Олег Скрипка: не знаешь украинский? «Дебилов» в гетто!

Демократии на Украине становится все больше и больше. Скоро от нее негде будет спрятаться. И вот настала очередь расистов от музыки. Если в России остались фанаты группы «Вопли Видоплясова» и конкретно ее лидера Олега Скрипки, спешу разочаровать: Ваш кумир призывает отправить всех, кто не говорит на украинском языке, в гетто. Ну, вспомнили Адольфа Алоизовича?

Ничего не поделаешь. Не везет людям, проживающим в этой «дивной» послемайданной стране. Раньше их только националисты пугали, блогеры, политики и псевдописатели доставали заумными речами на тему украинской государственности, а теперь и музыканты решили высказаться.

Олег Скрипка: «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них».

Все помнят, что такое гетто? Закрытые городские кварталы или поселения, за пределами которых евреям было запрещено селиться. Таким способом пытался кардинально решить еврейский вопрос Гитлер: гетто – концлагеря – расстрел, газовая камера или печь. Теперь идея возродилась на Украине.

Строители украинской государственности все чаще призывают устроить масштабную зачистку русскоязычного населения, как будто войны на Донбассе им мало. Но музыкант? Представитель культуры... Хотя, какая там культура. Просто жажда наживы и обида на тех, кто его обошел на поворотах. Денег мало, концертов мало, а так конкурентов устранить можно.

Страна его мечты: «…у меня столько концертов, сколько хочу – 5-7 в месяц, не больше, но в хороших залах. Там я могу реализовывать огромные проекты – начиная от фестивалей и продолжая моими выступлениями с разными оркестрами в хороших залах, в опере, например, во Дворце "Украина", аренду которого я сейчас не могу себе позволить».

Вот в чем дело оказывается. Личные обиды и неудачи. И люди, отстаивающие свое право говорить на русском языке, перешли для него в категорию «дебилов». Психически неразвитых людей, представляющих опасность для социума и нуждающихся в изоляции. Жителей Донбасса, к слову, он даже к людям не причислил, назвав их «тараканами» и «клопами».

Назвать после этого Скрипку культурным человеком весьма затруднительно. Зато расистом самое то! Осталось только спросить у музыканта: если люди сбегут из Вашего гетто, то, что дальше делать будете? Отстреливать за пределами гетто или закроете в газовые камеры?

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