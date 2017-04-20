Героические поступки простых людей

К сожалению, в нашем мире все меньше места остается героизму и отзывчивости. Многие люди стали грубыми, жестокими и безразличными. Всех беспокоит только собственное состояние и жизнь. Но ведь нельзя забывать о тех, кто находится рядом. Даже если это незнакомые люди. А вдруг именно вам когда-то понадобится помощь простого прохожего? Принцип бумеранга всегда работает. На этом видео собраны самые невероятные случаи проявления героизма и помощи незнакомых людей.

После этого видео возвращается вера в человечество и доброту. Хочется действительно верить, что у нашего мира есть шанс стать добрее и ярче. Только посмотрите на эту случаи… У вас пойдут мурашки по коже, а сердце наполнится теплом и гордостью за этих людей. Например, парень на мотоцикле врезался в машину и оказался под горящим автомобилем. Небезразличные прохожие сразу попытались перевернуть машину и достали парня. Это заслуживает уважения! Ведь они могли просто пройти мимо… Это видео достойно просмотра!

Источник: nashaplaneta.su