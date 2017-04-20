Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией
Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, ликвидировал ее и запретил на территории всей страны, удовлетворив иск Минюста.
Имущество организации обращено в доход государства, передает ТАСС.
Представители «Свидетелей Иеговы» уже пообещали обжаловать это решение.
5 апреля Верховный суд России отказался принимать иск «Свидетелей Иеговы» о признании их жертвой политических репрессий со стороны Минюста.
Напомним, Минюст подал иск о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» 16 марта, сообщалось, что в ходе проверок выявлены нарушения российского законодательства, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Источник: voicesevas.ru
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Сегодня большой праздник у Либерастов.Верховный СудРФ ко дню Нациста (день рождения А.Гитлера)сделал им свой подарочек и вполне неплохой… Радуемся все!!!
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Сегодня праздник у народа – одной террористической организацией стало меньше.
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А что,основная база у свидетелей в пиндостане,кому то явно на хвост наступили.Только этих сект у нас как собак нерезаных,пора бы и остальные запретить.Пусть РПЦ порадуется,но не долго,раскол у них еще впереди.)
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Рекомендую зафиксировать всю “доказуху”, которую предъявляет суд:
- Это потом прикольно будет использовать в плане прецедентов…