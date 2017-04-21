Дозы радиации при полете на Луну

Табл. 1. Эквивалентные дозы радиации,

полученные кожей и внутренними органами астронавта

с учетом защиты командного модуля Apollo

при прохождении внутреннего протонного РПЗ.

И если на траектории Земля-Луна полёт по легенде НАСА проходил выше геомагнитной широты 30 градусов, тогда, согласно универсальному высотному ходу интенсивности потоков протонов, дозы радиации можно уменьшить на порядок.



Однако, возвращение на Землю и приводнение было вблизи геомагнитного экватора (Аполлон 12 и Аполлон 15 – 0-2 градуса северной геомагнитной широты, с учётом ежегодного смещения магнитных полюсов). Дозы радиации будут соответствовать максимальным значениям.



Прохождение протонного радиационного пояса Земли вызывает эффект на три порядка выше официальных доз радиации для Аполлонов.



Результатом является острая лучевая болезнь, старт к Луне по схеме НАСА после магнитных штормов – это 100% летальный исход. Реальные полученные дозы радиации будут много выше, чем официальные НАСА.



Очевидно, высадка американцев – это придуманная легенда. К сожалению, данная очевидность, требует самых основательных и самых упорных доказательств. Ибо слишком многим недостаёт глаз, чтобы видеть её (Ф. Ницше).

до 100 Грей.





Рис. 4. Усредненные во времени и по всем значениям долготы профили интенсивности электронов различных энергий на геомагнитном экваторе. Цифры у кривых соответствуют энергии электронов в МэВ. (а) и (б) – для эпох минимума и максимума солнечной активности. Рис. 4. Усредненные во времени и по всем значениям долготы профили интенсивности электронов различных энергий на геомагнитном экваторе. Цифры у кривых соответствуют энергии электронов в МэВ. (а) и (б) – для эпох минимума и максимума солнечной активности.

Табл. 2. Характеристика электронной составляющей РПЗ,

эффективный пробег электронов в Al,

время пролета РПЗ Аполлонами к Луне и при возвращении на Землю, отношение удельных

радиационных и ионизационных потерь энергии,

коэффициенты поглощения рентгеновских лучей для Al и воды,

эквивалентная и поглощенная доза радиации*.

Результаты показывают, что обычная защита КА в тысяч раз снижает радиационное воздействие электронной компоненты радиационных поясов.



Полученные значения дозы радиации не опасны для жизни космонавтов.



Основной вклад в дозы радиации вносят электроны с энергией 0.3-3 МэВ, которые генерируют жесткое рентгеновское излучение.

Результаты показывают, что обычная защита КА в тысяч раз снижает радиационное воздействие электронной компоненты радиационных поясов.Полученные значения дозы радиации не опасны для жизни космонавтов.Основной вклад в дозы радиации вносят электроны с энергией 0.3-3 МэВ, которые генерируют жесткое рентгеновское излучение.

Отметим обстоятельство, что радиационный эффект на 1-2 порядка выше, чем даёт официальный доклад НАСА для миссий Аполлонов. Так для Аполлон 13 значение поглощенной дозы составляет 0,24 рад. Расчёт даёт значение ~34,5 рад, это в 144 раз больше.



При этом радиационный эффект увеличивается почти в два раза при уменьшении эффективной защиты с 7,5 до 1,5 г/см 2 , тогда как доклад НАСА указывает на обратное. Для Аполлон 8 и Аполлон 11 официальные дозы радиации составляют, соответственно, 0,16 и 0,18 рад.



Расчет дает 19,4 рад. Это в 121 и 108 раз меньше, соответственно. И только для Аполлон 14 официальные дозы радиации составляют 1,14 рад, что в 17 меньше расчетного.



Для электронной составляющей РПЗ существует сезонные вариации. На рис. 5 представлены потоки релятивистских электронов за один пролет пояса по данным ИСЗ ГЛОНАСС и геомагнитные индексы Кр и Dst за 1994-1996 гг.



Жирные линии представляют результаты сглаживания измерений. Представленные данные демонстрируют хорошо заметные сезонные вариации: потоки электронов весной и осенью в 5-6 раз больше минимальных – зимой и летом.



