Хождение по мукам, или как Роспотребндазор убивает малый бизнес в Москве

Не каждый решится открыть свое дело, размышляя о бюрократических препонах и претензиях контролирующих органов еще на этапе согласования и регистрации. И ладно бы проблемы с документацией, но ведь хамство чиновников еще и больно бьет по психике человека, решившегося воплотить свои идеи в жизнь, помочь себе и государству.

Да, малый и средний бизнес – это основа устойчивого развития рыночной экономики практически любого государства. Не зря Владимир Путин призывает региональные и местные власти обратить повышенное внимание на проблемы предпринимателей, чтобы содействовать развитию их бизнеса.

Но ситуация складывается по типу: «Хотели как лучше, получилось как всегда!». И вина за это полностью лежит на местных чиновниках. Так, своей бедой поделилась москвичка Ольга Коробченко, что решила открыть небольшое дело – продуктовый магазинчик близ института. И ей работа, и студентам не нужно искать, где купить сдобу да шоколадки со снеками.

Но москвичка теперь надолго запомнит свои походы в Роспотребнадзор, когда пыталась оформить документы: «Общение с «Роспотребнадзором» - какой-то ахтунг!». Все прочие согласования прошли более-менее удачно, пока будущий предприниматель наконец-то не пришла в Роспотребнадзор.

«Это какой-то ахтунг, товарищи! Понесла документы в «Роспотреб», приехала в пять вечера, а мне: завтра приходи. Я говорю: на сайте написаны часы работы - до 18-00, а в ответ услышала: на заборе тоже написано, а нам виднее, до какого часа мы работаем. Пришла на следующий день. Просидела два часа вместо положенных 30 минут, и, как назло, попала к той же тетке, что и накануне».

Сначала чиновница болтала по телефону (в рабочее время!), игнорируя посетителя. Когда же разговор закончился, решила просмотреть документы и пренебрежительно поинтересовалась: «О, ларек, что ли, пивной открывать вздумала?». Уважения к собеседнику здесь явно не наблюдается. Такое поведение недопустимо для чиновников, как Вы понимаете.

Потом сотрудница Роспотрбенадзора начала обвинять Ольгу Коробченко в желании накормить всякой гадостью молодежь и нажиться на нищих студентах. Довела посетительницу до слез, да еще и документы в сторону отбросила, по сути, заставив посетителя подбирать их с пола. И на этом неприятности для Ольги не закончились: началась проверка…

Выяснилось сразу, что в Роспотребнадзор звонить и спрашивать о сроках бесполезно. Ответа не дождешься. Время тянется, арендная плата капает, сотрудники без работы сидят и без зарплаты, да еще и муж Ольги назвал ее дурой. Не каждый бы рискнул открыть свое дело в Москве, зная, что придется пройти семь кругов Ада по вине Роспотребнадзора.

Когда же проверка соизволила нагрянуть, выбран был самый неподходящий момент: в районе, где планировалось открыть магазин, прорвало трубу, и водоснабжение было перекрыто. Объяснения Ольги проверяющие даже слушать не стали, заявив, что она «держит всех за дураков». И все, несколько недель опять прошли впустую. Проверяющие не спешили на осмотр. Срок аренды истек, образовался долг по арендной плате на сумму 70 тысяч рублей.

Сотрудниками Роспотребнадзора, по сути, было сделано все, чтобы вогнать Ольгу Коробченко в долги и лишить шанса на открытие своего дела. А ведь она могла обеспечить людей работой, платить налоги в бюджет, что достаточно важно. Но хамство, бюрократия, непрофессионализм и отсутствие организованного рабочего процесса в этой организации сгубило все ее инициативы на корню. И кому от этого стало лучше? Городу?

Если малый бизнес гробить на корню, то и безработица на снижение не пойдет, и очереди в ЦЗН не уменьшатся. И благодарить за это нужно, в том числе, хамоватых сотрудников московского РПН. Толку мало, вреда много и хамства с избытком.

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