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Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией

18:47. 20 апреля 2017 Просмотров - 163 4 коммент. Опубликовал:

Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, ликвидировал ее и запретил на территории всей страны, удовлетворив иск Минюста.

Имущество организации обращено в доход государства, передает ТАСС.

Представители «Свидетелей Иеговы» уже пообещали обжаловать это решение.

5 апреля Верховный суд России отказался принимать иск «Свидетелей Иеговы» о признании их жертвой политических репрессий со стороны Минюста.

Напомним, Минюст подал иск о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» 16 марта, сообщалось, что в ходе проверок выявлены нарушения российского законодательства, в том числе закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Сергей Гурьев

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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