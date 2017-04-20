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Какую силу имеет материнское проклятие, и можно ли от него избавиться

19:23. 20 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Слова, которые мать говорит своим детям, имеют особую силу. Достаточно вспомнить о традиции благословлять ребенка, давая ему мощную родовую поддержку. Но нередко вместо помощи на человека идет негатив. Не обязательно мать ненавидит свое дитя. Во многих случаях она выражает агрессию из-за несдержанности, излишней эмоциональности, усталости. Возможно, женщина пожалеет о ненароком вырвавшихся словах и постарается загладить вину. Но ничто не поможет: проклятие матери сыну или дочери наводится именно в такие моменты потери контроля. И чем чаще повторяются подобные происшествия, тем сильнее окажется негативная программа. Так действует проклятие матери – страшная программа, которая всегда достигает своей цели.

Метки: Благословение, проклятие, сила слова
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