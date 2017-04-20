Запасайся, Мариуполь, тазиками: горячая вода кончилась…

Привет мариупольским моржам! Пока еще есть время, начинайте закаляться. На крайний случай, стройте бани, дрова заготавливайте, грелками запасайтесь. В новом европейском раю горячая вода станет для Вас роскошью, доступной лишь сильным мира сего, а конкретнее – мэру, депутатам, бизнесменам и кто там еще у Вас водится?

Минимум – полгода, как максимум – до 2018 года горячей воды не будет. Питать надежды на резкое улучшение ситуации в коммунальной сфере не стоит. Волшебные палочки давно уже не практикуют. Ну и что, что Мариуполь входит в число крупнейших городов Украины? Это еще не повод проживать в нормальных человеческих условиях. СССР больше нет!

Лучше смотрите телевизор и слушайте радио, когда Ваш мэр выступает. Бойченко уже разложил ситуацию буквально по полочкам:

1. Город вынужден отключить горячую воду, и альтернативы нет.

2. Предприятие «Мариупольтеплосеть», отвечающее за отопление и подачу горячей воды, накопило долг перед поставщиками в 850 млн. гривен.

3. Нет денег и на закупку энергоресурсов. Единственный выход при отсутствии лимитов на газ - воровство, но это поставит под угрозу срыва следующий отопительный сезон.

И это еще не все плохие новости для мариупольцев. С начала апреля плату за газ и его подачу разделили. Придется теперь платить еще и абонентскую плату за присоединенную мощность. Следовательно, оплата за отопление и горячую воду снова вырастет, причем существенно. Так что, ищите способы согреться без помощи городских властей. Это же в Ваших интересах.

Да, докатились. Мариуполь с населением порядка 450 тысяч человек, центр металлургии и машиностроения и крупный морской порт начинает искать способы добычи горячей воды.

Мастера – затейники даже предлагают использовать стиральную машину: режим стирки поставить, порошок не добавлять и отвести слив с горячей водой в ванну. Или по старинке кипятить воду кастрюльками. Представляю себе, какие потом им придут счета за электричество. Одно спасение: жаркое лето и речки с озерами. Правда, если до морозов отопление не наладят – трубы в системе теплоснабжения и водоснабжения могут лопнуть.

Киев, кстати, помогать не торопится. Видно, мстительно радуется проблемам горожан. Весной 2014 года в Мариуполе столкнулись в боях за контроль над городом сторонники ДНР и киевские силовики с карателями «Азова». С того времени в городе и нарушилась нормальная жизнь, про безопасность и говорить не стоит. Радикалы пытались промыть горожанам мозги, не вышло.

Не сомневаюсь, что мариупольцы справятся с трудностями, но надолго запомнят те беды, что принесло им киевское руководство. От президента всей Украины Петра Порошенко толку не было и не будет: только и отметился в городе «декоммунизацией» улиц и районов.

От себя хочется добавить только одно: держитесь, ребята! Днепропетровску с их мэром тоже несладко приходится. Борька Филатов отключил отопление и заявил в соцсетях, что «вытирать сопли» замерзающим горожанам не собирается. Мол, терпите, денег нет и все на этом.

Но внесение в правительство документов о запрете импорта российского угля, совпавшее с отключениями отопления и горячей воды, просто музыка слов. Осталось дождаться лета с безвизом и паковать чемоданы в Европу. А там уж решать: возвращаться или прикинуться нелегальным мигрантом!

источник