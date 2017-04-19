Тяжёлая болезнь головного мозга: либерализм

Которая ещё больше усугубляется, когда заболевшие объявляют себя экономистами.После деятельности подобных "учёных" страна и народ просто сваливаются в бедность.Чтопроиллюстрировано в предлагаемой заметке В.Л. Авагяна.

Оказывается , « отпускная цена отечественных тепличных хозяйств существенно выше, чем средняя цена ввоза импортных турецких помидоров », выращенных на юге, на открытом грунте! Представляете, масштаб мысли какой! Открыть, что на юге дешевле помидоры растить, чем на севере – кто бы мог подумать?!

Либеральные экономисты не перестают нас радовать великими экономическими открытиями, о которых до их пришествия никто не подозревал. А они вот пришли и открыли глаза человечеству! На этот раз отличились эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. В одиночку такое великое открытие потянуть ни один ВУЗ не смог – так что они сложились в научный колхоз. Зато и результаты впечатляют! Знаете, что открыли эти титаны экономической теории?!

Закрадывается страшное подозрение: а может, их потому и возили в Россию через всё Чёрное море, что у них себестоимость ниже, чем у российских?! Потому как – нафига бы их было иначе везти, если дома вырастить дешевле?!

Из первого великого открытия эксперты Института Гайдара и РАНХиГС сделали второе. Они доказали с цифрами в руках, что турецкие помидоры на наших прилавках обошлись бы покупателю дешевле, чем российские тепличные. Особенно, говорят, зимой! То есть, не пуская к нам турецкие помидоры – нас практически обокрали!

То же самое можно сказать и про китайские штаны, вьетнамские кроссовки, малазийскую технику и т.п. Их потому и везут, что их ввезти дешевле, чем дома производить. Если бы было наоборот – их бы не возили.

Получается, что весь мир тащит нам блага дешевле наших собственных, и мы все с головы до ног в шоколаде…

Лишь один вопрос бессильны раскрыть эксперты Института Гайдара и РАНХиГС (потому они им и не заморачиваются): если при свободной международной торговле побеждает самое выгодное для покупателя предложение, почему же в России с 80-х годов ХХ века падает средний уровень жизни и потребления основных материальных благ?!

На прилавках и помидоры дешевле, чем отечественные, и штаны, и обувь, и пылесосы – все дешевле отечественных, глядишь, ещё и качественнее – а уровень жизни, собака, всё норовит вниз катиться?

Придётся мне кое-что объяснить за этих титанов экономической теории, которым безоговорочно верит российское правительство. Начну с того, что нет такой профессии – «потребитель». Есть профессии овощевода, ткача, портного, сапожника, токаря, слесаря и т.п. Конечно, все эти люди после трудовой смены становятся потребителями и хотели бы купить товар подешевле и качеством получше.

Но при одном условии, о котором забывают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС, доказывая этим, что для страны они – чужеродные паразиты. Условие вот какое: цены пусть снижаются, а заработки снижаться не должны!

Кстати, в их возлюбленных США это прекрасно понимают: на днях Дональд Трамп подписал указ о поддержке национального производства. Американские товары, конечно, дороже китайских, но правительству США нужно, чтобы американцы покупали именно дорогие американские, а не дешёвые китайские товары…

Понимаете, если вы заработали 10 рублей, а помидор купили за 5 копеек вместо 10 прежних, то вы выиграли. Если же вы заработали 0 рублей, то совершенно неважно, сколько стоит помидор: 10, 5, 3 копейки… У вас и 10 копеек нет, и пяти нет, и трёх нет.

Вот и получается непонятная бухгалтерскому узкому уму, но вполне понятная экономисту ситуация: когда и цены снижаются, и уровень жизни вместе с ними падает. Казалось бы, турецкий помидор дешевле российского; а стране и народу он обходится дороже!

Задача правительства, и экономистов – как экспертов, обслуживающих правительство – прежде всего в обеспечении максимальной занятости населению и максимально-возможной оплаты этой занятости.

Человеку, который хорошо зарабатывает – не страшна никакая дороговизна. Напротив, человеку, который ничего не зарабатывает – никакая дешевизна не поможет.

Можно широко рахлебенить ворота для дешёвых товаров со всего света – а в итоге их поток… смоет местное население!

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"Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов – посчитали либералы. Они же сообщают, что "эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 миллиарда долларов".

