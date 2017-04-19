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Христианские чудеса. Доказательства существования Бога

17:59. 19 апреля 2017 Просмотров - 107 2 коммент. Опубликовал:

Всё больше фактов в подтверждение божественного бытия находит современная наука. Обретённые образцы подлинной плоти и крови Христа, личные свидетельства всемирно известных учёных, бывших атеистов. Доказательства жизни после смерти. Кроме документально подтверждённых воскрешений из мёртвых и свидетельств о загробных путешествиях, обнаружились экспериментальные подтверждения сверхъестественности христианских чудес. Российский физик Андрей Александрович Волков, сотрудник Курчатовского института, зафиксировал источник Благодатного огня при помощи осциллографа.

Метки: Бог, православие, христианство, чудеса исцеления
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2 коммент.»

  • 1946 1370
    Валерий 19 апреля 2017 в 18:34 Ссылка Пометить
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    Ученый в капстране, за деньги сможет доказать всё что захочешь.

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  • 3986 3056
    Яра 19 апреля 2017 в 18:44 Ссылка Пометить
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    А кто-то сомневается в существовании Бога? И в том, что Богам под силу творить то, что мы считаем чудесами?
    Только вот Боги-Предки у разных народов разные, а весь мир хотят подвести под хр-во и иегову.

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