Матричное управление — пора осваивать магию! (2)

Человек воспринимает мир большей частью как вещественное образование. Осознанное восприятие физических полей без посредничества технической приборной базы доступно далеко не всем. Но вне зависимости от ограниченности человека в восприятии Жизни, всё вещество пронизано разнородными физическими полями, дальность действия которых различна: от масштаба, ограниченного размерами атомных ядер и «элементарных частиц», до масштаба всего Мироздания; и скорости распространения физических полей разные — вплоть до мгновенного распространения в пределах всего Мироздания .

Всё это в каком-то виде понимали издревле и, соответственно, использовали в своих целях. Шаманы племён через символы и образы ритуалов формировали и реализовывали матрицы охот, которые кормили племена. Древние правители через символы «богов» управляли миллионами подданных.

При этом они взаимодействуют и друг с другом, и с вещественными образованиями, которые тоже представляют собой устойчивые волновые структуры физических полей — если не непосредственно, то через поля-посредники, с которыми возможно непосредственное взаимодействие того или иного определённого физического поля.

Вследствие этого мысль, будучи материальным полевым объектом, если не непосредственно, то через каскады переизлучателей в состоянии воздействовать практически на что угодно: на другие мысли, на разнородные полевые образования, на вещественные структуры.

И дело не только в энергетической мощности мысли, но и в её внутренней упорядоченности как кодовой группы (меры или матрицы), несомой биополем человека или им излучаемой в общий всем мир, поскольку именно упорядоченность излучения обуславливает такие явления как резонанс, поглощение и отражение потока энергии, структурные преобразования в тех средах, через которые проходит излучение.

Если же говорить о духе человека (его биополе), то в нём присутствуют компоненты, которые в разное время могут:



либо замыкаться на самих себя (это физически аналогично тому, как сам на себя замкнут вихрь в кольце дыма, пускаемого изо рта курильщиком),



либо замыкаться на внешние опоры (физически это аналогично тому, как смерч одним чётко локализованным концом замыкается на поверхность суши или моря, а вторым концом, локализация которого нечёткая, замыкается на структурные неоднородности атмосферы).

В первом варианте организации биополя (далее его будем называть замкнутым на себя) полевое воздействие человека на окружающий мир минимально; во втором варианте (далее его будем называть замкнутым на мир, открытым) воздействие возможно непосредственно на вторую опору, на которую замыкается его биополе, либо непосредственно, либо через её посредство — на другие объекты.



И человек способен различать оба состояния своего духа и может научиться произвольно переходить из одного состояния в другое. Эти особенности организации духа человека тесно связаны с тем, как протекают процессы в Жизни, в том числе и социальные процессы. Процессы протекают не в пустоте, а по путям, которым есть место в Общевселенской Матрице. При этом последовательность такова:

сначала энергетическая полевая накачка тех или иных определённых фрагментов Матрицы, в результате чего возникает материализованный в физических полях сценарий (алгоритм) течения процесса;



потом вовлечение этой энергетикой в сценарий (в алгоритм) прочей материи (полевой и вещественной), структурная организация которой соответствует энергетически накачанному сценарию, и осуществление процесса в соответствии со сценарием-алгоритмом.



Соответственно, если энергетически накачанную матрицу энергетически опустошить, перекачав энергию из неё в другую матрицу либо развеяв её в окружающей среде, то процесс не пойдёт точно так же, как паровоз не может ехать там, где полотно железной дороги не смонтировано либо разобрано или повреждено.

Но можно в уже энергетически накачанную матрицу влить дополнительно энергию, которая будет нести и соответствующую информацию и алгоритмику, в результате чего сценарий (алгоритм) процесса, который может осуществиться на основе этой дополнительно энергетически подкачанной матрицы — изменится.

Если первоначальная накачка осуществлялась целенаправленно для достижения каких-то определённых целей, то дополнительная подкачка может изменить сценарий вплоть до полной его неприемлемости тем, кто совершил первичную накачку матрицы.



В известном многим сказке-балете П.И. Чайковского «Спящая красавица» первичную накачку матрицы жизни родившейся принцессы завершает злая фея (а когда ей исполнится 16 лет, она уколется о веретено и умрёт!..), но окончательную накачку завершает добрая фея (нет, принцесса не умрёт, но только уснёт, а через 100 лет её разбудит принц, женится на ней и они будут жить долго и счастливо).

Такое воздействие на течение событий возможно для человека в замкнутом на мир, открытом состоянии (настроении), и невозможно в настроении замкнутости на самого себя.

То же касается и течения всех внутрисоциальных процессов. Они текут в матрицах. Объектами энергетической накачки и носителями сценариев-алгоритмов являются биополевые образования, порождаемые самими людьми и называемые в оккультной литературе «эгрегорами».



