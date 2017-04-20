Природные угрозы человечеству: мифы и реальность. Доклад В.П. Полеванова

Помните такогоминистра В.П. Полеванова? Это был. Правда, на своей должности он продержался формально несколько месяцев, а фактически – три дня.Почему? Потому, что порядочный. Что первым его распоряжением, когда он вошёл в здание только что отданного ему под управление министерства ( Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом), было – запретить вход в здание всем иностранным "консультантам и советникам". Коих было великое множество, по преимуществу из США.А по основной специальности этот уважаемый человек – геолог. Доктор геолого-минералогических наук и академик РАЕН. Много занимается вопросами глобального климата.Ниже – его доклад "Природные угрозы человечеству: мифы и реальность" на семинаре в МГУ им. Ломоносова 12.04.2017 г.

Источник: ss69100.livejournal.com