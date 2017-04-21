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Китай запустил первый грузовой космический корабль (ВИДЕО)

02:00. 21 апреля 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:
Китай запустил первый грузовой космический корабль (ВИДЕО) | Русская весна

Китай запустил на орбиту первый грузовой космический корабль собственного производства — Тяньчжоу-1, передает South China Morning Post.

Сообщается, что корабль запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На орбите он должен будет состыковаться с модулем Тяньгун-2.

После этого у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов.

Отмечается, что запуск этого корабля — еще один шаг к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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