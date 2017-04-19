Зачем Вашингтону череда военных акций по всему миру. Виктор Литовкин

США провели испытание модернизированной атомной бомбы свободного падения В 61-12. Провели его на полигоне в штате Невада, сбросив «изделие» с многофункционального истребителя F-16. Причем во время этих испытаний на бомбе отсутствовал ядерный заряд. Любопытно еще одно обстоятельство — событие это состоялось в марте, а информацию о нем запустили только пару дней назад. Почему?

Чтобы это понять, нужно выстроить цепочку последних событий в мире, когда Вашингтон применял силу или же угрожал ее применением. Начнем с бессмысленного с военной точки зрения и бездарного по боевой эффективности удара 59 «Томагавков», выпущенных по сирийскому аэродрому Шайрат с эсминцев, болтающихся в восточной части Средиземного моря. 100 млн «зеленых», чтобы сжечь десяток разукомплектованных истребителей и даже не повредить взлетно-посадочную полосу, — не самое разумное вложение денег американских налогоплательщиков. Но Трамп пошел на это. Зачем?

Столь же по-военному безрезультативно применили девятитонную «мать всех бомб» по афганскому комплексу горных пещер и туннелей Тора-Бора, где, по сведениям Пентагона, скрывались террористы «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ). Затратить $16 млн, чтобы прихлопнуть несколько десятков террористов? Вряд ли в этом есть смыл. Военные законы требуют, чтобы цель, по которой наносится удар, была по всем показателям дороже, чем использованный на нее боеприпас. Тут было все наоборот.

А направление к берегам Северной Кореи ударной многоцелевой авианосной группировки во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» почти с сотней многофункциональных истребителей F-18, фрегатами и эсминцами с «Томагавками» на борту? Затем в поддержку им отправка еще двух авианосных групп с ядерными авианосцами. Зачем все это? Напугать Ким Чен Ына? Заставить его прекратить свои ядерные и ракетные испытания?

Если так, то крайне дорогостоящая экспедиция результата не принесла. Ким мало того что практически на глазах у американской армады демонстративно провел военный парад, куда вывел свои самые новые ракетные разработки, так вдобавок к этому на следующий день устроил испытание стратегической ракеты. Оно закончилось пшиком. Но дерзость, с какой северокорейский лидер проигнорировал все американские угрозы, заставляет его уважать.

Но вернемся к череде демонстративных американских силовых акций. Что этим хочет сказать миру новый президент США? Показать мощь Америки, которую он обещал во время предвыборной кампании сделать снова великой? Кстати, бейсболки и майки с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», сшитые, к слову, в Китае, продаются в Вашингтоне на каждом шагу. Но может ли эта «силовая демонстрация» кого-либо из серьезных людей и по-настоящему суверенных государств напугать? Вряд ли.

А вот задуматься заставляет.

Еще и потому, что, например, двести американских бомб, правда, пока еще не модернизированных, складированы на пяти арсеналах в Европе — в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции. Самолеты, способные доставить их к цели, — истребители F-16 и «Торнадо» несут боевое дежурство на авиабазах под Шауляем, под Таллином. Сколько лететь им, к примеру, до Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга, пусть каждый подсчитает сам.

И когда мы говорим о том, что Североатлантический альянс во главе с США в нарушение Основополагающего договора Россия–НАТО размещает на наших границах — в Польше и Прибалтике — существенные контингенты войск, никогда почему-то не упоминаем эти истребители и их возможность наносить ядерные удары американскими бомбами. А зря. Потому что США и НАТО, обучая летчиков из тех стран, которые не имеют своего ядерного оружия, его применению на поле боя, не только нам угрожают, но и грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первая статья этого документа, подписанного 170 странами, в том числе и США, гласит: «Каждое из государств — участников настоящего Договора обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие… а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к его производству или к приобретению…».

Вчитаемся в эти строки и увидим, что ни США, ни НАТО не соблюдают этот договор. Вашингтон и Брюссель, как они это для себя представляют, выше любых международных законов и правил, даже одобренных ООН, если они не совпадают с их агрессивными интересами. И потому для них ДНЯО — лишь бумажка, которой можно манипулировать.

При этом основная цель вовлечения европейских союзников США в «ядерный клуб» — повязать всех общим страхом и общей ответственностью за американские бомбы, которые держит Вашингтон на Старом континенте.

Интересно, что бундестаг как-то проголосовал за то, чтобы США убрали ядерное оружие с территории Германии, ибо на него, понятное дело, нацелены русские ракеты. Но в НАТО быстренько приняли решение, что убрать американские атомные бомбы из той или другой страны можно лишь в том случае, если за это проголосуют консенсусом все страны альянса.

Но для нас остается вопрос. Как реагировать на потуги Дональда Трампа «сделать Америку опять великой» через усиление ее военной активности и модернизацию в том числе ядерного оружия? Думаю, очень спокойно. Главное, не втянуться в новую гонку вооружений, к которой нас подталкивают. Собственно, этого курса Россия пока и придерживается.

Виктор Литовкин — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, газета «Известия»

Источник: news-front.info