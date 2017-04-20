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Встряска-2018 неизбежна. «Элита» сгнила. В.Жуковский (2017)

09:11. 20 апреля 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

ppprrrr

В студии Максима Калашникова на радио «Комсомольская правда» - сопредседатель Столыпинского клуба, экономист-практик Владислав Жуковский. И Константин Смирнов, экономический обозреватель «КП». Итак, какие реформы должен провести Кремль, успешно заваливший экономику РФ в 2012-2017 гг.? И что может ждать нас после выборов-2018? Девальвация, рост налогов, увеличение пенсионного возраста? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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