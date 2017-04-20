Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2017

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина «резко увеличила долю атомной энергии в общем энергетическом балансе страны: было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%».

Но тут стоит уточнить, что это произошло потому, что из-за дефицита угля Украина увеличила нагрузку на свои атомные станции, пояснили эксперты.

«При такой высокой доле в структуре рынка электроэнергии атомных станций общая энергобезопасность страны зависит напрямую от стабильной работы АЭС. Хотя на деле ни о какой стабильности речь не идет», — рассказал источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В Украине эксплуатируются 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 МВт на четырех атомных электростанциях: 6 блоков — на Запорожской, 4 — на Ровенской, 3 — на Южно-Украинской (Николаевская область) и 2 — на Хмельницкой.

При этом за прошлый год было проведено 11 внеплановых (то есть аварийных) ремонтов. Так, в первом квартале 2016 года на аварийный ремонт были остановлены два энергоблока Южно-Украинской АЭС. И это при том, что третьем блоке проводился плановый ремонт. То есть по факту АЭС не функционировала совсем. Постоянные аварии случаются и на одном из блоков Запорожской АЭС, в частности, в прошлом году было три аварии.

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Общая продолжительность пребывания энергоблоков во внеплановых ремонтах составила 148 суток. Для сравнения: в 2015 году таких ремонтов было всего семь, в 2014 году — шесть, в 2013 году — ни одного.

«Основания для аварий действительно есть, — признался инженер одной из украинских АЭС. — Дело в том, что заканчиваются эксплуатационные сроки работы многих реакторов. 12 энергоблоков были введены в строй еще во времена Советского Союза, а проектный срок их эксплуатации составляет 30 лет».

При этом, согласно «Энергетической стратегии Украины до 2030 года», работу 12 из 15 ядерных блоков, которые уже выработали или выработают свой технический ресурс в самое ближайшее время, планируется продлить еще на 15 лет.

Цена ядерной «декоммунизации» Украины

Процедура продления срока эксплуатации сложная и дорогостоящая. Но дело не только в сложности процедуры и цене, есть еще один «деликатный» момент — работы должны проводиться с участием представителя проектировщика. А все украинские атомные станции строились и проектировались в России во времена СССР.

Поэтому специалисты из Российской Федерации должны участвовать в данных работах. Там же находится и большая часть запчастей регламентирующих конструкций, которые необходимы для продления срока действия работы АЭС. Однако нынешняя власть, вопреки нормам, отказывается приглашать российских ученых, так как они представляют «страну-агрессора».

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Ориентировочные расходы для одного блока — 5–6 миллиардов гривен. Ни у «Энергоатома», ни у правительства Украины таких денег нет. Амортизационные отчисления, которые закладываются в тариф электроэнергии, за 2016 год составили 8 миллиардов гривен, однако они направляются на неведомые другие нужды.

«Это означает, что продлевать эксплуатацию блоков будут формально, что приведет к повышению риска аварий в связи с технической̆ и моральной̆ изношенностью оборудования», — констатировал источник в Минэнерго.

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