Неизвестный Иван Шишкин

20 марта (по старому стилю – 8 марта) 1898 г. ушел из жизни знаменитый русский художник-пейзажист Иван Шишкин. Он умер за мольбертом, его смерть была внезапной и наступила от разрыва сердца. Хрестоматийный образ Шишкина как «поэта природы» и «певца русского леса» не дает представления о том, какие страсти на самом деле бушевали в душе художника. Ему пришлось пережить столько личных трагедий, что такой исход был вполне закономерным.

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И. Крамской. Портрет художника И. И. Шишкина, 1873.

В первую половину жизни единственной страстью Ивана Шишкина была живопись. Он родился и вырос в Елабуге, на берегу Камы, и живописные окрестности вдохновляли его с самого детства. В 20 лет он отправился в Москву поступать в Училище живописи и ваяния. К своим занятиям он относился со всей серьезностью: «Художник должен быть высшим существом, живущим в идеальном мире искусства и стремящимся только к совершенствованию. Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность… Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище».

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Знаменитый художник-пейзажист Иван Шишкин и его жена Евгения

В 1867 г. Шишкин начал обучать молодого художника Федора Васильева, а вскоре познакомился и с его сестрой – Евгенией, которая в 1868 г. стала его женой. На тот момент Шишкину было уже 36 лет, а его избраннице – 21 год. Племянница художника рассказывала: «Скитание по меблированным комнатам ему страшно надоело, и он всей душой предался семье и своему хозяйству. Для своих детей это был самый нежный, любящий отец, особенно пока дети были маленькие. Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и года ее жизни с Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе».

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И. Шишкин изобразил свою жену на двух картинах: *Дама с собачкой*, 1868 и *Перед зеркалом. За чтением письма*, 1870

Они прожили вместе всего 6 лет. В 1872 г. у художника началась черная полоса в жизни: сначала умер его отец, потом – маленький сын Владимир. От чахотки скончался брат жены Федор, с которым Шишкин был очень дружен. А на следующий год болезнь забрала и любимую жену, спустя еще год умер сын Константин. У художника осталась только дочь Лидия. О том периоде он вспоминал с ужасом: «Белый свет померк, все, как в черно-белой гравюре, лишилось цвета. Вернула к жизни родная Елабуга».

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И. Шишкин. Кама близ Елабуги, 1895

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И. Шишкин. Богатый лог (Пихтовый лес на реке Каме), 1877

На какое-то время он перестал писать и пристрастился к алкоголю. Но живопись спасла его от отчаяния. В этот период художник создает картины, которые позже назовут его программными произведениями, жизнеутверждающими и прославляющими красоту русской природы. Однако на самом деле эти пейзажи вряд ли можно назвать идиллическими. На одной из самых известных его картин – «Рожь» – одна деталь заставляет некоторых исследователей сделать предположение о том, что она не написана с натуры, а добавлена преднамеренно. Погибшее дерево на заднем плане выглядит диссонансом на фоне этого торжества и могущества жизни. Возможно, таким образом автор обозначил личную трагедию: после потери отца, жены и двоих детей он сам чувствовал себя высохшим деревом.

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И. Шишкин. Рожь, 1878

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И. Шишкин. Горная дорожка в Крыму, 1879

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И. Шишкин. Первый снег, 1875

Возродиться к жизни ему помогла не только родная Елабуга, но и новое чувство, вспыхнувшее к художнице Ольге Лагоде. Она была одной из первых 30 женщин, принятых в качестве вольнослушательниц в Академию художеств. Ольга стала ученицей Шишкина, а в 1880 г. – его второй женой. У супругов родилась дочь Ксения, а через полтора месяца после ее рождения Ольга скончалась от воспаления брюшины. Ее смерть стала страшным ударом для художника, в письме другу он признавался: «Какую утрату я понес… Что это был за человек. Женщина, жена, мать, вместе с тем талантливая художница. Сердце замирает от боли».

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Ольга Лагода-Шишкина. Автопортрет. Наброски, 1880

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Знаменитый художник-пейзажист Иван Шишкин

Сестра Ольги Виктория заменила новорожденной мать. Она жила в семье Шишкина, заботясь и о племяннице, и о его дочери от первого брака, и о нем самом. Его смерть стала для всех полной неожиданностью. Шишкину было 66 лет, он не жаловался на здоровье и продолжал писать. В то утро он, как обычно, занимался с учеником и работал над новой картиной «Лесное царство». Неожиданно он вздрогнул, уронил голову на грудь, ученик бросился к нему, но было уже поздно – смерть наступила мгновенно. Прибывший врач констатировал разрыв сердца.

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И. Шишкин. На опушке соснового леса, 1897

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Иван Шишкин у картины *На опушке соснового леса*, 1897

Самые известные картины великого русского пейзажиста (смотрите ниже), созданные после этих трагедий, исполнены такой гармонии и покоя, что, глядя на них, нельзя даже заподозрить о том, что довелось пережить художнику.

Самые известные картины Шишкина:

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Утро в сосновом лесу. И. Шишкин. 1889.

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Корабельная роща. И. Шишкин. 1898.

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Рубка леса. И. Шишкин. 1867.

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Ручей в березовом лесу. И. Шишкин. 1883.

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Сосновый бор. И. Шишкин. 1883.

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На севере диком. И. Шишкин. 1890.

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Среди долины ровныя. И. Шишкин.