Рис. 5. Временной ход проинтегрированных за пролет спутника ГЛОНАСС через радиационный пояс потоков электронов с энергией 0.8-1.2 МэВ (флюенсов) за период с июня 1994 г. по июль 1996 г. Приведены также индексы геомагнитной активности: суточный Кр- индекс и Dst-вариация. Жирные линии – сглаженные значения флюенсов и Кр-индекса.



Запуск и посадка Аполлон 13 состоялись весной, соответственно, 11.04.1970 и 17.04.1970. Очевидно, потоки электронов будут в несколько раз выше, чем усредненные. Это значит, что значение поглощенной дозы радиации вырастит в несколько раз и составит 43-52 рад.



Это в 200 раз больше официальных данных. Аналогично, для Аполлон 16 (запуск и посадка, соответственно, 16.04.1972 и 27.04.1972) доза радиации составит 25-30 рад.



Во время магнитных бурь происходит изменение интенсивности электронов в РПЗ иногда в 10-100 раз и более в эпоху максимума солнечной активности. В этом случае дозы радиации могут возрасти до опасных значений для жизни космонавтов и составить 10 Зивертов и более.



Как правило, в эти периоды преобладает инжекция частиц, особенно при сильных магнитных возмущениях. На рис. 6 приведены профили интенсивности электронов различных энергий в спокойных условиях (рис. 6а) и через 2 дня после магнитной бури 4 сентября 1966 года (рис. 6б) [ Запуск и посадкасостоялись весной, соответственно, 11.04.1970 и 17.04.1970. Очевидно, потоки электронов будут в несколько раз выше, чем усредненные. Это значит, что значение поглощенной дозы радиации вырастит в несколько раз и составит 43-52 рад.Это в 200 раз больше официальных данных. Аналогично, для(запуск и посадка, соответственно, 16.04.1972 и 27.04.1972) доза радиации составит 25-30 рад.Во время магнитных бурь происходит изменение интенсивности электронов в РПЗ иногдаи более в эпоху максимума солнечной активности. В этом случае дозы радиации могут возрасти до опасных значений для жизни космонавтов и составить 10 Зивертов и более.Как правило, в эти периоды преобладает инжекция частиц, особенно при сильных магнитных возмущениях. На рис. 6 приведены профили интенсивности электронов различных энергий в спокойных условиях (рис. 6а) и через 2 дня после магнитной бури 4 сентября 1966 года (рис. 6б) [ 48 ].





Рис. 6. Профили потоков электронов в спокойных условиях за шесть дней до бури (а) и спустя два дня после магнитной бури (б). Цифры у кривых-энергий электронов в кэВ.



Одним из полетов к Луне по отчёту НАСА был Аполлон 14: Алан Шепард, Эдгар Митчелл, Стюарт Руса 31.01.1971 — 09.02.1971 GMT / 216:01:58 Третья высадка на Луну: 05.02.1971 09:18:11 — 06.02.1971 18:48:42 33 ч 31 мин / 9 ч 23 мин 42.9.



27 января за несколько дней до старта Аполлон началась умеренная магнитная буря, перешедшая в малую бурю 31 января [



Очевидно, повышение уровня радиации можно ожидать в 10-100 раз или 1-10 Зивертов (100-1000 рад). В случае дозы радиации 10 Зивертов радиационный эффект при полете через пояс Ван-Алена – 100% летальный исход. Одним из полетов к Луне по отчёту НАСА был31.01.1971 — 09.02.1971 GMT / 216:01:58 Третья высадка на Луну: 05.02.1971 09:18:11 — 06.02.1971 18:48:42 33 ч 31 мин / 9 ч 23 мин 42.9. 49 ], которые вызвала солнечная вспышка в направлении к Земле 24.01.1971 гг. Очевидно, повышение уровня радиации можно ожидать в 10-100 раз или 1-10 Зивертов (100-1000 рад). В случае дозы радиации 10 Зивертов



Рис. 7 Результат воздействия радиации. Хиросима и Нагасаки.





