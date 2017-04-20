Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 апреля 2017

Бывший офицер ЦРУ: утверждения Белого дома о химатаке в Сирии неверны

Применение отравляющего вещества иприт боевиками террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке подтверждает, что за химатакой в сирийской провинции Идлиб стоят террористы, а не правительство Сирии.

Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Фил Джиральди, пишет РИА Новости.

«Утверждения Белого дома о том, что лишь правительство Сирии могло применить химическое оружие, неверны», — заявил Джиральжи.

Он также сообщил, что атака в Идлибе напоминает атаки, совершенные различными террористически группировками ранее.

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Сирия передислоцировала свои самолеты ближе к российской базе «Хмеймим», — CNN

Власти Сирии передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе «Хмеймим» в надежде обезопасить их от ударов коалиции, утверждает в среду телекомпания CNN, ссылаясь на неназванные военные источники в США. По данным телекомпании, «Сирия перевела большинство или все свои военные самолеты» в район российской базы. «Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля», — заявляет телекомпания. Как отмечалось в коротком сообщении, появившемся в эфире, сирийские власти полагают, что США и коалиция будут стараться воздерживаться от нанесения ударов в непосредственной близости от российской базы. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Читайте также: Опубликованы результаты взятых после химической атаки в Идлибе анализов

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Российские военные за сутки раздали сирийцам почти 8 тонн гуманитарки

Российские военные передали 7,9 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия, еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Латакия (одна). В городе Алеппо в районах Аль-Инь-Зарат, Баедин, Аль-Сукари, Аль-Маади, Старый Алеппо, Хай Тешрин жителям передано 600 продуктовых наборов, 1 тысяча порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба. Жителям населенного пункта Тишрин провинции Латакия передано 250 продуктовых наборов», — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки гуманитарную помощь получили 2323 жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,9 тонны, отмечается в бюллетене.

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», — добавляет Центр по примирению.

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Ударная группировка Армии Сирии готовится к броску на Ракку

Подготовка к наступлению правительственных войск на Ракку идет полным ходом. По оценке специалистов, силы которые террористы подготовили для отражения наступления Вооруженных сил САР явно недостаточны. Тем более что боевики явно не имеют данных о точном маршруте наступления сирийской армии. К тому же боевики связаны боевыми действиями с курдами в районе Табки. Военный источник рассказал корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, что на юго-восточном направлении Алеппо Сирийская армия создала ударную группировку для успешного наступления. «В дополнение к уже сосредоточенным силам, в период с 16 по 18 апреля 2017 г. с направления Идлиб были переброшены три танковые роты ВС САР. Эти подразделения удалось высвободить ввиду того, что наступление на столицу «Джебхат-ан-Нусры»* в Сирии отложены на неопределенный период», —рассказал офицер. Подводя итог, военный специалист сообщил о том, что собранный «ударный кулак» в состоянии меньше чем за неделю очистить от боевиков южное направление Алеппо. К тому же офицер намекнул о некотором «сюрпризе» от турецких «друзей» для боевиков, который их ждет во время наступления правительственных войск вдоль Евфратского водохранилища в направлении Ракки. По предварительным данным, наступление правительственных войск запланировано на конец апреля — начало мая этого года. Читайте также: Террористы ИГИЛ применили химическое оружие против американских военных * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Армия Сирии вернула стратегические горы и город Забадани (ФОТО, КАРТА)

Впервые с начала сирийского конфликта, Сирийская армия вернула под полный контроль горы Аль-Забадани (западные горы) в западной части провинции Дамаск. Спустя почти два года после того, как САА и «Хезболла» начали свои наступательные операции, направленные на возврат западных гор, джихадисты сдали сам город Забадани в обмен на свободный выезд до границы на севере Алеппо. До отъезда из Аль-Забадани сегодня, исламисты из «Хайят Тахрир аль-Шам» подожгли несколько районов внутри этого горного города. Вероятнее всего, боевики сжигали свои склады с боеприпасами и техникой, чтобы Сирийская Арабская армия не конфисковала их. После взятия горного массива Аль-Забадани, правительственные войска успешно обеспечили безопасность целого региона у ливанской границы, оставив лишь один город Бейт Джинн под джихадистами вблизи Голанских высот. Сирийская армия также продолжает широкомасштабную антитеррористическую операцию в пригородах Дамаска: Аль-Кабун, Барзе, Изар и Ирбин. Армейцы сообщают о жестком сопротивлении боевиков в городских кварталах. Если силам правительственных войск удастся отбить вышеупомянутые районы, то они возобновят свое наступление к Восточной Гуте. Это объясняет, почему «джихадисты» ССА и их союзники готовы сражаться до последнего человека в восточном Дамаске. Читайте также: СРОЧНО: Страшный взрыв сотряс Алеппо, убиты и ранены 200 человек — первые кадры (ФОТО, ВИДЕО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Смерть с небес: ВКС России сеют ужас в рядах боевиков в Сирии – эксклюзив РВ (ВИДЕО)

