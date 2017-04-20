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ЖЕНЩИНЫ МОГЛИ БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ

Князь А.И. Череп-Спиридович, генерал-майор Русского флота, похоже, был из Рюриковичей.Ниже – отрывок из его статьи 1926 г. "Скрытая рука. Тайное мировое правительство". Которую мы помещаем исключительно в целях исследования стилей русской эмигрантской литературы.

В Вашингтоне в январе 1925 г. 9 общественных женских организации (5 000 000 женщин) провели конференцию «Причины и меры по предотвращению войны».



После того как председательствующий не смог четко определить причины войны стало ясно, что конференция была организована преждевременно. Ни у кого из присутствующих не хватило смелости заявить, что для предотвращения войны мы, прежде всего, должны определить, кто является ее организатором. Сам Христос предсказывал:

«Вы, евреи, будете удовлетворять сатанинскую похоть убивать».

Зная, что война есть ни что иное как «легализованное массовое убийство», Христос говорил: «Вы, евреи, станете инициаторами войн и революций». Женщины, участницы Конференции, пребывали в полной уверенности, что «знают лучше», чем Спаситель.



Они нанесли оскорбление самому Его имени, пригласив на Конференцию заклятого врага Создателя раввина Стефана Вайза, (Stephen Samuel Wise (1874 – 1949) Родился в Венгрии. Раввин. Один из лидеров американского сионизма), для того, чтобы он рассказал, как можно избежать кровопролития. Предотвращение войн в корне противоречит учению, проповедуемому еврейским Талмудом. Приглашенный раввин оказался честнее и умнее собравшейся аудитории, он открыто признался, что «будучи евреем, он не может решить эту проблему!…

Что мог ответить еврей слабоумным либо лицемерам, пригласившим его разоблачить его же собственный Талмуд?

«Изолируйте 50 самых богатых евреев, и войны прекратятся». (Г.Форд).

«Войны – это возможность для евреев получать сверхприбыли». (Вернер Зомбарт, еврей, профессор).

Как все-таки прав умница лорд Хейг в высказывании:

«Евангелие – единственная надежда общества, единственная гарантия мира. Я призываю вас в поход, цель которого не освобождение конкретного города (пусть даже священного), а освобождение всего человечества от разрушительного бедствия, имя которому война».

(«Нью-Йорк Таймс», 22 февраля 1925 г.).

Упомянутая мной Конференция еще раз доказала, насколько справедливо мнение, касающееся женщин.

«Американские женщины явно обманываются, считая себя политически грамотными. Они отстают в этом вопросе от женщин других стран». (мисс Элис Пол, вице-президент Национальной партии женщин, «Чикаго Трибьюн», 10 ноября 1922 г.).

«Проблема женщин в том, что они слишком несведущи. И если вы (женщины) не избавитесь от своего невежества, вы всегда будете потенциально опасными». (британский посол, сэр Геддэс. «Чикаго Трибьюн», 1 мая 1922 г.).

«Удивительно, насколько бледно выглядели женщины из США на фоне делегаций из других стран». (миссис Олифант, президент американского Legion Auxilari, 13 мая 1925 г.).

Недостаточная вера в нашего Спасителя среди женщин – это одна из первопричин отсутствия морали в наши дни и постоянное напоминание об этом. Газета, комментируя данные, полученные одним из статистиков, что в мире насчитывается 536 миллионов христиан, восклицала:

«Мы просто подавлены, когда задаем себе вопрос, где же они проживают».

«Многие стыдятся признать Христа. Англия и США, несмотря на процветание и самоуверенность находятся в величайшей опасности». (мисс Кристабель Панкхерст).

Пренебрежение учением Христа приводит к катастрофе.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, РАЗОБЛАЧАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ САТАНИСТОВ

У известного русского баснописца Крылова есть история о деревенском жителе, отправившемся в зоологический музей. По возвращении домой он рассказал, как бродил по музею и рассматривал все экспонаты, даже насекомых.

Но на детский вопрос: как выглядел слон – он ответил: «Слона-то я и не приметил».