Казалось бы, вывод ясен: 1,5 – 0,5 = 1 млрд убытков национального хозяйства. Но мы в ЭиМ много раз объясняли на пальцах, что у экономики своя математика. Некритическое отношение к арифметике тут не прокатывает.

Хотя чисто арифметически миллион больше тысячи, но для бедняка тысяча – непосредственные СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ, а для богатея очередной миллион – лишь игра в крестики-нолики.

Ну, пополнит миллиардер свой депозит очередным миллионом – изменится строчка в отчётности, а на реальной жизни это никак не отразится.

А вот случись, например, война – считать реальность будет не по толщине кошельков, а по штыкам. Тысяча бедняков – это тысяча штыков, а один миллионер – это один штык (как вы понимаете, я ему льщу – где вы видели миллионера, отправившегося на фронт Родину защищать?).

Таким образом, в реальности важна не столько сама сумма, сколько её распределение: скольким людям она обеспечила выживание?

Одному ли компрадору, который настолько перекормлен, что даже уже фантазии не имеет, куда деньги потратить, и тупо кладёт их на банковский депозит?

Или тысяче овощеводов, у которых семьи, дети, неотложные и необходимые, «горящие» платежи?

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За что отдают нам турки свои помидоры? Скажут – за доллары. Враньё. Не нужны им доллары – как низкокачественные лоскутки бумаги. Им нужны ресурсы, которые за эти доллары дают: нефть, газ, руды и т.п.

То есть турки отдают нам помидоры за наши недра, опустошаемые алчными неумехами-либералами. Вы нам нефть – а мы вам помидор. Нефти у вас завтра не будет, а у нас помидор новый вырастет, и через пятьдесят, и через сто лет… А что ему, помидору, сделается? Тысячи лет растёт себе да растёт, ещё у древних инков рос и радовал застолья…

И так не только с помидорами. Все товары ширпотреба можно производить где угодно. Поставить завод – не проблема, был бы спрос. А вот недра – не где угодно.

Нефть – она только там, где она есть. Её не может «построить и запустить инвестор» – сколько бы денег не вбухал в проект. Нет – значит нет. Строго. Это вам не тапочки и не видеомагнитофоны…

И не понимать этого могут только те, у кого либерализм головного мозга…

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Во всём сырьевом секторе занято 5% населения. Если с разной обслугой, включая парикмахеров, медсестёр, даже любовниц – можно наскрести 10%. Если, кроме сырья, ничего в стране не производится – то 90% населения просто лишние. Чем их кормить? Скидками, которые дают импортёры, охотно меняющие шматьё на нефтедоллары?!

Многие говорят о геноциде русского народа – одни соглашаются, другие отрицают… А спорить-то не о чем, и глубоких тайн искать незачем, вот всё оно, на экономической поверхности: 5% кормим хорошо, снабжаем лучшими товарами со всего света.

Другие 5% кормим кое-как, авось и они на что-то пригодятся…



Оставшиеся же 90% – ПРОСТО НЕ НУЖНЫ. На них ресурсы переводить – только убытки разводить. А что тогда с ними делать?

Ельцин их просто морил. При Путине – на волне высоких цен на нефть – их стали выручать благотворительностью, создавая для них нелепые и ненужные рабочие места, лишь бы зарплаты шли…

Эта благотворительность всегда бесила жадных либералов в правительстве, требовавших «структурных реформ» – т.е. вырубания всего, что себя не окупает.

Зачем, мол, тратить часть вырученной прибыли на поддержание убыточных заводиков и конторок?

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Мы всегда говорили, что благотворительность государства – не выход. Выход – это организация полноценных рабочих мест, но для рабочих мест нужно, чтобы сырьё не за рубеж шло, а на месте обрабатывалось. Чем больше стадий передела сырья на месте – тем больше требуется рабочих рук.

Нам нужно людей занять, а не высчитывать, насколько импортный помидор дешевле нашего. Иначе получается, что наши ресурсы – совсем не наши, ибо обслуживают кого угодно, вплоть до турок, только не нас.

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Оттого стране не нужны «специалисты», которые не понимая сути экономических процессов, высчитывают формальную дешевизну импорта.

Стране нужны организаторы производства, собственного, импорто-замещающего. Без которого не жить.

А то, что помидоры с юга – дешевле помидоров с севера – и так понятно. Именно потому их и нельзя пускать с юга, как не пускают дворняг к породистой догине, чтобы породу не портить…

А вы говорите – эксперты Института Гайдара и РАНХиГС…







В.Л. Авагян

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