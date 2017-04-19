Христианские чудеса. Доказательства существования Бога
17:59. 19 апреля 2017 Просмотров - 107 2 коммент. Опубликовал: Neils
Всё больше фактов в подтверждение божественного бытия находит современная наука. Обретённые образцы подлинной плоти и крови Христа, личные свидетельства всемирно известных учёных, бывших атеистов. Доказательства жизни после смерти. Кроме документально подтверждённых воскрешений из мёртвых и свидетельств о загробных путешествиях, обнаружились экспериментальные подтверждения сверхъестественности христианских чудес. Российский физик Андрей Александрович Волков, сотрудник Курчатовского института, зафиксировал источник Благодатного огня при помощи осциллографа.
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Ученый в капстране, за деньги сможет доказать всё что захочешь.
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А кто-то сомневается в существовании Бога? И в том, что Богам под силу творить то, что мы считаем чудесами?
Только вот Боги-Предки у разных народов разные, а весь мир хотят подвести под хр-во и иегову.