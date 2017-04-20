Три самые древние и могущественные святыни христиан

Приключении трех самых древних и могущественных святынь христиан. Икона Филермской Богоматери это уникальный лик Богородицы, который был сделан при жизни, его написал сам евангелист Лука. Нетленная рука Ионна Крестителя, это та самая рука, которая крестила Христа. И часть Животворящего Креста, на нем распяли Спасителя. Эти три потрясающие святыни хранят в себе секреты монархов из разных стран, и являются гарантами безграничной власти для тех, кто ими временно обладает. В документальном фильме будет разгадана загадка практически вековой тайны пропажи этих ценнейших предметов.