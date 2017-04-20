Фабрики детей

...». Я возил женщин и детей или в Каменец-Шахтинский, или...ящиков печенья. При этом хозяин фабрики сказал, что даст хоть ...везешь помощь для пенсионеров и детей, а не коммерческую партию ...настрадавшимся русским людям – женщинам и детям. И это мое призвание. ...