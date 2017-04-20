Очумелые ручки

Как собрать iPhone и компьютер своими руками

Инженерный гений не знает границ, и множество умельцев по всему миру создают разнообразные устройства из подручных средств. Своим примером они показывают, что даже самое современное и технологичное устройство можно повторить, имея немного свободного времени, развитую фантазию и растущие из правильного места руки. Посмотрим, как можно собрать iPhone из китайских запчастей и зачем нужен компьютер размером с комнату, который способен лишь запускать тетрис.

Сам себе Джобс

Разработчик программного обеспечения Скотти Аллен (Scotty Allen) загорелся идеей собрать собственный iPhone, используя исключительно запасные и бывшие в употреблении детали. Он живет в Китае, поэтому с поиском запчастей никаких проблем не было: он несколько раз посетил рынок электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне и нашел все необходимое.

«Вы, должно быть, задаетесь вопросом, почему я решил собрать iPhone 6s, а не iPhone 7? На это у меня было две причины. Во-первых, у меня уже есть iPhone 6s, купленный в Apple Store, и я мог использовать его для сравнения результата сборки с оригиналом, — написал Аллен в своем блоге. — Во-вторых, что гораздо важнее, запчасти для iPhone 7 найти на рынке невероятно трудно. Я не совсем понимаю, почему».

Аллен планировал самостоятельно собрать плату, припаивая все компоненты, однако это оказалось слишком сложно, поэтому он купил готовую в сборе со сканером отпечатков пальцев TouchID. Экран он тоже намеревался собрать самостоятельно, но из-за отсутствия специальной аппаратуры пришлось купить бывший в употреблении экран.

Аллен рассказывает, что ему не особенно нужен был второй iPhone 6s, проект затевался для того, чтобы понять, насколько подобная затея реальна и чтобы как следует изучить китайский рынок запчастей. Идею ему подкинул один из шэньчжэньских инженеров, с которыми он общался на рынке.

При выборе корпуса Аллен столкнулся с неожиданной проблемой — он не смог найти кнопку Home со сканером отпечатков пальцев черного цвета, и ему пришлось собирать розовый iPhone. В итоге на весь проект у Аллена ушло более 1000 долларов, однако он признает, что большую часть денег потратил впустую. Реальная стоимость телефона составила всего 300 долларов. Нельзя сказать, что это позволило разработчику сэкономить, так как пересобранный на заводе Apple iPhone 6s обойдется примерно в такую же сумму.

Фанерный телефон

Еще когда Google занималась разработкой модульного Project Ara, умельцы начали создавать телефоны под индивидуальные нужды. Один из создателей платформы Arduinо Дэвид Меллис (David Mellis) решил сделать собственный телефон и выложил в сеть чертежи и исходники. Для этого понадобились плата Arduinо GSM Shield, кнопки, дисплей и динамик с микрофоном.

Корпус для телефона Меллис решил смастерить из фанеры, вырезав отверстия с помощью лазера. Эту деталь каждый может сделать совершенно по-разному: напечатать на 3D-принтере, отлить из металла или даже вылепить из пластилина.

Фантазию можно проявить и при выборе компонентов. Самый простой дисплей на восемь символов, по словам создателя, обойдется в 40 долларов. Жидкокристаллический экран стоит всего 10 долларов — казалось бы, это удобнее, но Меллис предупреждает, что такой экран менее надежен и может сломаться еще до установки в телефон. Динамик также оказался весьма дорогим удовольствием: он стоил около 12 долларов.

Меллис описывает данный проект как «сложный, но выполнимый» и утверждает, что стоимость собранного своими руками телефона составляет около 200 долларов. Он может принимать и совершать звонки, хранить имена и номера друзей, показывать время, принимать и отправлять эсэмэс

— то есть все то, что умеет делать любая «звонилка». Поэтому браться за такой проект стоит, только если очень хочется сделать что-то уникальное своими руками.

