Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2017

Следственный комитет РФ завел дело на двух АТОшников за обстрелы Донбасса

СКР заочно предъявил обвинение еще двум украинским военнослужащим, которые проводили артиллерийские обстрелы мирных жителей Донбасса. Как уточняет официальный представитель СК, уголовное дело против командира 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковника Сергею Заболотному и командира 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Олега Громадского было возбуждено по статье «Организация применения запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия, в 2016 году Заболотный и Громадский организовали удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые не являлись военными целями, и по гражданским лицам, которые не участвовали в вооруженном противостоянии. Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения.

В апреле и июне 2016 года они, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины, проводили обстрелы из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм в районе поселка Спартак и города Ясиноватая. В результате ударов были повреждены жилые дома, тяжелое ранение получил мирный житель.

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников атак.

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ВСУ за сутки обстреляли 14 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись четырнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в собщении.

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Боевики «АТО» один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления села Крымское по району поселка городского типа Фрунзе велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС.

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СРОЧНО: СБУ готовит информационную атаку на Армию ДНР (ДОКУМЕНТ)

Как стало известно «Русской Весне», в настоящее время готовится информационная атака в украинских СМИ со стороны СБУ с участием бывшего военнослужащего армии ДНР, с целью дискредитации Республики с помощью лжи о массовом дезертирстве военнослужащих. По предварительным данным, для усугубления негативного фона в глазах общественности, возможно представление данного человека как дезертира с оружием или как завербованного ранее СБУ, или же как взятого в плен на линии соприкосновения. Данные материалы получены из взломанного хакерами-активистами почтового ящика пресс-центра штаба «АТО». После задержания в Мариуполе мужчины, злоупотребляющего алкоголем, который ранее якобы проходил службу в Народной милиции ДНР, пропагандисты штаба «АТО» решили, что могут заняться дискредитацией защитников Народной Республики, о чем говорится в электронном письме во взломанной почте: «Докладываю о возможности использования задержанного для освещения в СМИ фактов массового бегства членов террористической организации «ДНР» на контролируемую территорию, для того чтобы избежать уголовной ответственности». Приводим перевод документа, имеющегося в распоряжении редакции «Русской Весны». СПРАВКА (предыдущая) № 23 О задержании бывшего члена вооруженного формирования террористической организации «ДНР»,

15.04.2017 СВ. военная часть В0131 (г. Мариуполь, Донецкая область).

15.04.2017 в 10.20 в военную комендатуру г. Мариуполя поступила информация о мужчине в одежде военного образца, в состоянии сильного алкогольного опьянения, осуществляющего хулиганские действия на автовокзале г. Мариуполя, по адресу ул. Артема 115. В 10.40 на место происшествия выехала оперативная группа военной комендатуры г. Мариуполя под руководством военного коменданта подполковника Пожидаева М. В, которая задержала мужчину, осуществлявшего хулиганские действия. Во время обыска при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО, на имя Егорова Сергея Геннадиевича. Предварительно установлено, что задержанный с 20.03.2017 по 03.04.2017 находился в составе вооруженного формирования террористической организации «ДНР», однако из-за систематического употребления спиртных напитков был уволен оттуда. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и испытывая сильную обиду на своих главарей, он решил перейти на контролируемую территорию, где и был задержан. Докладываю о возможности использования задержанного для освещения в СМИ фактов массового бегства членов террористической организации «ДНР» на контролируемую территорию, для того чтобы избежать уголовной ответственности. Оперативний черговий відділу ВСП штабу АТО на території Донецької та Луганської областей майор В.М.ЖУНКІВСЬКИЙ​ Можно не сомневаться, что в ближайшее время несчастного пьяницу снабдят документами ГРУ, папахой и «Винторезом» и представят всё это как крупную победу Украины. Читайте также: Мэр Днепропетровска опозорился, похваставшись перед Захарченко своими «наградами»

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