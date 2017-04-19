Главная » Невероятное в мире

Весь мир в труху. Но потом

08:44. 19 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Забавное видео с северо-корейского концерта, где художественно демонстрируются удары баллистических ракет с ядерными боеголовками по США.
Зрители радуются и аплодируют.



В КНДР вчера на официальном уровне заявили, что готовы запускать баллистические ракеты хоть каждую неделю, невзирая на мировое сообщество, санкции и угрозы США.
Повлияли ли угрозы из Пхеньяна или нет, однако сообщается http://www.bbc.com/russian/news-39637721, что АУГ "Карла Винсона" отправилась на юг "проводить учения с австралийцами".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, кндр, северная корея, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 8. УРОВЕНЬ ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...из Космоса, кроме осыпавшейся трухи внешней оболочки конуса движения ...не поступает, а поступившая труха имеет ту же структуру,...изношены и подлежат замене), потому общее количество правильных церквей, ..., в которой и существует весь мир. Глубина этой решётки = ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... генотипа с помощью торговли захватили весь мир, ни разу НЕвзмахнув саблей. ...спецслужбами, врачи только констатировали событие). Потому Система Управления Эбров имела несколько... а через несколько месяцев ОБНАРУЖИЛИ труху и массы насекомых. Откуда они...
В.Л. Авагян: У либералов в России нет будущего!
... огромный урон и продолжает потом десятилетиями откликаться на судьбах... тутси – эквадорец молчит, потому что убивают не его. ... Ткани и поры общества наполняются трухой «плательщиков», которым «заказаны» ...их доходы растут, а весь мир чахнет от их санкций и...
Газовая атака – описание не для слабонервных
... в ярмарочном балагане. Потом все исчезает в русской...роты, замирают в нерешительности, потом ныряют. Больше нет войны... вот-вот рассыпаться мелкой трухой, а стебли приобрели омерзительную..., что приказы, как и весь мир, навсегда провалились в тартарары. ...
Иван-чай. Утерянные традиции
..., что ты там Емельянов натворил! Весь мир, индийцы, китайцы заканчивает ферментацию температурой... навесами прокатывали. Это называлось «ферментация». Потом высушивали и упаковывали в мешки...! И закупается вот эта вот труха! Источник "Иван-чай. Утерянные ...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
...точки зрения, хотя бы потому, что само массовое ... видевшие его лицо, рассказывали потом, что магистр тамплиеров умер...в свете гламура полной трухой и совершенно беззащитны ... гламурной французской аристократии, знает весь мир - виселицей и гильотиной. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>