Все люди так или иначе замыкаются на те или иные эгрегоры (разные фрагменты коллективного бессознательного), в русле алгоритмики которых протекает вся деятельность людей. Но положение, в котором оказываются люди в том или ином эгрегоре, может быть разным:



одни — пленники эгрегора, которые не могут выйти из его алгоритмики даже с посторонней помощью, поскольку не желают изменить себя, переосмыслив своё прошлое и намерения на будущее;



другие — могут произвольно включиться в алгоритмику эгрегора для достижения намеченных ими целей и по их достижения так же произвольно выйти из неё;



один и тот же человек может по отношению к одним эгрегорам быть их пленником, а по отношению к другим иметь возможность произвольного входа и выхода из их алгоритмики.



Всё сказанное означает, что матрично-эгрегориальную поддержку устойчивого течения приемлемых для него социальных процессов всякий человек, который не отнесётся к сказанному выше в настоящей статье как к жизненно несостоятельному вздору, может оказывать «с кухни», «с дачного участка», откуда угодно, не вступая в непосредственное общение «глаза в глаза» или в переписку с его участниками.



При этом тем, кто работает на поддерживаемый таким способом процесс, по жизни будет везти, всё необходимое для процесса будет происходить своевременно и осуществляться достаточно качественно.

И точно так же матрично-эгрегориальное противодействие он может оказывать неприемлемым для него социальным процессам.



В этом случае, те, кто работает на неприемлемый процесс, столкнутся с невезением, в результате чего, что-то ключевое для осуществления целей этого процесса будет делаться несвоевременно, некачественно либо вообще не будет делаться, будут происходить неожиданности, нарушающие течение процесса или порождающие неприемлемые для его заказчиков сопутствующие эффекты или уводящие процесс к другим целям (в особенности это касается участия в процессах пленников эгрегоров).

Сценаристика матричного управления

Посмотрите на цикл мифов Древней Греции (http://www.planetaskazok.ru/greekmyph ) — это готовые матрицы для формирования необходимой массовой статистики поведения людей. Сегодня их аналогом являются сериалы: тот же набор разных персонажей, которые из серии в серию попадают в различные жизненные ситуации.

Каждый может выбирать из представленного спектра персонажей кому подражать: мужественный и сильный — подражай Аресу, умный и хитрый — Гермесу, женственная и красивая — Афродите и т.д. Так формировали поведение людей в прошлом, так формируют его и сейчас.



Только мы всё же очеловечиваемся и понимаем сегодня больше, чем тогда и, если в прошлом для контроля массовой статистики поведения было достаточно одного «сериала» про богов, то сегодня — их уже тысячи.



Секрет в том, что эта технология предлагает определённый спектр матриц, отрезая, затемняя другие варианты. Например, что в мифах Древней Греции, что в сегодняшних сериалах вы не найдёте Праведника.

Эта матрица отчасти проявила себя в фильмах Сталинской эпохи, таких как «Большая семья», «Волга-волга» и другие, но уже в 60-ых, после государственного переворота 1953 года (о нём http://inance.ru/2015/02/iuda/) она была постепенно вымарана из советского искусства.

Мы не зря вспомнили мифы Древней Греции, поскольку их персонажи наряду с персонажами Египетских мифов, от кого они и произошли, очень плотно вплелись в современную культуру (сколько только названий фирм, магазинов и салонов красоты разнообразных «Арес», «Афродита», «Галатея» и пр.), а сценарии мифов стали основой для многих матриц жизни обществ.



Дело в том, что если соотносить события современной истории с содержанием мифов, то непредвзятый внимательный и думающий наблюдатель неизбежно приходит к мысли, что правящие «элиты» до сих пор живут под властью мифов древности, чему во многом способствовал З. Фрейд, начитавшись произведений которого, — «Эдипов комплекс» в своей психике обрели и многие из тех, у кого его не было до знакомства с писаниями З. Фрейда.

В СССР в 1920-е годы фрейдизм с его «Эдиповым комплексом» был популярен в марксистско-троцкистских кругах и кругах протроцкистской «беспартийной» «левой» интеллигенции.



И это только усугубило перспективы формировавшейся в то время антибольшевистской по своей нравственности и миропониманию «элиты» советского общества.



Так советская и постсоветские «элиты» оказались в нашедшей выражение в древних мифах сценаристике матриц, сформированных ещё в древности институтом Дельфийского оракула (о нём стоит написать отдельную статью, тема интереснейшая).