Итогами полета Аполлон 14 было:

1) продемонстрирована отличная физическая подготовка и высокая квалификация астронавтов, в частности — физическая выносливость Шепарда, которому на момент полёта было 47 лет;



2) никаких болезненных явлений у астронавтов не наблюдалось;



3) Шепард прибавил в весе полкилограмма (первый случай в истории американской пилотируемой космонавтики);



4) за время полёта астронавты ни разу не принимали медикаментов;



5) продемонстрированы преимущества исследования Луны с участием астронавтов по сравнению с полётами автоматических аппаратов…



На рис. 8 показано изменение профилей интенсивности электронов с энергией 290-690 кэВ до и после магнитной бури. Итогами полетабыло:1) продемонстрирована отличная физическая подготовка и высокая квалификация астронавтов, в частности — физическая выносливость Шепарда, которому на момент полёта2)3) Шепард прибавил в весе полкилограмма (в истории американской пилотируемой космонавтики);4) за время полёта астронавты ни разу не принимали медикаментов;5) продемонстрированы преимущества исследования Луны с участием астронавтов по сравнению с полётами автоматических аппаратов…На рис. 8 показано изменение профилей интенсивности электронов с энергией 290-690 кэВ до и после магнитной бури.





Рис. 8. Плотности потока электронов с энергией 290-690 кэВ для различных моментов времени на оболочках радиационного пояса Земли от 1,5 до 2,5. Цифрами у кривых обозначено время в сутках, прошедшее после инжекции электронов.



Рис. 8 показывает, что через 5 суток плотность потоков электронов с энергией 290-690 кэВ значительно расширена и в 40-60 раз выше, чем до магнитной бури, через 15 суток – в 30-40 раз выше, через 30 суток – в 5-10 раз больше, через 60 суток – в 3-5 раз больше. Только через 3 месяца электронная составляющая РПЗ приходит к равновесному состоянию.



Значительные пространственные и временные изменения потоков электронов во всей области поясов в течение одного года показаны на рис. 9.





Рис. 9. Изменения потоков электронов c энергией >400 кэВ в радиационных поясах в течение 1 года. Оттенки серо-чёрного цвета демонстрируют изменение потока частиц: чем чернее оттенок, тем больше поток частиц. Видно, что наибольшие потоки частиц наблюдаются во время магнитных бурь (геомагнитный индекс Кр). В эти моменты времени на несколько порядков увеличивают плотность электронов между внутренней и внешней зонами радиации на расстояниях 2,5-5,5 R з .



Как можно видеть, значительные вариации электронной составляющей РПЗ по интенсивности и по пространству относительно спокойного состояния радиационного пояса Земли занимают четверть года.



Во время магнитных бурь потоки частиц значительно расширяются во внешнюю область и "сползают” ближе к Земле, заполняя ранее пустовавшие области захваченной радиации.



Резкое увеличение потоков электронов создают реальную угрозу спутникам и пилотам КА на трассе Земля-Луна, находящихся в зоне всплесков их потока. Уже отмечено довольно много случаев, когда выход из строя отдельных систем спутников или даже прекращение их функционирования связан с резким усилением потока релятивистских электронов.



Мощный поток электронов с энергией в несколько МэВ, насквозь пробивает оболочку спутника, электроны с меньшей энергией генерируют огромны поток вторичного тормозного излучения, состоящего из жесткого рентгеновского излучения.







ДОЗЫ РАДИАЦИИ В ОКОЛОЛУННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

На околоземной орбите космонавты находятся под защитой магнитосферы Земли.



В окололунном пространстве или на поверхности Луны весь поток солнечного ветра принимает корпус космического аппарата или лунного модуля. Потоком протонов можно пренебречь (очевидно, кроме солнечно-протонных событий). Плотность потока электронов в солнечном ветре меняется на два-три порядка порой в течении одной только недели.



При столкновении с обшивкой корабля или модуля электроны останавливаются и рождают рентгеновское излучение, которое имеет огромную проникающую способность (толщина защиты 7,5 г/см 2 алюминия уменьшит дозы радиации только в два раза).



