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Потери и победы

21:51. 20 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник Сергей Бордов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, служащий находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск.
«При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок», — отметили в Минобороны.
Бордов представлен к государственной награде посмертно.

https://russian.rt.com/russia/news/380950-v-sirii-pogib-rossiiskii-voenniy – цинк

PS. Предыдущие сообщения о гибели двух военных в северной Хаме МО РФ опровергло.

Мир праху.



Стоит так же отметить, что сегодня после многодневных кровопролитных боев САА при поддержке ВКС РФ заняла Табьят-аль-Имам. Отразив в предшествующие дни ряд мощных контратак "Ан-Нусры", сегодня с утра штурмовые группы начали финальный штурм города, который увенчался успехом. Противник был выбит из города и отошел на северо-запад.














Авиаудары ВКС РФ.


Бои в северной Хаме. 19 апреля.

Плюс видео из перешедших под контроль Асада Забдани и Мадайи в провинции Дамаск.







После эвакуации анклавов, ситуация к северо-западу от Дамаска выглядит так.




Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ан-нусра, война в сирии, мо рф, потери, саа, сирия, Хама
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