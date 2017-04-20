Фабрики детей
09:30. 20 апреля 2017 Просмотров - 76 2 коммент. Опубликовал: brahman
«Фабрики детей»: как нацисты выращивали «чистокровных арийцев».
Lebensborn – программа по рождению чистокровных арийцев.
Основу нацистской идеологии Третьего Рейха составляло понятие главенствования арийской расы над всеми остальными. Чтобы в эту идею поверила вся Германия, проводилась не только активная пропаганда, но и разрабатывался особый план по сохранению и усовершенствованию генетического «арийского» кода. Речь идет о программе Lebensborn, которая подразумевала выращивание супердетей с «чистой» кровью.
Гиммлер с дочерью. Берлин, 1938 год.
«Lebensborn» в переводе с немецкого означает «источник жизни». Этой программой руководил лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Основной задачей Лебенсборн была подготовка расово чистых матерей, рождение и воспитание детей арийской нации.
Приюты для рожениц из «Lebensborn».
Начиная с 1935 года, были выставлены жесткие требования к родителям будущих «чистокровных» арийцев: они должны быть здоровыми, не иметь судимостей и быть арийского происхождения. Женщины, которых отбирали для участия в программе, помещались в комфортные условия и беременели только от членов СС. Пресса называла приюты, где рожали и воспитывали младенцев, «гиммлеровскими фабриками детей».
Приюты с «чистокровными арийцами».
Через пару лет было принято решение выбирать рожениц из числа жительниц Норвегии. По мнению нацистов, белокурые и голубоглазые женщины, как нельзя лучше, подходили для «производства» чистокровных арийцев. Если многие немки вступали в организацию Lebensborn по идейным соображениям, то для норвежек это была практически единственная возможность вести более-менее нормальный образ жизни в военное время. Многие из них становились роженицами добровольно. За весь период существования программы производства арийцев в Германии родилось около 8000 детей, а в Норвегии – 12000.
Отцами супердетей могли становиться только эсэсовцы.
Женщин, выносивших несколько «чистокровными арийцами», награждали Материнским крестом.
В 1938 году Гиммлер решил, что производство супердетей идет слишком медленными темпами. Поэтому стали отбирать уже беременных женщин с подходящей внешностью. Им предлагали сдавать младенцев в приют в обмен на финансовое вознаграждение. Те, кто вынашивал для Lebensborn несколько детей, награждались Материнским крестом.
Детей из восточной Европы осматривает немецкий врач.
Спустя еще один год «подходящих» детей стали похищать из Польши, Украины, Югославии, Чехии. По прибытию в Германию детей осматривали врачи и решали, кто подойдет под понятие «типичный ариец», а кто нет. Тех, кого признавали негодными, отправляли в концлагеря на верную смерть.
Детей с «чистой кровью» переправляли в «лагеря перевоспитания», где им давали новые немецкие имена, навязывали нацистскую идеологию, заставляя забывать свое происхождение и родителей. Все те, кто не поддавался перевоспитанию, нещадно уничтожались. В этих «центрах онемечивания детей» мальчиков и девочек облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получали нужный для истинного арийца светлый оттенок. После переобучения детей отдавали в эсэсовские семьи или отправляли в школы-интернаты.
Детей облучают ультрафиолетом, чтобы их волосы приобрели светлый оттенок.
Процесс «онемечивания детей».
Почти вся документация о программе Lebensborn была уничтожена на завершающем этапе Второй мировой войны, поэтому нельзя достоверно сказать, сколько детей было вывезено в Германию. Историки называют примерную цифру в 200 000.
После окончания войны женщинам, принявшим участие в программе рождения чистокровных арийцев, было совсем несладко. Жители Норвегии и Германии мстили матерям, которые во время войны получали продовольствие, медицинское лечение. Их избивали, делали изгоями, заставляли выполнять самую тяжелую работу.
Женщин, бывших в «Lebensborn», после войны сделали изгоями.
Рожденных детей и тех, кто уже прошел курс «онемечивания» отправляли в приюты или сумасшедшие дома, где над ними безжалостно издевались. Норвегия попыталась откреститься от детей из Lebensborn и депортировать их в Германию, но безуспешно. Швеция приняла несколько сотен детей из Норвегии. Одной из них оказалась и будущая солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад, отец которой был сержантом СС. [источник]
Солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад родилась в программе «Lebensborn».
Lebensborn – программа по рождению чистокровных арийцев.
Основу нацистской идеологии Третьего Рейха составляло понятие главенствования арийской расы над всеми остальными. Чтобы в эту идею поверила вся Германия, проводилась не только активная пропаганда, но и разрабатывался особый план по сохранению и усовершенствованию генетического «арийского» кода. Речь идет о программе Lebensborn, которая подразумевала выращивание супердетей с «чистой» кровью.
Гиммлер с дочерью. Берлин, 1938 год.
«Lebensborn» в переводе с немецкого означает «источник жизни». Этой программой руководил лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Основной задачей Лебенсборн была подготовка расово чистых матерей, рождение и воспитание детей арийской нации.
