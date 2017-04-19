Весь мир в труху. Но потом
08:44. 19 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Забавное видео с северо-корейского концерта, где художественно демонстрируются удары баллистических ракет с ядерными боеголовками по США.
Зрители радуются и аплодируют.
В КНДР вчера на официальном уровне заявили, что готовы запускать баллистические ракеты хоть каждую неделю, невзирая на мировое сообщество, санкции и угрозы США.
Повлияли ли угрозы из Пхеньяна или нет, однако сообщается http://www.bbc.com/russian/news-39637721, что АУГ "Карла Винсона" отправилась на юг "проводить учения с австралийцами".
Источник: colonelcassad.livejournal.com