Эта басня напоминает мне обо всех историках и авторах, пишущих о Французской революции и Наполеоне I. Так в свет вышла книга Гуча «Французская революция» («В помощь студентам исторических факультетов»). Гуч и сотня его соавторов, на которых он ссылается, изучили всех «насекомых», рожденных Французской революцией, за исключением, пожалуй, главного – «Скрытой руки». Этот «слон» политического зоопарка, или скорее «тигр», несет ответственность за Французскую революцию и все последующие революции, войны, мировые беспорядки и кровопролития.

Эти умники профессора и писаки, рассказывая своим ученикам о птицах, овцах и козлах политического зоопарка, утверждают: «Теперь вы знаете всех животных и можете смело отправляться в джунгли поохотиться, но остерегайтесь козлов и обезьян; они опасны и могут напасть на вас».

Такое преподавание политологии в школах приводит к появлению «безнадежных слабоумцев».

Прочитав на обложке, что книга мистера Гуча опубликована «Обществом по распространению христианского учения», можно предположить, что автор – христианин. Сатана предложил Христу «все царства мира». Не сумев таким образом уничтожить Христа, дьявол тайно внушил евреям убить Его. В это время люди кричали:

«Кровь Его будет на нас и наших детях!». 300 самых злостных евреев, сатанистов входят в состав «Скрытой руки». Невидимое иудо-монгольское правительство возглавляет начиная с 1770 г. династия Ротшильдов. Я должен пролить свет на их демоническую деятельность. Подобным попыткам долго чинили препятствия по «неизвестным и независимым» причинам; однако для того чтобы предвидеть («управлять значит предвидеть», «без предвидения нельзя успешно управлять»), каждый должен следить за евреями. Почему эта истина держится в секрете?

«Я попал в ад (Россию). Евреи у власти. Ленин провел свои последние дни, ползая по комнате на четвереньках, беспрерывно восклицая: «Бог спаси Россию и убей евреев». 90 % высших должностей в Советском правительстве занимают евреи».

(сэр Персиваль Филипс, «Дейли Мейл», Лондон).

«Евреи – первопричина всего мирового зла». (Кайзер).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ХРИСТОС БЫЛ ВЕЛИЧАЙШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ

Евреи из поколения в поколение передают свою ненависть к учению Христа.

«Еврей – это антихрист, так было во времена св. Иоанна, так есть и сегодня, и так будет всегда».

(почтенный Мерион Смит, еврей).

«Даже ярые приверженцы иудаизма не отрицают того, что иудаизм есть антихристианская вера». («Джуиш Уорлд», 15 марта 1924 г.).

«Евреи ненавидят людей других национальностей, даже тех, среди которых они живут». (Бернард Лазар, еврей, «Антисемитизм»).

Итак, как случилось, что студентам исторических факультетов преподают роль и влияние в нашей жизни Церкви и ни слова не говорят о деятельности ее врагов, евреев – антихристов, наследников Сатаны? Для чего эта постоянная конспирация и замалчивание?

Евреи держат в секрете свое руководство и главу их исполнительной власти – «Скрытую руку» с целью править «всеми царствами», которыми Сатана соблазнял Христа и которые Дьявол отдал бы в руки евреям, согласись они разрушить все, посеянное Христом. Их программа ясно изложена в «Протоколах». Каждому из нас нужно принимать во внимание не только то, что делается церковью и государством, но и то, что творят антихристы или исполнители сатанинской воли – евреи.

Заметьте также, что они всегда приносят на жертвенник не одного жертвенного козла, но двух: одного – Иегове, другого – Сатане. Всякий, кто забыл или игнорирует «еврейский вопрос», будь то по невежеству или из-за страха, не годится в проповедники, учителя или государственные чиновники.

Книги, в которых по невежеству, злому умыслу, за взятку или из зависти нет упоминания о главных сатанистах – Ротшильдах, более чем бесполезны. Они вредны, ибо не в силах разжечь огонь и пролить свет на истину.



Сонмы авторов, таких как мистер Нельсон с его книгой «Как дипломаты подготавливают войну» (что есть чистая ложь), доктор Рейнш с его «Секретной дипломатией» (дипломатия, которую он описывает, не является секретной, а о том, что на самом деле секретно, он не говорит), профессор Холанд Роуз, написавший «Истоки войны» – все они раскрывают 99 причин для начала войны, за исключением одной: еврейской «похоти убивать».



