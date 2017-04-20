Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2017
- 07:46 Мэр Мариуполя на полгода отключил горячую воду в городе из-за долгов.
- 02:30 В шаге от ядерной катастрофы: почему в Украине резко растет число аварий на АЭС.
- 00:58 Обходите Дорна с тыла.
- Вчера 23:21 Иск Украины к России: суд ООН частично удовлетворил требования Киева.
Мэр Мариуполя на полгода отключил горячую воду в городе из-за долгов
В оккупированном украинской армией Мариуполе на Донбассе отключили горячую воду до начала следующего отопительного сезона 15 октября.
Это связано это с тем, что местная теплосеть несет огромные убытки, и если не прекратить подачу горячей воды – суммы будут только расти. Долг перед «Мариупольтеплосетью» составляет 850 млн. грн. За год его удалось погасить на 70 млн. грн.
«Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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В шаге от ядерной катастрофы: почему в Украине резко растет число аварий на АЭС
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина «резко увеличила долю атомной энергии в общем энергетическом балансе страны: было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%».
Но тут стоит уточнить, что это произошло потому, что из-за дефицита угля Украина увеличила нагрузку на свои атомные станции, пояснили эксперты.
«При такой высокой доле в структуре рынка электроэнергии атомных станций общая энергобезопасность страны зависит напрямую от стабильной работы АЭС. Хотя на деле ни о какой стабильности речь не идет», — рассказал источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
В Украине эксплуатируются 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 МВт на четырех атомных электростанциях: 6 блоков — на Запорожской, 4 — на Ровенской, 3 — на Южно-Украинской (Николаевская область) и 2 — на Хмельницкой.
При этом за прошлый год было проведено 11 внеплановых (то есть аварийных) ремонтов. Так, в первом квартале 2016 года на аварийный ремонт были остановлены два энергоблока Южно-Украинской АЭС. И это при том, что третьем блоке проводился плановый ремонт. То есть по факту АЭС не функционировала совсем. Постоянные аварии случаются и на одном из блоков Запорожской АЭС, в частности, в прошлом году было три аварии.
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Общая продолжительность пребывания энергоблоков во внеплановых ремонтах составила 148 суток. Для сравнения: в 2015 году таких ремонтов было всего семь, в 2014 году — шесть, в 2013 году — ни одного.
«Основания для аварий действительно есть, — признался инженер одной из украинских АЭС. — Дело в том, что заканчиваются эксплуатационные сроки работы многих реакторов. 12 энергоблоков были введены в строй еще во времена Советского Союза, а проектный срок их эксплуатации составляет 30 лет».
При этом, согласно «Энергетической стратегии Украины до 2030 года», работу 12 из 15 ядерных блоков, которые уже выработали или выработают свой технический ресурс в самое ближайшее время, планируется продлить еще на 15 лет.
Цена ядерной «декоммунизации» Украины
Процедура продления срока эксплуатации сложная и дорогостоящая. Но дело не только в сложности процедуры и цене, есть еще один «деликатный» момент — работы должны проводиться с участием представителя проектировщика. А все украинские атомные станции строились и проектировались в России во времена СССР.
Поэтому специалисты из Российской Федерации должны участвовать в данных работах. Там же находится и большая часть запчастей регламентирующих конструкций, которые необходимы для продления срока действия работы АЭС. Однако нынешняя власть, вопреки нормам, отказывается приглашать российских ученых, так как они представляют «страну-агрессора».
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Ориентировочные расходы для одного блока — 5–6 миллиардов гривен. Ни у «Энергоатома», ни у правительства Украины таких денег нет. Амортизационные отчисления, которые закладываются в тариф электроэнергии, за 2016 год составили 8 миллиардов гривен, однако они направляются на неведомые другие нужды.
«Это означает, что продлевать эксплуатацию блоков будут формально, что приведет к повышению риска аварий в связи с технической̆ и моральной̆ изношенностью оборудования», — констатировал источник в Минэнерго.
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Обходите Дорна с тыла
Атакуй, не дайте ему уйти!
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Иск Украины к России: суд ООН частично удовлетворил требования Киева
Международный суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России: по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией; эксперты полагают, что окончательное решение суда будет в пользу России, а их мнения об обязательности исполнения временных мер разделились.
Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает.
Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, это своего рода временный судебный запрет. Суд может их ввести с целью «замораживания» развития конфликтной ситуации до того, как будет вынесено окончательное решение по спору.
Суть временных мер
Как заявил в среду председатель суда Ронни Абрахам, «Украина не предоставила достаточных доказательств», которые демонстрировали бы, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Однако суд счел возможным «учредить временные меры» в связи с иском по исполнению Россией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Таким образом, суд постановил, что Россия «должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке». Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, «которые могли бы отяготить или продлить спор».
Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся «в уязвимом положении». В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ.
«Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах», — говорится в решении суда.
Между тем, как сообщил РИА Новости источник в МИД России, «эксперты изучают решение суда ООН, комментарий последует».
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Эксперты ждут справедливого решения
Как заявил РИА Новости доцент кафедры международного права МГУ, кандидат юридических наук Александр Баталов, «временные меры являются обязательными для исполнения и решение сразу вступает в силу».
Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул, что временные меры — «это не окончательное решение суда». «Уже ясно, что суд ООН вряд ли будет выполнять те позиции, которые пытается навязать украинская сторона. И это сохраняет надежду, что все-таки окончательное решение будет объективным — то есть, в нашу пользу», — заявил он.
«Здесь надо разобраться, что мы должны исполнять. Я, например, не вижу каких-либо действий, связанных с крымско-татарским населением. Наоборот, они получили больше возможностей, чем у них было на Украине. Что касается украинских школ, то здесь такой вопрос: школы-то можно открыть, а есть ли желающие в них учиться? Вот в чем вопрос», — добавил Жарихин.
Временные меры не влияют на вердикт
Как рассказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, «временные меры ни в коем случае не подтверждают доказательств, которые приводят стороны», «никак не связаны с намеками на то, что Россия уже проиграла», и никаких преимуществ заявителю не дают. Тем не менее, он выразил уверенность, что решение суда будет использовано в антироссийской пропаганде.
По его словам, Россия и так соблюдает требования, которые содержатся в числе временных мер Международного суда ООН. «То, что суд это делает, свидетельствует о некоей искусственности. Это некий поклон, уступка в сторону общественного мнения. Да, Россия говорит, что ничего такого не происходит, но вдруг где-то, что-то, кому-то запретили, вдруг завтра появится какой-то новый гражданин РФ крымско-татарского происхождения, который скажет, что ему запрещают учиться по-украински», — полагает Капустин.
Эксперт подчеркнул, что Россия может представить в суде доказательства того, что она полностью исполняет конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и тогда временные меры могут быть сняты. «Но я не думаю, что это самое главное. Сейчас главное — хорошо подготовить материалы по существу требований, которые выдвинуты украинской стороной», — добавил Капустин.
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