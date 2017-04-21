К русским опять возвращается их изобретение. Тушёнка с подогревом

Летом 1976 года в Мурманске была обезврежена банда торговцев оружием. Случай для тех времён дичайший, поскольку в те времена торговать оружием было как-то не принято. Когда всех злоумышленников переловили, выяснилось следующее.

Жители одного из посёлков Кольского полуострова с лодки на одном из озёр, узрели на дне сквозь прозрачную воду какие-то ящики. Водолазного снаряжения у них не было, поэтому хлебнув взятого на рыбалку шила (так здесь называют спирт), один из них нырнул в ледяную воду (она там всегда ледяная) и обвязал один из ящиков веревкой.

Усилиями коллектива ящик был вытащен и вскрыт. К восторгу аборигенов в нём оказались новенькие, завёрнутые в пергамент, покрытые смазкой немецкие автоматы МР-40, совершенно не пострадавшие от воды. При попытке продать их в Мурманске горе-торговцы сразу попались и, показав место находки, отправились отбывать наказание.

Для извлечения ящиков решено было привлечь военных водолазов-саперов. Наша группа, обученная на курсах при Каменец-Подольском училище инженерных войск по специальности водолаз-сапёр, идеально подходила под все требования.

Итак, вертолёт улетел, оставив нас у озера с запасом продовольствия, плотом ПСН-20, который предстояло использовать в качестве плавбазы, двумя лодками ЛАС-5, водолазным снаряжением и компрессором “Старт”. Нас — это шестерых военнослужащих срочной службы с командиром старшим лейтенантом Колесниковым (кличка Колли) и двумя комитетчиками, которые должны были следить, чтобы мы сами что-нибудь не спёрли, описывать всё, что достанем, и периодически отправлять куда надо.

ПСН заякорили прямо над ящиками. В первый же день достали больше десятка. Вскрыли: в шести оказались автоматами МР-40, которые у нас в стране неправильно называют шмайсерами. В двух патроны к ним, в остальных — тушёнка 38-го года изготовления. Всё отлично упаковано и почти не пострадало от воды. Тушёнку попробовали. Оказалась вполне съедобной. Собак, на которых можно было бы испытать реликтовое мясо, у нас не было. Пришлось самим.

Психологических барьеров никто не испытывал. Так как начальство нас снабжало стандартным армейским сухпаем, в основном состоящим из каши и изрядно надоевшей советской свиной тушёнки (из расчёта банка на двоих в день), этот подарок от вермахта показался даром божьим. На следующий день подняли ящики с ледорубами, на которых стояли клейма с изображением эдельвейса, уже знакомые МР-40 и ящики со странными банками, емкостью примерно 1,5 литра, состоящие как бы из двух частей, одна над другой.

На малой части нарисована стрелка, куда крутить. Решив, что крутнув нижнюю часть, можно открыть банку, один из комитетчиков сделал это. Раздалось шипение. Отбросив банку, все, на всякий случай, залегли. Вдруг какая-нибудь неизвестная мина. Впрочем, ещё пока банка летела, всех осенила мысль — тушёнка с подогревом, о которой и раньше приходилось слышать. Подошли, пощупали банку — горячая! Вскрыли. Тушёнка с кашей. Причём мяса больше, чем каши. Да! Умели немцы заботиться о своих солдатах.

Готовый обед, приготовленный за считанные минуты, без расходования топлива, не демаскируя себя дымом. Калорийно и вкусно. В разведке такой сухпай просто незаменим. Долго обсуждали, какие немцы умные и предусмотрительные, как у них здорово было поставлено обеспечение в частях. Это ведь, судя по дате изготовления на банке, сделано было аж в 38-м году! И как просто! Поворотом днища банки вводятся в соприкосновение негашеная известь и вода. В результате реакции — нагрев. Получай солдат подарок от фюрера, фатерлянд о тебе помнит. И как качественно делали, гады! Пролежав в воде более тридцати лет, известь не загасилась, герметичность не нарушилась, тушёнка не протухла.

Размышляя на тему: “Как все это сюда попало?”, пришли к выводу, что немцы, судя по ледорубам горные егеря, при отступлении, не имея возможности вывезти склады, располагавшиеся на берегу, вырубили прорубь и утопили имущество, чтоб нашим не досталось. Скорее всего, дело было зимой, если все топить с лодки, то ящики не лежали бы одной грудой только в одном месте в 50-ти метрах от берега, а валялись бы в разных метах.

Озеро мы, конечно, обыскали вдоль и поперек. Больше залежей не нашли и оружия тоже. Всего ящиков подняли около двухсот. Несколько раз прилетал МИ-8 и вывозил скопившееся имущество. В каком месте Кольского полуострова находится это озеро, мы так и не узнали. Вертолётом прилетели, вертолётом улетели.

Но эта история 15 лет спустя получила неожиданное продолжение. В 1991 году судьба забросила меня в Ленинградский музей, где работал мой приятель. В музее я познакомился с интересным дедом, который оказался настоящей энциклопедией по части снаряжения, вооружения и обмундирования всех армий мира, начиная, наверное, с Шумера и Вавилона и кончая 2-ой мировой войной. Современная армия его, похоже, не интересовала. Речь зашла о снаряжении вермахта, и я рассказал историю с немецкой тушёнкой. Рассказал, упирая на ум, предусмотрительность и прочие положительные качества немцев, аж в 38-м году наладивших выпуск такого полезного изобретения.

Дед внимательно выслушал и сказал: “Молодой человек, это изобретение русского инженера Фёдорова, сделанное им в 1897 году, выпускать начали уже в начале ХХ века. В 1915 году русская армия начала получать эту тушёнку в окопах, правда в небольших количествах. О ней вспоминал в мемуарах генерал Шкуро, который был в первую мировую командиром отряда пластунов на кавказском фронте. Турецкие тылы были их постоянным местом обитания, и эта тушёнка их сильно выручала.



Быстро, калорийно, не демаскирует при приготовлении. Потом выпуск прекратили, а после гражданской войны вообще про неё забыли. Не до жиру. А немцы в первую мировую, отведав трофейной русской тушёнки, идею оценили и ко второй мировой наладили выпуск. А теперь мы ими восторгаемся! У нас всегда так. Изобретём, потом забудем. И через много лет покупаем своё же изобретение у иностранцев!”

Но это еще не всё! В 1997 году в одной из газет читаю о полезном открытии, сделанном японскими учёными. По описанию — она родимая! Банка тушёнки с двойным дном, негашёная известь, вода. Налажен выпуск консервов для туристов и альпинистов. Скоро, возможно, и у нас в России будет продаваться. Ирония судьбы. Ровно через сто лет круг замкнулся. Готовьте деньги, скоро будем покупать японскую новинку!

Виктор Афонченко