Китай запустил первый грузовой космический корабль (ВИДЕО)

Китай запустил на орбиту первый грузовой космический корабль собственного производства — Тяньчжоу-1, передает South China Morning Post.

Сообщается, что корабль запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На орбите он должен будет состыковаться с модулем Тяньгун-2.

После этого у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов.

Отмечается, что запуск этого корабля — еще один шаг к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.

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