Ниже график изменения дозы радиации рад/сутки с 1996 по 2013 год, которые получает астронавт при толщина внешней защиты 1,5 г/см 2 :



Рис. 10. Изменения дозы радиации рад/сутки с 1996 по 2013 год, которые получает астронавт при толщина внешней защиты 1,5 г/см2 в окололунном пространстве. Нелинейная шкала слева – уровни потока электронов для солнечного ветра по данным спутника ACE, нелинейная шкала справа – доза радиации в единицах рад за сутки. Горизонтальные линии отмечают уровни для сравнения: жёлтая – доза при единичной рентгенографии грудной клетки, оранжевая – доза при томографии позвонков.

елинейная шкала справа – доза радиации в единицах рад за сутки. Горизонтальные линии отмечают уровни для сравнения: жёлтая – доза при единичной рентгенографии грудной клетки, оранжевая – доза при томографии позвонков.





В год минимума солнечной активности дозы радиации составляют 0,0001 рад. В год максимума солнечной активности изменяются от 0,003 до 1 рад/сутки (прим. – для электронов бэр=рад; нерегулярность потоков электронов в солнечном ветре в годы максимальной солнечной активности связана с вспышками на Солнце, которые происходят ежедневно).



За месяц пребывания в окололунном пространстве астронавты для значения соответствующем 1-31 октября 2001 года получают дозы 0,5 рад, среднее 0,016 рад/сут; для значения соответствующем 1-30 ноября 2001 года получают дозы 3,4 рад, среднее 0,11 рад/сут; усредненное за два месяца составляет – 3,9 рад за 60 суток или 0,065 рад/сут.



Это значит, что дозы радиации, полученные астронавтами 9-ти миссий только пребывания в окололунном пространстве, выше доз, заявленных НАСА и должны иметь значительные вариации.



Это противоречит данным миссий Аполлон. При более высокой плотности потока электронов, а так же при длительном пребывании вне магнитосферы Земли (100 суток), дозы могут приближаться к значениям лучевой болезни – 1,0 Зв. Дополнительно –



Очевидно, что данные дозы радиации суммируются с другими дозами, например, при прохождении радиационного пояса Земли, в итоге имеем те значения, которое получает астронавт при полете на Луну и возвращении на Землю.







ОБСУЖДЕНИЕ

После миссий Аполлонов прошло 40 лет. До сих пор ни кто не даёт точный прогноз для геомагнитного возмущения. Говорят о вероятности геомагнитных возмущений (магнитная буря, магнитный шторм) на сутки, на несколько дней.



Точность прогноза на неделю ниже 5%. Более непредсказуемый характер отмечается для электронов солнечного ветра.



Это значит, что с вероятностью не ниже 20-30% астронавты миссий Аполлонов попадут в непредсказуемый мощный поток электронов радиационного пояса Земли и солнечный ветер.



Полёт Аполлонов сквозь внешний РПЗ и солнечный ветер в эпоху активного солнца можно сравнить с гусарской рулеткой, когда в пустой барабан 4-зарядного револьвера заряжается один патрон! Было сделано 9 попыток. Вероятность не получить острую лучевую болезнь

Из рис. 10 видно, что дозы радиации в окололунном пространстве и на поверхности Луны носят нерегулярный характер.В год минимума солнечной активности дозы радиации составляют 0,0001 рад. В год максимума солнечной активности изменяются от 0,003 до 1 рад/суткиЗа месяц пребывания в окололунном пространстве астронавты для значения соответствующем 1-31 октября 2001 года получают дозы 0,5 рад, среднее 0,016 рад/сут; для значения соответствующем 1-30 ноября 2001 года получают дозы 3,4 рад, среднее 0,11 рад/сут; усредненное за два месяца составляет – 3,9 рад за 60 суток или 0,065 рад/сут.Это значит, что дозы радиации, полученные астронавтами 9-ти миссий только пребывания в окололунном пространстве, выше доз, заявленных НАСА и должны иметь значительные вариации.При более высокой плотности потока электронов, а так же при длительном пребывании вне магнитосферы Земли (100 суток), дозы могут приближаться к значениям лучевой болезни – 1,0 Зв. Дополнительно – Архив доз радиации с 1 января 2010 г Очевидно, что данные дозы радиации суммируются с другими дозами, например, при прохождении радиационного пояса Земли, в итоге имеем те значения, которое получает астронавт при полете на Луну и возвращении на Землю.После миссий Аполлонов прошло 40 лет. До сих пор ни кто не даёт точный прогноз для геомагнитного возмущения. Говорят о вероятности геомагнитных возмущений (магнитная буря, магнитный шторм) на сутки, на несколько дней.Точность прогноза на неделю ниже 5%. Более непредсказуемый характер отмечается для электронов солнечного ветра.Это значит, что с вероятностью не ниже 20-30% астронавты миссий Аполлонов попадут в непредсказуемый мощный поток электронов радиационного пояса Земли и солнечный ветер.Полёт Аполлонов сквозь внешний РПЗ и солнечный ветер в эпоху активного солнца можно сравнить с гусарской рулеткой, когда в пустой барабан 4-зарядного револьвера заряжается один патрон! Было сделано 9 попыток. Вероятность не получить острую лучевую болезнь

