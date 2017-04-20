Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

«Революционная перспектива в современной России». Валерий Соловей (2017)

09:20. 20 апреля 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

fp

В стенах МГУ профессор Соловей выступит с лекцией "Как невозможное становится неизбежным: революционная перспектива в современной России".

Опираясь на современные научные теории, он проанализирует опыт «цветных» революций и рассмотрит его применимость к России. Такой подход откроет возможность неожиданного взгляда на российскую историю и перспективу развития страны.

Его последняя книга «Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху» вызвала огромный интерес и стала настольной в ряде правительственных учреждений. Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (2-1)
...формирующая «лицо власти».Отличие современности от эпохи, из которой...именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно ... нашего времени и обозримой перспективы — восстановление полноты суверенитета страны...
Беды и трагедии современной России
... долгосрочной - многовековой исторической перспективы. Ибо города строятся именно...вооружений. Это современные танки, это современные самолеты, это современные высокоточные ракеты.... То есть даже полуполковник революционной армии освобождения Эфиопии – и...
ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США…
...первый же вопрос о перспективах выхода России из кризиса... В.И. Ленин называл «революционной ситуацией» < 15>. И ...упреждающе разрядит почти вызревшую революционную ситуацию, тем самым лишив...Во всяком случае, в современных международных условиях это было ...
Кадровый резерв – залог успешного развития страны
..., выходцы из революции – революционные партократы.  Их устраивали имеющиеся ...преступников, но вместо бандитов,  революционные партократы  начали репрессировать своих ... продлевают пенсионный возраст… О перспективах Современные успехи России, такие как ...
Актуальность и неполнота старых «Протоколов» инородных мудрецов
... – полиция любой страны обязана подобные революционные, экстремистские, подрывные материалы дотошно изучать... и были организованы. По поводу перспективы современного конфликта «мирового гегемона» с Россией...
Масоны и современная Россия
... лучшем случае, список масонствующих представителей современной российской интеллигенции, "засветившихся" как ...XX века, когда в преддверии революционных потрясений в стране масонство было...в нашей стране.Говоря о перспективах движения, сами масоны излучают ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>