Главная » Невероятное в мире

Большой русский распил. О подготовке Европы к нашей агрессии

03:00. 21 апреля 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:
Большой русский распил. О подготовке Европы к нашей агрессии | Русская весна

Начать стоит с курьеза. Спецслужба Латвийской Республики, Полиция безопасности, выпустила отчет о защите страны за 2016 год — с прогнозом на год нынешний.

То, что главной угрозой в документе объявлена растущая агрессия России — несмешно, все как-то уже привыкли.

Курьез заключается в том, что на тридцати двух страницах с картинками наша страна упоминается в разных формах чаще, чем сама Латвия (410 раз против всего 368). И это при полном отсутствии каких-либо реальных конфликтов, ультиматумов, требований и всего остального с российской стороны.

В документе между тем делается уверенный вывод, что и в нынешнем году ситуация останется столь же накаленной.

Русская Опасность сохранится и будет главной, в связи с чем обороноспособность прибалтийского государства и меры по противодействию российской силе надо крепить. В том числе финансово.

Этот случай из глухой европейской провинции, уважаемые читатели, интересен тем, что он, по сути, отвечает на вопрос «почему вся Европа и Америка сходят с ума по поводу российской агрессии и необходимости ей противостоять». Ибо является эталонным примером и моделью того, что происходит в остальном Свободном Мире.

Штука вся вот в чем. В реальности мощная прибалтийская спецслужба, усиленно защищающая страну от русских, имеет штат, кажется, в полтораста человек. Вместе с секретаршами, начальством и водителями. То есть действительные возможности гордой балтийской республики по противостоянию агрессии «в случае чего» легко представить.

Если представить трудно — то пример рядом. В соседней Литве в этом месяце в одном из уездов прошли учения, по сценарию которых территорию захватили «вежливые люди», занявшие полицейское управление и прочие ключевые точки.

Как с огорчением констатировали организаторы, силовые службы имитированное вторжение провалили полностью, а местные жители даже не отреагировали на появление всюду людей в военной форме без опознавательных знаков.

То есть настоящая цена всей этой оборонной истерии понятно какая. И тем не менее — непрерывный рост ассигнований на «защиту от русских» налицо.

Почему мы считаем анекдотический прибалтийский случай типичным? Потому что то же самое происходит и в прочих государствах Европы.

Речь не только о Прибалтике. Польша, например, с 2014 года наращивает оборонный бюджет. В этом месяце пришло сообщение, что около девяти миллиардов долларов будет потрачено на закупку комплексов «Пэтриот» на случай русского вторжения. Каждая ракета — 3,5 миллиона долларов.

Установка — четыре миллиона долларов. При этом самому комплексу скоро исполнится полстолетия, и какова его эффективность против современных российских вооружений — знает только былинный министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Увеличивает свои оборонные расходы Германия: к настоящему моменту они выросли уже на 2,7 миллиарда евро по сравнению с «досанкционными», и канцлер Ангела Меркель недавно, как мы помним, обещала Дональду Трампу довести их до 2% ВВП в ближайшую пятилетку. Особое внимание уделяется «противодействию российской мягкой силе» и защите от фейковых русских новостей.

Швеция в конце прошлого — начале нынешнего года резко активизировалась, вернув на всякий случай гарнизон на остров Готланд в Балтийском море (около сотни человек) и в марте зачем-то расконсервировав там старинные бункеры, построенные в ожидании ядерной войны.

Ну и так далее. Исключение составляет разве что Венгрия, у которой самый маленький военный бюджет в Восточной Европе (0,95% ВВП). Она его, конечно, обещает поднять до требуемого НАТО уровня — обязательно, лет через девять. Но пока этого не делает.

Но Венгрия, как мы помним, европейская паршивая овца, а ее премьер Виктор Орбан — антилиберал и «пониматель Путина». Во многом именно потому, что цинично не участвует в общезападном нагнетании Русского Ужаса.

Фокус в том, что все это нагнетание происходит параллельно с совершенно трезвыми оценками.

То шведские официальные лица заявляют, что в случае действительной агрессии русских страна продержится примерно неделю. То немецкая Zeit констатирует, что численность бундесвера — наименьшая за всю историю, и есть сомнения, дееспособен ли он вообще.

То по итогам множественных натовских «военных игр» делается вывод, что территорию той же Прибалтики в любом случае оборонять бессмысленно — она отходит «агрессору с Востока» по умолчанию.

Такое параллельное сосуществование двух вселенных, разумеется, имеет свои проблемы: если понятно, что от русской агрессии не спастись, а доказательств приближающегося русского вторжения плачевная нехватка, то выбивать фонды на освоение затруднительно.