Это проявляется и в наши дни. «Перестройка» началась в соответствии с алгоритмикой мифа о Данае, взаимосвязанного сюжетно с мифом об Эдипе, алгоритмике которого «элита» следует далее.

(Об истории снимка читайте https://www.proza.ru/2012/06/14/421 ) 9 мая 1985 года — в 40-ю годовщину Победы СССР на фашистской Германией — на первой странице газеты «Труд» появилось полголовы только что избранного Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва, чем М.С.Горбачёв уподобился отцу Данаи — Акрисию, которому диск внука действительно снёс полголовы. А спустя 37 дней после появления в газете «Труд» странной фотографии, все отечественные СМИ сообщили о нападении 16 июня 1985 года в Эрмитаже некоего «маньяка» на шедевр Рембрандта — известную во всём мире картину «Даная», написанную по мотивам мифа о Данае, Зевсе и их сыне Персее.

И в соответствии с нею в августе 1991 года «элита» прикончила своего «папу» — СССР (как хозяйственно-территориальный комплекс), а спустя три года — в 1993 году — женилась на собственной «маме», предварительно её изнасиловав (была уничтожена советская власть, как форма организации государственного управления делами общества).



Если «элита» и далее будут жить и рулить под властью алгоритмики этого мифа, то в финале — полная слепота и изгнание.

Здесь также уместно вспомнить и о судьбе «детей вдовы» («дети вдовы» — условное название масонов). В мифе об Эдипе вдовой является мать Эдипа — Иокаста, поскольку в соответствии с предсказанием дельфийского оракула Эдип убил собственного отца — Лая и женился на своей матери.

Сыновья Иокасты — Этеокл и Полиник и её дочери — Антигона и Исмена, судьба которых чем-то очень напоминает судьбу главного плода постсоветских «элит» — демократии и либерализма.



В одной из версий мифа вместо того, чтобы править Фивами в мире и согласии, братья устроили междоусобную войну за власть, в результате которой оба и погибли. Сёстры нарушили запрет на погребение брата Полиника, и одна из них — Антигона была заживо замурована в гробницу, где покончила собой , а другая — Исмена — была казнена за соучастие в этом преступлении (о чём сегодня ставят по всему миру оперные постановки, подкачивая матрицу).

Однако следует понимать, что всякий миф или матрица — специфическая часть реальности, некоторым образом отображающая в себя эту реальность, но не тождественная ей, поскольку человек способен и волен выбирать какую матрицу он будет воплощать своими действиям, особенно, когда понимает, что матричное управление существует.



И для того, чтобы мифы не властвовали над реальностью, реальность и мифы необходимо разграничивать.



А для этого надо уметь воспринимать и осознавать реальность таковой, какова она есть, и не мифологизировать её в процессе осмысления.



Поскольку осознание большей частью — это понимание, а всякое понятие — есть образ вещи, явления или процесса плюс — его код — слово (об этом http://inance.ru/2014/11/informatciya/ ), то для разграничения мифа и реальности необходим и соответствующий понятийный аппарат, адекватный реальности.

По сути терминологический аппарат позволяющий адекватно описывать реальность, позволяет описывать и матрицы, довлеющие над коллективной психикой людей, а значит даёт возможность людям осмысленно выбирать поддерживаемые ими матрицы. А мы помним, что описанная в лексике матрица — это концепция.

И сегодня, благодаря появлению терминологического аппарата теории управления, созданному русскими учёными в конце 1980-ых, перед всеми в обществе может быть поставлен, а перед многими уже стоит осмысленный выбор концепции (матрицы) управления обществом.

И не стоит забывать, что каждая матрица каким-то образом укладывается или противоречит в каких-то своих частях общевселенскому сценарию-матрице развития Мироздания, который «прописан» во всём многообразии вариантов течения возможных событий.



Поэтому выбрать нужно наиболее праведную концепцию, поскольку праведность — это соразмерность действий с общевселенской мерой, это действия в ладу с наилучшим путём развития всего Мироздания, действия нацеленные в Вечность. А как с этим обстоят дела у нас в России?

Заключение

После уже 30 лет потока реформ (шлюзы которым в 1985 году бездумно открыл М.С.Горбачёв) политическая ситуация в обществе в своём качестве вернулась к дореформенному состоянию, хотя исторические декорации под воздействием реформ и реформаторов сильно изменились.



Но если политические формы вывести из рассмотрения, то действительно ныне, как и 30 лет тому назад в конце эпохи застоя (1965 — 1985 годов):



Администрация государства и бизнеса — та её часть, которая более или менее благонамерена, — действует на основе неадекватных социологических и экономических теорий либерализма (как и до начала реформ действовала советская парт-гос-хоз номенклатура), что ведёт к усугублению многих уже существующих проблем общества и порождению новых (о грехах либерализма мы писали много, по тэгу «либерализм»).

