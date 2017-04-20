Эксперимент Розенхана: психически здоровые на месте сумасшедших

В 1973 году в США был проведен эксперимент под названием “Психически здоровые на месте сумасшедших”. Это исследование поставило под сомнение надежность всей психиатрической диагностики и вызвало настоящую бурю в мире психиатрии. Эксперимент был проведен психологом по имени Дэвид Розенхан. Он доказал, что выявить психическое заболевание наверняка вообще не представляется возможным.

8 людей — три психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и сам Розенхан — обратились в психиатрические больницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Естественно, таких проблем у них не было. Все эти люди договорились притвориться больными, а затем сказать докторам, что с ними все нормально.

И вот тут начались странности. Доктора не поверили словам “больных” о том, что они чувствуют себя хорошо, хотя те и вели себя вполне адекватно. Персонал больниц продолжал заставлять их принимать таблетки и выпустил участников эксперимента на свободу только после проведенного насильно курса лечения.

После этого уже другая группа участников исследования посетила еще 12 психиатрических клиник с теми же жалобами — слуховые галлюцинации. Они обращались как в прославленные частные клиники, так и в обычные местные больницы.

И что же вы думаете? Все участники этого эксперимента опять-таки были признаны больными!

Псевдобольные говорили, что они слышат голоса, которые говорят им такие слова, как “пустота”, “падение”, “пропасть”. Все эти слова были выбраны Розенханом, так как они указывали на наличие экзистенциального кризиса у личности.

После того как у 7-ми участников исследования диагностировали шизофрению, а у одного из них депрессивный психоз, все они были госпитализированы.

Как только их привозили в клиники, “больные” начинали вести себя нормально и убеждать персонал, что они больше не слышат голоса. Однако потребовалось в среднем 19 дней, чтобы убедить докторов, что они больше не больны. Один из участников вообще провел в больнице 52 дня.

Все участники эксперимента были выписаны с занесением в их медицинские карты диагноза “шизофрения в ремиссии”

Таким образом, на этих людей повесили ярлык, что они психически больны.

Из-за результатов этого исследования в мире психиатрии поднялась буря негодования

Многие психиатры начали заявлять, что они никогда не попадутся на эту уловку и точно смогут отличить псевдобольных от реальных. Более того, доктора одной из психиатрических клиник связались с Розенханом и попросили его прислать им своих псевдобольных без предупреждения, утверждая, что уж они-то смогут выявить симулянтов в два счета.

Розенхан принял этот вызов. В следующие три месяца администрация этой клиники смогла выявить 19 симулянтов из поступивших к ним 193 пациентов.

А вот теперь пристегните ремни… Розенхан натурально “развел” всех врачей — он никого не посылал!

Этот эксперимент дал основание сделать следующий вывод: “Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем гарантированно отличить здоровых от нездоровых”.

А знаете, что самое интересное?

В первой части эксперимента с псевдобольными настоящие больные в клиниках начали подозревать, что посланные Розенханом участники — симулянты, в то время как персонал больницы не смог этого заметить.

Если быть более точным, 35 настоящих пациентов смогли определить, что участники эксперимента притворяются. Больные подходили к ним и говорили: “Ты не можешь быть чокнутым. Ты, наверное, какой-нибудь журналист или профессор, засланный сюда с целью проверки”…