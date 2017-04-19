Главная » Невероятное в мире, Творчество

Стеклянный улей против компьютера

10:32. 19 апреля 2017 Просмотров - 128 3 коммент. Опубликовал:

Дед из села Тараканов Дубенского района Ровненской области Николай Максимчук смастерил прозрачный стеклянный улей. Так он решил отвлечь внимание внука от компьютерных игр и телевизора и занять полезным делом. Задумка оказалась удачной. Заинтересовался ею не только внук, но и пчеловоды.

Первый опытный образец такого улья Максимчук создал полстолетия назад. «Пчелиная семья – одно из чудес природы. Мне очень хотелось увидеть изнутри, как они живут, поэтому я сделал стеклянный короб и поставил туда рамки. Мог часами сидеть и смотреть, – вспоминает Максимчук. – Это намного интереснее аквариума с рыбками. Видел, как пчелы греются, когда начинает холодать. Они сбиваются в плотный комок. В его середине держится постоянная температура 37 °С. Пчелы, которые нагрелись в середине, ползут наружу, давая возможность тем, кто замерз на краях, пробраться внутрь и погреться. Этот ком постоянно в движении. Когда внешняя температура поднимается, ком становится более рыхлым, а когда температура падает, пчелы сбиваются поплотней».

Держать пчелосемью в прозрачном улье было неудобно, каждую зиму приходилось подселять насекомых в обычный улей. Однажды весной стеклянный короб куда-то девался, и Николай забросил эту идею. Но спустя почти 50 лет пенсионеру пришлось вернуть свое изобретение.

«Внук стал подрастать и, как все мальчишки, начал засиживаться перед телевизором и компьютером, – рассказывает дедушка. – Родители работали, им некогда было с ним заниматься, и за дело взялся я. Однажды, когда он пришел в гости, я снял покрывало с прозрачного улья и показал работу маленьких насекомых. Он, как завороженный, смотрел и расспрашивал, что к чему».
Дедушкин метод сработал. Маленький Ваня так полюбил пчел, что пришлось выделить для него отдельный улей и подарить пчелиную семью. Мальчик с удовольствием присматривает за своими питомцами и уже научился качать мед. Вечерами он вместе с дедушкой читает книги о пчеловодстве и мастерит новые рамки для сот.

Стеклянный улей Николай держит у себя на кухне в частном доме. От прямых солнечных лучей защищает его полотенцем. Открывать позволяет только так, чтобы не нарушать внутри полумрак. Основная пасека на 130 пчелосемей хранится на даче, в Кировоградской области.

«На кухне всего одну маленькую семью держу, чтобы внук порадовался и чтоб гостей удивить. Кто бы к нам ни пришел, все на два часа „уходят в улей". Я увидел, что людям это нравится, и стал улей с собой на выставки брать. Однажды плохо прикрыл его, и пчелы начали вылетать, когда мы их в машине перевозили. Покусали нас всех, на выставку мы с красными отметинами явились. Но с тех пор я исправил все недочеты, и улей вожу без страха быть искусанным».
В этом году Николай планирует открыть кабинет апитерапии в одном из санаториев Трускавца. Для этого хочет сделать комнату, в которой люди могли бы спать на ульях. Это считается очень полезной процедурой – пчелы якобы восстанавливают ауру человека, улучшают самочувствие, сон и психологическое состояние. А для привлечения клиентов он хочет поставить в комнате прозрачный улей.

«Говорят, что пасечники дольше живут, потому что близко общаются с пчелами, – смеется Максимчук. – Я сам когда-то спал на ульях, потому что другого места в дачном вагончике не было. Сон и вправду был крепкий: их монотонное „жу-жу-жу" убаюкивает за считанные минуты. Испарения и запах меда с прополисом очищают дыхание, становится легко и спокойно. Думаю, что людям, приехавшим в санаторий подлечиться, такая процедура понравится».

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 октября 2015
...из маленьких, 50–100 мл, стеклянных стаканчиков — мелкими глотками, растягивая удовольствие...-Габ, включая коалицию «Джейш уль-Фатх». Но первоочередной задачей является... ведомства, участники переговоров высказались против захвата власти в арабской стране...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... только с каменными сводами вместо стеклянного купола, засело другое собрание, ... Ротшильдов, прозванный "тень Витте") Против сидящих рядом “русских” баронов поместилась...в котором, однако, нетрудно было уловить дрожь страшного, с трудом сдерживаемого...
ОРЖЕНЦОВ ИГОРЬ: АЗЪ БОГИ или ИГО ОБОЗА, решать тебе…
... банк ноты банят. БАНКА ж. стеклянная или гончарная посудина столбцом, с... Божьей. Богоборствовать, быть безбожником, восставать против Бога; богоборство ср. действие это... для пчел, пень долбленый, дуплянка, улей-однодеревка. Бортями звали нарочно долбленные...
Сказка о Копейке
...нее попу поросенка, да мне улей меду за труды. Усмехнулся торгаш... своего поросенка, да добудь улей меду да волчью шкуру на...потолок дома стали как бы стеклянные, так что можно было видеть... что настала пора подняться нам против злодеев наших. Пусть каждый, до...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...не видеть победоносного похода масонства против христианских идеалов, не замечать ...тщетно напрягала слух, пытаясь уловить хоть одно слово из невнятного...которыми извивались дорожки, вымощенные разноцветной стеклянной мозаикой. Все наружные стороны ...
Свеча над пропастью
...по-прежнему смотрела на мир стеклянными глазами, не замечая никого и...их осознанное решение, своеобразный протест против скучной действительности, бегство к ... избавиться. Руководитель концерна сразу уловил настроение собеседника и укоризненно покачал...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>