Приюты для рожениц из «Lebensborn».
Начиная с 1935 года, были выставлены жесткие требования к родителям будущих «чистокровных» арийцев: они должны быть здоровыми, не иметь судимостей и быть арийского происхождения. Женщины, которых отбирали для участия в программе, помещались в комфортные условия и беременели только от членов СС. Пресса называла приюты, где рожали и воспитывали младенцев, «гиммлеровскими фабриками детей».
Приюты с «чистокровными арийцами».
Через пару лет было принято решение выбирать рожениц из числа жительниц Норвегии. По мнению нацистов, белокурые и голубоглазые женщины, как нельзя лучше, подходили для «производства» чистокровных арийцев. Если многие немки вступали в организацию Lebensborn по идейным соображениям, то для норвежек это была практически единственная возможность вести более-менее нормальный образ жизни в военное время. Многие из них становились роженицами добровольно. За весь период существования программы производства арийцев в Германии родилось около 8000 детей, а в Норвегии – 12000.
Отцами супердетей могли становиться только эсэсовцы.
Женщин, выносивших несколько «чистокровными арийцами», награждали Материнским крестом.
В 1938 году Гиммлер решил, что производство супердетей идет слишком медленными темпами. Поэтому стали отбирать уже беременных женщин с подходящей внешностью. Им предлагали сдавать младенцев в приют в обмен на финансовое вознаграждение. Те, кто вынашивал для Lebensborn несколько детей, награждались Материнским крестом.
Детей из восточной Европы осматривает немецкий врач.
Спустя еще один год «подходящих» детей стали похищать из Польши, Украины, Югославии, Чехии. По прибытию в Германию детей осматривали врачи и решали, кто подойдет под понятие «типичный ариец», а кто нет. Тех, кого признавали негодными, отправляли в концлагеря на верную смерть.
Детей с «чистой кровью» переправляли в «лагеря перевоспитания», где им давали новые немецкие имена, навязывали нацистскую идеологию, заставляя забывать свое происхождение и родителей. Все те, кто не поддавался перевоспитанию, нещадно уничтожались. В этих «центрах онемечивания детей» мальчиков и девочек облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получали нужный для истинного арийца светлый оттенок. После переобучения детей отдавали в эсэсовские семьи или отправляли в школы-интернаты.
Детей облучают ультрафиолетом, чтобы их волосы приобрели светлый оттенок.
Процесс «онемечивания детей».
Почти вся документация о программе Lebensborn была уничтожена на завершающем этапе Второй мировой войны, поэтому нельзя достоверно сказать, сколько детей было вывезено в Германию. Историки называют примерную цифру в 200 000.
После окончания войны женщинам, принявшим участие в программе рождения чистокровных арийцев, было совсем несладко. Жители Норвегии и Германии мстили матерям, которые во время войны получали продовольствие, медицинское лечение. Их избивали, делали изгоями, заставляли выполнять самую тяжелую работу.
Женщин, бывших в «Lebensborn», после войны сделали изгоями.
Рожденных детей и тех, кто уже прошел курс «онемечивания» отправляли в приюты или сумасшедшие дома, где над ними безжалостно издевались. Норвегия попыталась откреститься от детей из Lebensborn и депортировать их в Германию, но безуспешно. Швеция приняла несколько сотен детей из Норвегии. Одной из них оказалась и будущая солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад, отец которой был сержантом СС. [источник]
Солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад родилась в программе «Lebensborn».
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Вся документация о “РожденииЖизни” была уничтожена. Тогда откуда данные о количестве похищенных, безжалостном уничтожении расово нечистых и непокорных в концлагерях и т.п.? Ведь документация уничтожена нацистами!
Смахивает на очернение, приравнивание фашизм=расизм, расовой идеи. Чтобы ни один житель Земли даже не смел думать о расологии. Чтобы покорно вкушал плоды толеразмии. Чтобы не спрашивал, на кого уходят налоги с работающих.
Воистину, хотелось бы стать контрвирусом:).
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Цитата:
Детей облучают ультрафиолетом, чтобы их волосы приобрели светлый оттенок.
В детском саду, куда меня водили в 60-х, нас тоже регулярно облучали ультрафиолетом. Автор пишет какой то бред. Ультрафиолет необходим для правильного роста ребенка, чтобы не развился рахит из-за дефицита витамина Д.
Цитата:
Рожденных детей и тех, кто уже прошел курс «онемечивания» отправляли в приюты или сумасшедшие дома, где над ними безжалостно издевались.
Ну не знаю где детям было лучше в этих домах или в концлагере? Западная культура по сравнению со славянской отличалась своей жестокостью. Это еще один аргумент, почему западная культура нам не подходит.
Цитата:
нельзя достоверно сказать, сколько детей было вывезено в Германию. Историки называют примерную цифру в 200 000
Может я и ошибаюсь, но это историки уровня Солженицина, Млечина, Сванидзе, Кургиняна и пр.
В целом статья сплошная поверхностная хрень, другим языком тема не раскрыта.