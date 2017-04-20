«Революционная перспектива в современной России». Валерий Соловей (2017)

В стенах МГУ профессор Соловей выступит с лекцией "Как невозможное становится неизбежным: революционная перспектива в современной России".



Опираясь на современные научные теории, он проанализирует опыт «цветных» революций и рассмотрит его применимость к России. Такой подход откроет возможность неожиданного взгляда на российскую историю и перспективу развития страны.



Его последняя книга «Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху» вызвала огромный интерес и стала настольной в ряде правительственных учреждений. Источник

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php