Весь мир в труху. Но потом

... огромный урон и продолжает потом десятилетиями откликаться на судьбах... тутси – эквадорец молчит, потому что убивают не его. ... Ткани и поры общества наполняются трухой «плательщиков», которым «заказаны» ...их доходы растут, а весь мир чахнет от их санкций и...