Попытка Вероятность выжить 1 3 / 4 = 0,750 2 (3 / 4)2 = 0,562 3 (3 / 4)3 = 0,422 4 (3 / 4)4 = 0,316 5 (3 / 4)5 = 0,237 6 (3 / 4)6 = 0,178 7 (3 / 4)7 = 0,133 8 (3 / 4)8 = 0,100 9 (3 / 4)9 = 0,075



Это равносильно почти 100% лучевой болезни.



Подводя итог скажем: двукратное прохождение радиационного пояса Земли по схеме НАСА приводит к смертельным дозам радиации 5 Зивертов и более во время магнитных бурь.



Даже если бы Аполлонам сопутствовала фортуна



дозы радиации при прохождении протонной составляющей РПЗ были бы в 100 раз меньше,

прохождение электронной составляющей РПЗ было бы при минимальном геомагнитном возмущении и низкой магнитной активности,

низкая плотность электронов в солнечном ветре,



тогда суммарная доза радиации составит не ниже 20-30 бэр. Дозы радиации не опасны для жизни человека. Однако и в этом случае радиационный эффект на два порядка выше тех значений, которые заявлены в официальном докладе НАСА!



В таблице 3 приведены суммарные и суточные дозы радиации пилотируемых полётов на космических кораблях и данные с орбитальных станций.



Таблица 3. Суммарные и суточные дозы радиации пилотируемых полётов

на космических кораблях и на орбитальных станциях.

миссия запуск и посадка продолжительность элементы орбиты сум. дозы радиации, рад [источ] среднее за сутки, рад/сут Аполлон 7 11.10.1968 / 22.10.1968 10 д 20 ч 09м 03 с орбитальный полёт, высота орбиты 231—297 км 0,16

[51] 0,015 Аполлон 8 21.12.1968 / 27.12.1968 6 д 03 ч 00 м полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,16

[51] 0,026 Аполлон 9 03.03.1969 / 13.03.1969 10 д 01 ч 00 м 54 с орбитальный полёт, высота орбиты 189—192 км, на третьи сутки – 229—239 км 0,20

[51] 0,020 Аполлон 10 18.05.1969 / 26.05.1969 8 д 00 ч 03 м 23 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,48

[51] 0,060 Аполлон 11 16.07.1969 / 24.07.1969 8 д 03 ч 18 м 00 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,18

[51] 0,022 Аполлон 12 14.11.1969 / 24.11.1969 10 д 04 ч 25 м 24 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,58

[51] 0,057 Аполлон 13 11.04.1970 / 17.04.1970 5 д 22 ч 54 м 41 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,24

[51] 0,041 Аполлон 14 01.02.1971 / 10.02.1971 9 д 00 ч 05 м 04 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 1,14

[51] 0,127 Аполлон 15 26.07.1971 / 07.08.1971 12 д 07 ч 11 м 53 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,30

[51] 0,024 Аполлон 16 16.04.1972 / 27.04.1972 11 д 01 ч 51 м 05 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,51

[51] 0,046 Аполлон 17 07.12.1972 / 19.12.1972 12 д 13 ч 51 м 59 с полёт на Луну и возвращение на Землю согласно НАСА 0,55

