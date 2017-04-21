Федеральная трасса Таврида: Строительство набирает обороты

Про Керченский мост говорят много, а вот про строительство федеральной трассы «Таврида» говорят гораздо меньше, хотя дорога не менее важна. Официальный старт дорожному проекту был дан еще в феврале 2017 года в Керчи главой Крыма Сергеем Аксеновым. И теперь важно синхронизировать работы и все сделать в срок.

В настоящее время продолжаются работы по возведению первой развязки между автоподходами к Керченскому мосту и существующей трассой Керчь – Феодосия, подготовке площадей под асфальтный завод, расчистке участков под развязки и расширение существующей трассы.

Трассу проведут в обход сёл Горностаевка и Фонтан, пгт. Приморский, Береговое и г. Феодосии, в сторону сёл Батальное и Луговое, где проведут реконструкцию старой трассы и построят новый участок дороги до Владиславовки. А вот это полная схема трассы Таврида с второстепенным съездами.

По завершении проекта федеральная трасса образует с территорией Крыма единую транспортную систему. Это еще один крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в регионе. Аксенов полагает, что к декабрю 2018 года откроется двухполосное движение по автодороге. Строительство оставшихся двух полос завершат к концу 2020 года.

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Источник: voicesevas.ru