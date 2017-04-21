Кацва, Сванидзе… У нас, что, других авторов школьных учебников больше нет?

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Открыла учебник истории, что рекомендовали дочке для подготовке к ЕГЭ, и… и погрузилась в прошлое. Нет, не в эпоху Александра Невского – в перестроечные 80-е, когда на деньги Сороса перестраивали мозги наивных «совков», внушая презрение к «Рашке». А давно известно: сподручнее всего это делать на историческом материале.



Том на 845 страниц на всякий случай назван скромно – «История Отечества. Справочник для школьников и поступающих в вузы, автор Л.А. Кацва, Москва, Аст-пресс, 2016. В школе этот учебник рекомендуют потому, что в нём списком перечислены все даты и имена, которые надлежит знать.



Факты, в самом деле, сообщаются. И прямого вранья там почти нет. Но вот что считать фактом? Что важно, а что не важно? Как ни относись к давнему историку-марксисту Покровскому, но в его хлёсткой формуле, что история – это политика, обращённая в прошлое, – много правды. Дело даже не в отношении к фактам, а просто в их отборе, в формировании, так сказать, исторической «повестки дня». Посмотрите иностранные новостные каналы (даже не вполне понимая язык): они говорят о других новостях. Отбор – вот что важно.



Вот автор пособия повествует о факте культурной жизни СССР – о «бульдозерной» выставке авангардистов. Это надо знать сдающему ЕГЭ. А вот о другой выставке – картин Дрезденской галереи, сохранённых благодаря советской армии, вывезенных в Советский Союз, отреставрированных, показанных москвичам и возвращённых в Германию – вот об этой выставке – школьнику знать не надо.



Историк (любой) напоминает человека, идущего с фонариком по тёмному лесу. Попал свет на трухлявый пень – все кричат: «Там всё прогнило!». Попал на малиновый куст – все орут: «Не жизнь была, а малина!». Вопрос, в чьих руках фонарик.



И он часто в руках того, кто свою страну – презирает. Забавно, что автор, как сообщает интернет, – учитель одной из школ на Юго-Западе Москвы. Ах, Юго-Запад! В одной из тамошних панельных многоэтажек я когда-то в юности услыхала о диссидентах, и они показались мне в каким-то кружком по интересам, до меня не касающимся. А из дочкиного учебника узнаю, что диссиденты – это прямо-таки властители дум, а «молодёжь, совершенно игнорируя официальное искусство, поголовно увлекалась рок-музыкой». А я-то глупая не игнорировала книги и журналы, ходила в кино и театры, а рок-музыкой не увлекались.



Но учитель с Юго-Запада гнёт своё: у него любой автор, не имевший проблем с режимом, а паче того – режимом поощрённый, не существует. Нет его. Твардовский знаменит лишь антисталинской поэмой «По праву памяти» да ещё тем, что был уволен из «Нового мира». А что «Василия Тёркина» сочинил – это пустяк, не достойный упоминания. Точно так же проигнорированы романы Симонова о войне: что можно сказать об обласканном режимом лауреате сталинских премий? Террор, сталинщина, репрессии – вот лейтмотив советской истории. И педагог не забывает это повторять и иллюстрировать многими примерами: сразу видно опытного методиста.



Не забыта и Катынь. Тут много неясного. Но юго-западному учителю всё ясно. Он твёрдо стоит на геббельсовской позиции: польских офицеров расстрелял НКВД. Даже когда судят серийного убийцу, все сомнения толкуются в пользу обвиняемого (ст.14, п.3 УПК РФ). А вот когда педагог судит «кровавый режим» – презумпция невиновности не работает.



А вот итоги перестройки: «…позиции СССР в мире резко ослабли. Страна утратила былых союзников, лишилась прежнего влияния. … В целом мир стал безопаснее, исчезла опасность новой мировой войны». Значит, откуда исходила опасность? Ясен пень: от «совка». Учитель дурному не научит.



Любят цитировать высказывание Бисмарка, что войны выигрывает школьный учитель. Проигрывает тоже он. Особенно если переходит на сторону противника. Не его ли ученики бузили на Тверской?



ЛГ

Коллега рассказывает об авторе учебника истории, о некоем Л.А. Кацве. Мы чуть дополним её информацию.."Оригинал взят у

Источник: ss69100.livejournal.com