Несмотря на все обвинения, льющиеся с новостных полос западных СМИ в адрес действий ВКС России, наши летчики делают свою работу. При этом, в отличие от своих западных коллег, делают ее на отлично. В то время как «летуны» коалиции ровняют жилые кварталы Сирии и Ирака, ежедневно убивают десятками мирных жителей или «вспахивают» пустыню, гордо называя все это борьбой с ИГИЛ*, наши ребята достигают реальных результатов. На эксклюзивном видео «Русской Весны» показана работа российской боевой авиации. «За последние несколько дней в результате серии авиаударов в районах Хальфая, Зор-абу-Зайд и Тайбет-эль-Имам провинции Хама боевики потеряли более сотни человек убитыми и ранеными», – рассказал «Русской Весне» военный источник. Так же, в результате точечных ударов удалось нарушить систему подземных коммуникаций и снабжения бандгрупп в указанных районах. Теперь, для того чтобы эффективно снабжать свои подразделения на передовой, пополнять их бойцами, боеприпасами и топливом, боевики вынуждены перемещаться по поверхности. В условиях тотального контроля местности со стороны ВКС, подобный вид снабжения для бандитов равен самоубийству. Нет ничего удивительного, что на фоне больших потерь и практически невозможности полноценного и безопасного снабжения своих подразделений среди боевиков растет недовольство по отношению к своим «генералам». Как сообщает источник в сирийском военном ведомстве, боевики целыми группами отказываются убывать в районы боевых действий. Нередко инициаторами таких бунтов являются сами полевые командиры. Данную ситуацию под свой личный контроль взял духовный лидер «Аль-Каиды»* Мухаммад Абдал Аль-Мухейсни. Как показывает история войны в Сирии, данный персонаж появляется исключительно тогда, когда ситуация на фронте приобретает катастрофический характер, а сами бандиты готовы бежать со своих позиций. Таким образом видно, что российские летчики наносят не только непоправимый урон боевикам, но куда более важно: уничтожают их моральный дух. Целые отряды боевиков попросту деморализованы и не в состоянии продолжать боевые действия. Что нельзя сказать про успехи сил коалиции, когда после их «деятельности» террористы ИГИЛ не только не утратили боеспособность, но и полны решимости дальше вести борьбу. Читайте также: Огненный ад: Парашютные бомбы ВКС РФ сровняли с землей укрепрайон «Аль-Каиды» в Сирии (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой

Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд свидетельств того, что инцидент с возможным применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб носит постановочный характер. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, в Гааге прошло заседание Исполнительного совета ОЗХО, в ходе которого слово, в частности, было предоставлено директору департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаилу Ульянову. «Узнав о том, что российский представитель планирует сопроводить свое выступление демонстрацией фотографий, западные партнеры попытались воспрепятствовать этому, — заметил Шульгин. — Однако в конечном счете Ульянову было разрешено показать фотографии с места инцидента».

«Фотографии были важны хотя бы потому, что они наводили на постановочный характер тех видеороликов, которые мы видели в YouTube, отснятых по горячим следам событий 4 апреля, — обратил внимание дипломат. — Судя по тем фотографиям, которые представил Ульянов, в озвученной версии о применении химоружия есть много нестыковок». «Утверждается, например, то, что был использован зарин, сильнейшее отравляющее вещество, — заметил он. — Медикам известно о том, что в результате применения зарина сужаются зрачки. Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены. Это первая нестыковка». «Вторая нестыковка — это характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций, иллюстрирующие свой рассказ о преступлениях сирийского режима, — сказал Шульгин. — Воронка явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов». «Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании, — добавил он. — В связи с этим наш представитель выразил надежду, что коллеги смогут откликнуться на предложение России и Ирана о проведении срочного расследования».

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ОЗХО назвала вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе

Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин или его аналоги, говорится в заявлении Организации по запрещению химоружия по итогам первого дня сессии Исполнительного совета в Гааге.

Отмечается, что эти данные основаны на исследовании биоматериалов, собранных с тел троих погибших в результате атаки.

«Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов», — говорится в документе, поступившем в распоряжение.

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