[51] 0,044 Скайлэб 2 25.05.1973 / 22.06.1973 28 д 00 ч 49 м 49 с орбитальный полёт, высота орбиты 428—438 км 2,90—3,66

[52] 0,103—0,131 Скайлэб 3 28.07.1973 / 25.09.1973 59 д 11 ч 09 м 01 с орбитальный полёт, высота орбиты 423— 441 км 5,87—6,74

[50] 0,099—0,113 Скайлэб 4 16.11.1973 / 08.02.1974 84 д 01 ч 15 м 30 с орбитальный полёт, высота орбиты 422—437 км 10,88—12,83

[50] 0,129—0,153 Shuttle Mission 41–C 06.04.1984 / 13.04.1984 6 д 23 ч 40 м 07 с орбитальный полёт, перигей: 222 км

апогей: 468 км 0,559 0,079 ОС "Мир" 1986-2001 15 лет орбитальный полёт, высота орбиты 385—393 км - – - 0,020—0,060

[7] ОС "МКС" 2001-2004 4 года орбитальный полёт, высота орбиты 337—351 км - – - 0,010—0,020

[7]



Можно отметить, что дозы радиации Аполлон 0,022-0,127 рад/сут, получаемые астронавтами при полёте на Луну, не отличаются от доз радиации 0,010-0,153 рад/сут при орбитальных полетах.



Влияние радиационного пояса Земли равно нулю. Хотя настоящий расчёт показывает, что дозы радиации миссий на Луну в 100-1000 раз и более будут выше.



Можно так же отметить, что наиболее низкий радиационный эффект 0,010—0,020 рад/сут наблюдаются для орбитальной станции "МКС", имеющей эффективную защиту 15 г/см 2 и находящейся на низкой опорной орбите Земли. Наиболее высокие дозы радиации 0,099—0,153 рад/сут отмечены для ОС "Скайлэб", имеющий защиту 7,5 г/см 2 и осуществлявших полёт на высокой опорной орбите.







ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аполлоны не летали на Луну, они







С одной стороны было НАСА, великодержавный престиж нации, политика и "адвокаты" НАСА, с другой стороны были Ральф Рене, Ю. И. Мухин, А. И. Попов и многие другие энтузиасты-оппоненты.



Оппонентами было поставлено множество шахматных шахов, один из последних – В целом, истории «пребывания человека на Луне» несколько десятилетий! Полёт американцев к Луне можно сравнить с шахматной игрой.С одной стороны было НАСА, великодержавный престиж нации, политика и "адвокаты" НАСА, с другой стороны были Ральф Рене, Ю. И. Мухин, А. И. Попов и многие другие энтузиасты-оппоненты.Оппонентами было поставлено множество шахматных шахов, один из последних – "Человек на Луне. Солнце на снимках Аполлонов в 20 раз больше!"



Данной статьей от имени всех оппонентов объявляется шахматный мат НАСА. Можно отметить, что дозы радиации Аполлон 0,022-0,127 рад/сут, получаемые астронавтами при полёте на Луну, не отличаются от доз радиации 0,010-0,153 рад/сут при орбитальных полетах.Влияние радиационного пояса Земли равно нулю. Хотя настоящий расчёт показывает, что дозы радиации миссий на Луну в 100-1000 раз и более будут выше.Можно так же отметить, что наиболее низкий радиационный эффект 0,010—0,020 рад/сут наблюдаются для орбитальной станции "МКС", имеющей эффективную защиту 15 г/сми находящейся на низкой опорной орбите Земли. Наиболее высокие дозы радиации 0,099—0,153 рад/сут отмечены для ОС "Скайлэб", имеющий защиту 7,5 г/сми осуществлявших полёт на высокой опорной орбите.они кружили на низкой опорной орбите , находясь под защитой магнитосферы Земли, имитируя полёт к Луне, и получили дозы радиации обычного орбитального полёта.Данной статьей от имени всех оппонентов объявляется шахматный мат НАСА.



Несмотря на опасность РПЗ и политику, безусловно, человечество не останется вечно на Земле…



Главным способом обойти радиационные пояса Ван-Алена является изменение схемы траектории полета к Луне и электромагнитная защита от электронов.



***