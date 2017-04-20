Природные угрозы человечеству: мифы и реальность. Доклад В.П. Полеванова
08:29. 20 апреля 2017 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал: brahman
Помните такого ельцинского министра В.П. Полеванова? Это был самый порядочный министр в правительстве РФ. Правда, на своей должности он продержался формально несколько месяцев, а фактически – три дня.
Почему? Потому, что порядочный. Что первым его распоряжением, когда он вошёл в здание только что отданного ему под управление министерства ( Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом), было – запретить вход в здание всем иностранным "консультантам и советникам". Коих было великое множество, по преимуществу из США.
А по основной специальности этот уважаемый человек – геолог. Доктор геолого-минералогических наук и академик РАЕН. Много занимается вопросами глобального климата.
Ниже – его доклад "Природные угрозы человечеству: мифы и реальность" на семинаре в МГУ им. Ломоносова 12.04.2017 г.
Почему? Потому, что порядочный. Что первым его распоряжением, когда он вошёл в здание только что отданного ему под управление министерства ( Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом), было – запретить вход в здание всем иностранным "консультантам и советникам". Коих было великое множество, по преимуществу из США.
А по основной специальности этот уважаемый человек – геолог. Доктор геолого-минералогических наук и академик РАЕН. Много занимается вопросами глобального климата.
Ниже – его доклад "Природные угрозы человечеству: мифы и реальность" на семинаре в МГУ им. Ломоносова 12.04.2017 г.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Хорошо, что повторно выложили это интересное видео.
Перенесу свой пост:
В своём докладе Полеванов утверждает, что вулкан Йеллоустоун вот-вот может проснуться и последствия для США тогда будут катастрофическими.
Вот в этой теме есть небольшой видеоролик с Андреем Фурсовым “В России будут перемены” http://pandoraopen.ru/2017-04-03/ne-zlites-na-putina-luchshe-pomogite-emu/#comment-257244 ,где он говорит, что есть в мировой верхушке некие силы, которые заинтересованы, что бы огромные территории России содержались в порядке на случай возможной геоклиматической катастрофы.
Возможно, что речь о вулкане Йеллоустоун?