Война – это есть не что иное как «легализованное убийство». Кто главный убийца? Христос учил: «Дьявол – это убийца, а евреи – исполнители его похоти ко лжи и убийству». Просто, но как безгранично правдиво. И история подтверждает это с устрашающей точностью!

Надеюсь, мои читателя простят мне повторы; они приходят на ум, потому что выше приведенные слова, кажется, совершенно незнакомы нашей нации. Все выглядит так, будто только мне одному известно, что язычник не может быть государственным деятелем!

«Никто, если он не одурманен оптимизмом, не может отрицать того факта, что мир глубоко болен и что болезнь эта смертельна». (сэр Гиббс).

ИСТОРИИ НУЖНО ПРИДАТЬ БОЛЬШЕ «СОВЕСТИ»

Знаменитый Ламартин француский писатель, поэт и политик (Alphonse Marie Louise Prat de Lamartine), неудачный кандидат в президенты Франции в 1848 г., в «Эссе о манере изложения истории для народа» писал:

«Если вы хотите сформировать мнение масс, спасти их от безнравственной доктрины успеха, сделайте то, что еще никогда не было сделано – придайте истории больше совести. Преподнося ваш предмет в таком духе, вы не завоюете популярности[[12] Подконтрольная евреям пресса попытается убить правдивую историю с помощью замалчивания, как это случится с настоящей книгой.]; вам не разжечь страсти[[13] Ламартин советует обратное тому, чему Лайонел Ротшильд (Sidonia in “Coningsby”) учил Дизраэли.] или воображения в людских умах, но вы сослужите в тысячу раз лучшую службу их делу, их интересам и рассудку. Учите их посредством фактов, подлинных событий, скрытого смысла тех великих исторических драм (у которых мы различаем только сцену и актеров, тогда как сюжеты придуманы «Скрытой рукой») знать, судить и обуздывать себя. Сделайте их способными различать тех, кто служит им, от тех, кто вводит их в заблуждение, тех, кто дарит им свет, от тех, кто ввергает во тьму.

Указывайте на каждого великого человека и великое событие и говорите:

«Оцените их сами не на весах ваших приходящих страстей, предрассудков, гнева, национального чванства, вашего узкого патриотизма, но на весах глобальной человеческой совести и с точки зрения полезности каждого из них для цивилизации».

Но и прежде, чем я прочел приведенные выше строки, я старался придать Совесть истории и спасти читателей от «безнравственной доктрины успеха», убеждая их, что «сказочные» успехи так называемых «великих людей» (на самом деле великих вредителей) состоялись благодаря содействию посланников Сатаны. Я объяснял «тайный» смысл тех великих исторических драм, таких как свержение с престола трех старинных династий, тем, что они имели смелость 100 лет назад (в 1815 г.) подписать «Святой союз», т.е. союз наций с Христом как Верховным Вождем.

«Скройте очевидную правду, и это, как камень, будет обрушиваться на нас ежедневно, пока не сотрет в порошок». (Генри Ранкин).

«Даже самая нелицеприятная правда на долгом пути есть более надежный попутчик, чем наиболее удобоваримая ложь». (Эмерсон) «Правда, а не пренебрежение ею, в отношении дьявольского духа делает нас свободными от его коварной лжи. Так как только вся правда делает нас свободными, мы свободны настолько, насколько осведомлены». (Евангелист Артур Зепп).

Историческая правда о злых духах, составляющих правительство «Скрытой руки», была утаена. И каков же результат этого преступления? Известный защитник преступного мира Кларенс Дарроу утверждал: «Тест на степень интеллектуального развития среди 2 млн. военнослужащих в возрасте от 20 до 30 лет показывает, что 70 % из них находятся на уровне 14-летних подростков. И все же этот показатель завышен, потому что существуют еще настоящие слабоумные, душевнобольные, преступники – категории, не учтенные тестом. Только 4% тестируемых удовлетворяют принятым стандартам, и все это в самой самодовольной стране на земном шаре. Только 1 % обучаются в колледжах».

«В настоящее время молодежь подобно язычникам совсем не знает Библию». (Герберт Виллетт, профессор Чикагского университета).

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Источник: ss69100.livejournal.com