Порно фраера сгубило

Заключенным тоже не чужда тяга к высоким технологиям. Двое узников тюрьмы Марион в американском штате Огайо вручную собрали компьютеры, чтобы выходить в интернет, смотреть порно и читать статьи. Благодаря программе реабилитации заключенных, в рамках которой они разбирают старые компьютеры на комплектующие для переработки (RET3), Адаму Джонсону (Adam Johnston) и Скотту Сприггсу (Scott Spriggs) удалось собрать два полностью функциональных компьютера.

Словно секретные агенты, они погрузили все необходимые комплектующие в тележку и незаметно провезли ее мимо охраны и металлодетекторов. После этого они собрали ПК и спрятали их в потолке, затем провели интернет-кабели. Для подключения к тюремной сети они использовали логин и пароль, который подсмотрели у одного из сотрудников.

Компьютеры использовали на всю катушку: смотрели фильмы, сериалы и порно, изучали инструкции по изготовлению оружия, взрывчатки и наркотиков в даркнете через Tor. На ПК были обнаружены всевозможные хакерские «примочки»: самоподписанные сертификаты, VPN-инструменты, биткоин-кошельки, банковские счета и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживает то, что с компьютеров заключенные читали заметки на Bloomberg. Это помогло им оформить пять кредитных карт, зная лишь номера социального страхования и дату рождения тюремщиков, которые они похитили из внутренней базы.

Хакеров-арестантов рассекретили спустя четыре месяца: администраторы сети в какой-то момент заметили, что с определенного времени по неизвестной причине на одном из компьютеров превышается лимит трафика. Сотрудники получали уведомление о том, что к сети подключилось новое устройство, но не придали этому значения. И лишь когда тюремщики начали проводить проверки всей тюремной сети, по витой паре нашли те самые компьютеры, спрятанные под потолком.

Назад в прошлое

По примеру Дэвида Меллиса, сконструировавшего телефон из фанеры, британский инженер-схемотехник Джеймс Ньюман (James Newman) решил создать собственный компьютер «с нуля». Он собрал машину Megaprocessor из семи стендов двухметровой высоты, общим весом более 500 килограммов. На создание компьютера, насчитывающего 40 тысяч транзисторов и 10 тысяч светодиодов, у Ньюмана ушло 40 тысяч фунтов и четыре года жизни.

«Машина на вашем рабочем столе может быть в миллионы раз лучше, чем та, что я построил, но моя гораздо красивее. Я не думаю, что смогу когда-нибудь продать свой проект, но мне хочется, чтобы Megaprocessor был представлен в качестве экспоната в музее или образовательном учреждении», — рассказывал Ньюман о своей разработке.

Этот компьютер больше напоминает ЭВМ середины XX века, нежели современный ПК. Ньюман специально для него создал 16-битный процессор с частотой 20 килогерц. Весь компьютер разбит на определенные модули, собранные из отдельных плат. Несколько модулей собираются в единый шкаф размером полтора на два метра. Для демонстрации возможностей «мегапроцессора» была выбрана игра тетрис, запущенная на огромном светодиодном табло разрешением 32 на 64 пикселя-светодиода. Управление происходило с помощью модифицированного аркадного контроллера. Во время игры в режиме реального времени видно все, что происходит внутри машины.

В процессе сборки не обошлось и без проблем. Около дюжины транзисторов Ньюман установил неправильно, и искать их было все равно что иголку в стоге сена. Подобные ошибки возникали и при подключении коннекторов, которых было более 500. Среди других сложностей оказались перекошенные провода, не до конца вставленные кабели, замыкания на корпус, дефекты транзисторов и многое другое. Если все это суммировать, становится понятно, почему на создание «мегапроцессора» ушло столько времени.

По мнению Ньюмана, его детище идеально подойдет для образовательных целей, чтобы показывать людям, что происходит внутри используемых ими гаджетов. Ведь изначально компьютер создавался для визуализации вычислительного процесса. На вопрос о том, зачем он потратил столько сил, времени и ресурсов на Megaprocessor, Ньюман ответил довольно прозаично: «Просто я так захотел».

Влад Массино

Источник: nnm.me