Однако в последние годы у специалистов по потной борьбе с Россией появился совершенно железный аргумент. Своего рода волшебное заклинание и универсальная мантра. И мантра эта — «гибридная агрессия».

За нее неслучайно жадно ухватились вообще все. С точки зрения «военно-бюджетного пиара» это как хайтек-прожекты Илона Маска, которые однажды обязательно сбудутся, а пока требуют вложений и зарабатывают на размещении акций.

Потому что одно дело выпрашивать деньги на противодействие необнаруженным шпионам, непойманным диверсантам и воображаемым русским танкам. И совсем другое дело — когда на понятие «гибридной агрессии» можно натянуть хоть «Голосящий КиВиН», хоть гастроли Газманова.

Поэтому, собственно, топовой темой оборонной политики в Европе стала, так сказать, духовная борьба с тлетворным влиянием Востока. Это под нее теперь выбиваются фонды. Под нее создаются группы информационного противодействия, советы по гибридной безопасности и все такое.

И никто не задается вопросом, зачем России, потратившей двадцать лет на строительство собственных транзитных мощностей в обход Прибалтики, внезапно захватывать это обезлюженное и деиндустриализированное пространство с диким процентом пенсионеров.

Или вторгаться в Швецию, где нет ни русских граждан, ни русского флота. Или в Польшу, где скоро не останется даже русских могил.

Такие вопросы подрубают картину мира и поэтому в приличном обществе не задаются. Положено думать «сегодня Крым, а завтра Польша» — значит, будут так и считать.

В реальности борьба с воображаемым врагом, конечно, может быть только воображаемой. Поэтому значительная часть выбитых фондов (не тех, что на «Пэтриоты», а тех, что на информационное сопротивление России) осваивается через штампование жирных аналитических обзоров фейсбука с картинками и инфографикой (которые никто не читает) и учреждение искрометных «русскоязычных медиаресурсов для разоблачения путинского режима».

Продукция последних действительно заставляет рыдать кровью. Проблема в том, что ее тоже никто, кроме самих производителей и подогнанных ботов, не смотрит.

Но в современном мире, кажется, уже давно никого не волнует какая-либо реальность, помимо финансовой.

И это тот редкий случай, когда бегство от реальности скорее положительное явление. Перефразируя известный анекдот: воображаемой России пускай противостоят сколько угодно. Могут даже ежедневно побеждать.

Читайте также: Захарова прокомментировала слова Скрипки о гетто для «дебилов, неспособных выучить украинский язык»

Виктор Мараховский

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Державы русов и ариев. Часть 1
...становилось больше восьми, выбирался князь. Князь решал споры между Родами, занимался подготовкой...инглингам. Когда Орда отюркечилась и распалась на множество осколков, из ... моголами внезапно возникали на Русской равнине и Европе. Их происхождение, ареал ...
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017
... «Украина обречена быть сверхдержавой Европы», - приводят его слова ... года назад — Украина распалась, там идет гражданская война.... Все остальные — часть большого русского народа. Украинство, в которое...Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США ...
Русское Народоправство
... горами, на севере Европы и Азии, помещали ...больше восьми, выбирался князь. Князь решал споры между родами, занимался подготовкой.... Когда Орда распалась на множество осколков...начинается притеснение коренного русского населения, русского народа (крепостное ...
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
..., «Товарищество» распалось, о лампах Лодыгина...—1936) — русский учёный, первый русский нобелевский лауреат,...автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем...войну, освободивший Европу от фашизма ...его обвиняли в подготовке военного заговора ...
Ленин и большевики спасли русскую цивилизацию
...и «союзники» с большим удовольствием поддержали этот ...страну бесконечными войнами, завоеватель Европы, является национальным героем,...военной подготовки солдат новых воинских частей. Кадровая русская армия.... 50 коп.Процветали «распил» военного бюджета и «...
5 ноября 1914 в США впервые появился эвфемизм про т.н. «украинский народ». Пора вернуть обманутым русским людям их подлинную национальную идентичность
... фактически распалась (а затем и вовсе прекратила своё существование), большая часть русских соединилась... составляет около трети населения всей Европы. Другими словами, из трех...сектора» по собственному признанию прошли подготовку в ЦАХАЛе на «исторической ...

Один комментарий»

  • 28 22
    Алекс 21 апреля 2017 в 11:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Какая на хрен Русская угроза? Байки для европейских….. баранов, просто амеры переселяются в авангарде военные части и соединения на территорию своих холопов, затем население пендосии, избранные, затем кто смог или сможет,остальных похоронит Йеллоустонский вулкан,время пошло.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>