Потери и победы
21:51. 20 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник Сергей Бордов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, служащий находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск.
«При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок», — отметили в Минобороны.
Бордов представлен к государственной награде посмертно.
https://russian.rt.com/russia/news/38095
PS. Предыдущие сообщения о гибели двух военных в северной Хаме МО РФ опровергло.
Мир праху.
Стоит так же отметить, что сегодня после многодневных кровопролитных боев САА при поддержке ВКС РФ заняла Табьят-аль-Имам. Отразив в предшествующие дни ряд мощных контратак "Ан-Нусры", сегодня с утра штурмовые группы начали финальный штурм города, который увенчался успехом. Противник был выбит из города и отошел на северо-запад.
Авиаудары ВКС РФ.
Бои в северной Хаме. 19 апреля.
Плюс видео из перешедших под контроль Асада Забдани и Мадайи в провинции Дамаск.
После эвакуации анклавов, ситуация к северо-западу от Дамаска выглядит так.
Источник: colonelcassad.livejournal.com