ЦБ напечатает 67 миллиардов рублей для спасения банка РПЦ

Банк Русской Православной Церкви “Пересвет”, лопнувший и прекративший деятельность в октябре, будет возвращен к жизни. Такое решение принял ЦБ РФ после продолжавшихся почти полгода переговоров с собственниками и кредиторами банка.

Как говорится в релизе на сайте регулятора, в отношении “Пересвета” будет запущена процедура финансового оздоровления (санации). Дыру в банке, которая оценивается в 103,6 млрд рублей, решено закрыть с помощью средств его крупнейших клиентов.

Для этого третий раз в российской истории будет применен механизм bail-in: 70 кредиторов банка согласились с тем, что деньги, которые им должен “Пересвет”, будут конвертированы в его же облигации на сумму 69,7 млдр рублей, по которым банк будет расплачиваться в ближайшие 15-20 лет.

Оставшуюся часть дыры согласился закрыть Центробанк. Для спасения “Пересвета” регулятор проведет эмиссию 66,7 млрд рублей, которые поступят в виде кредита в Агентство по страхованию вкладов, а оттуда – “на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности” банка РПЦ.

Непосредственным получателем денег при этом станет опорный банк “Роснефти” – ВБРР (“Всероссийский банк развития регионов”), который был выбран санатором “Пересвета”.

При этом VIP-вкладчики банка РПЦ не пострадают. Изначально обсуждалась возможность закрытия “дыры” в “Пересвете” в том числе за счет депозитов физлиц, у которых на счету больше 100 млн рублей. Но по результатам переговоров было решено их деньги не трогать – напротив, перезапуск работы банка позволит ему возобновить обслуживание клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Напомним, банк “Пересвет”, 27% которого принадлежит Финансово-хозяйственному управлению РПЦ, пошел ко дну в октябре – вскоре после того, как рейтинговое агентство Fitch в отчете сообщило, что банк выдал половину собственного капитала – 12 млрд рублей – в кредит компаниям, которые по косвенным признакам являются пустышками, то есть не имеют активов и не ведут деятельности.

На следующий день после публикации Fitch перестал выходить на работу председатель правления банка Александр Швец, а контрагентов “Пересвета” на межбанковском рынке охватила паника.

Вскоре к дверям офисов банка началось “паломничество” вкладчиков, и спустя 4 дня “Пересвет” ограничил выдачу вкладов суммой 100 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов в одни руки. Тогда же банк попытался занять 2 млрд рублей на долговом рынке. Но облигации “Пересвета” никто не купил.

Согласно сообщению на сайте банка, целью его деятельности является “содействие благотворительности и духовному развитию Отечества”.

Источник: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechataet-67-milliardov-rubley-…