый 21 апреля 2017 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Брахман. Добрый день. Я вам вопрос задал. (В справочном разделе) . Не могли бы посмотреть, ответить ?

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