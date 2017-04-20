Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2017
- 09:26 ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов ДНР — источник.
- 07:27 ВСУ обстреляли ЛНР в район Сокольников.
ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов ДНР — источник
За прошедшие сутки ВС Украины двадцать пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись десять населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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ВСУ обстреляли ЛНР в район Сокольников
Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
С направления села Крымское по району села Сокольники велся огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.
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