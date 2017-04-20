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Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2017

10:09. 20 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов ДНР — источник

ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов ДНР — источник

За прошедшие сутки ВС Украины двадцать пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись десять населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ВСУ обстреляли ЛНР в район Сокольников

ВСУ обстреляли ЛНР в район Сокольников

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления села Крымское по району села Сокольники велся огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

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