Неадекватные социально-экономические теории по-прежнему лежат в основе учебных курсов школ и вузов, что воспроизводит названную ситуацию в преемственности поколений .

Воровство и лихоимство по способности — значимая составляющая доходов изрядной части населения, включая бизнесменов и чиновников.

Обыватель более или менее сыт и самодоволен, что в совокупности с первыми тремя факторами порождает массу негативных «пророчеств» и создаёт тенденции к их самореализации в не желающем изменить себя обществе .



Эти четыре характеристики общества аналогичны тем, что имели место накануне начала перестройки в 1985 года. Но есть и принципиальные отличия, которые исключают автоматическое исполнение всех негативных «пророчеств», по крайней мере в варианте повторения прошлых политических событий в новых исторических декорациях.

Тогда:

Большинство жаждало каких-то перемен к какому-то неведомому для них — как им тогда казалось — «лучшему будущему», но при этом в обществе не было ясно изложенной теории, на основе которой можно было разрешить накопившиеся проблемы без самореализации негативных пророчеств в катастрофах и тем самым воплотить в жизнь их надежды и мечтания .

Сейчас наоборот:

Есть Концепция, ориентированная на созидание определённого — будущего (http://inance.ru/2015/08/svoboda/, http://inance.ru/2015/07/bolshevizm/), которая уже выражает себя в государственных документах (Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» http://www.kremlin.ru/acts/19653, подписанная В.Путиным 20 ноября 2013 года), но:



тем, кто сегодня сыт и доволен достигнутым, — они составляют обогатившееся меньшинство — им не надо никаких перемен,



а те, кто не удовлетворён своим положением, — в большинстве своём уже ни на что не надеются и не ждут от жизни ничего, выживая поодиночке и семьями по способности каждого.



Если соотнести характеристики современности со статистическим законом нормального распределения, в котором выражаются многие общественные процессы, то всё выше сказанное касается тех, кто оказался под «горбом раcпределения» и принадлежит «основной статистической массе». Но ей принадлежат не все: есть и два меньшинства, которые ушли «из-под горба» распределения.

Что касается двух меньшинств, которые вышли из-под горба распределения, то:



одно из них недееспособно, поскольку норовит вернуться в прошлое (диапазон вожделенного для них прошлого широк: от застоя перед началом перестройки до времён ранее крещения Руси и призвания варягов или вообще в «золотой век» Атлантиды);



а второе работает на воплощение в жизнь идеалов Царствия Божиего на Земле так, как их понимает.



И поскольку по словам К.Пруткова «от малых причин бывают большие последствия», то имеются все основания подумать о матрицах и сценаристике перехода к лучшему будущему — в Промысле Божием.

Для улучшения будущего России процесс нравственно-этического преображения государственного аппарата и общества, накопления и наращивания профессионализма, нуждается в поддержке средствами матрично-эгрегориальной магии, которые могут освоить все того желающие.

В связи с этим могут быть возражения в том смысле, что почти все традиционные вероучения запрещают магию. Как быть с этим?

— Но всё что было сказано выше о «матрично-эгрегориальной магии» основывается на общефизических представлениях о Мироздании, его структуре и организации человека как живого существа.



Хочет того человек или нет, но он и так по жизни — более или менее успешный маг на бессознательных уровнях своей психики.



И дело только в том, чтобы этот потенциал осознать и пользоваться им не злоупотребляя; в том числе и не злоупотребляя им бессознательно тогда, когда он не осознаётся, воле не подвластен, но действует в жизни, порождая поток мелких и больших неприятностей как для окружающих, так и для самого его носителя.

При этом следует учитывать, что в Жизни действует и предохранительная система, защищающая воплощение Промысла Божиего от неуместных в этом деле свершений, о которой А.С.Пушкин высказался в одной из своих статей следующим образом:

Провидение — не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению, — не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, — мощного, мгновенного орудия Провидения.

Способность, умение «видеть общий ход вещей» — результат личностного развития, одно из главных следствий открытости человека миру, залог освобождения из плена тех или иных эгрегоров и гарант свободы в дальнейшей жизни.

Если видения общего ходя вещей нет или если даже оно есть, но «очень хочется» употребить свои способности и оказать воздействие на течение событий, то, если это объективно является злоупотреблением по отношению к Промыслу Божиему, — срабатывает обратная связь (в терминах теории управления) — имеет место непредсказуемый (по месту и времени происшествия и по своим последствиям) для злоупотребляющего чем-либо «случай — мощное, мгновенное орудие Провидения».