Стеклянный улей против компьютера

Дед из села Тараканов Дубенского района Ровненской области Николай Максимчук смастерил прозрачный стеклянный улей. Так он решил отвлечь внимание внука от компьютерных игр и телевизора и занять полезным делом. Задумка оказалась удачной. Заинтересовался ею не только внук, но и пчеловоды.

Первый опытный образец такого улья Максимчук создал полстолетия назад. «Пчелиная семья – одно из чудес природы. Мне очень хотелось увидеть изнутри, как они живут, поэтому я сделал стеклянный короб и поставил туда рамки. Мог часами сидеть и смотреть, – вспоминает Максимчук. – Это намного интереснее аквариума с рыбками. Видел, как пчелы греются, когда начинает холодать. Они сбиваются в плотный комок. В его середине держится постоянная температура 37 °С. Пчелы, которые нагрелись в середине, ползут наружу, давая возможность тем, кто замерз на краях, пробраться внутрь и погреться. Этот ком постоянно в движении. Когда внешняя температура поднимается, ком становится более рыхлым, а когда температура падает, пчелы сбиваются поплотней».

Держать пчелосемью в прозрачном улье было неудобно, каждую зиму приходилось подселять насекомых в обычный улей. Однажды весной стеклянный короб куда-то девался, и Николай забросил эту идею. Но спустя почти 50 лет пенсионеру пришлось вернуть свое изобретение.

«Внук стал подрастать и, как все мальчишки, начал засиживаться перед телевизором и компьютером, – рассказывает дедушка. – Родители работали, им некогда было с ним заниматься, и за дело взялся я. Однажды, когда он пришел в гости, я снял покрывало с прозрачного улья и показал работу маленьких насекомых. Он, как завороженный, смотрел и расспрашивал, что к чему».

Дедушкин метод сработал. Маленький Ваня так полюбил пчел, что пришлось выделить для него отдельный улей и подарить пчелиную семью. Мальчик с удовольствием присматривает за своими питомцами и уже научился качать мед. Вечерами он вместе с дедушкой читает книги о пчеловодстве и мастерит новые рамки для сот.

Стеклянный улей Николай держит у себя на кухне в частном доме. От прямых солнечных лучей защищает его полотенцем. Открывать позволяет только так, чтобы не нарушать внутри полумрак. Основная пасека на 130 пчелосемей хранится на даче, в Кировоградской области.

«На кухне всего одну маленькую семью держу, чтобы внук порадовался и чтоб гостей удивить. Кто бы к нам ни пришел, все на два часа „уходят в улей". Я увидел, что людям это нравится, и стал улей с собой на выставки брать. Однажды плохо прикрыл его, и пчелы начали вылетать, когда мы их в машине перевозили. Покусали нас всех, на выставку мы с красными отметинами явились. Но с тех пор я исправил все недочеты, и улей вожу без страха быть искусанным».

В этом году Николай планирует открыть кабинет апитерапии в одном из санаториев Трускавца. Для этого хочет сделать комнату, в которой люди могли бы спать на ульях. Это считается очень полезной процедурой – пчелы якобы восстанавливают ауру человека, улучшают самочувствие, сон и психологическое состояние. А для привлечения клиентов он хочет поставить в комнате прозрачный улей.

«Говорят, что пасечники дольше живут, потому что близко общаются с пчелами, – смеется Максимчук. – Я сам когда-то спал на ульях, потому что другого места в дачном вагончике не было. Сон и вправду был крепкий: их монотонное „жу-жу-жу" убаюкивает за считанные минуты. Испарения и запах меда с прополисом очищают дыхание, становится легко и спокойно. Думаю, что людям, приехавшим в санаторий подлечиться, такая процедура понравится».