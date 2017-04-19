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Старинные фото о русском костюме и быте

10:26. 19 апреля 2017 Просмотров - 88 Один комментарий Опубликовал:

Подборка старинных фото о быте и колорите народностей Российской Империи.

Старинные фото о русском костюме и быте

Женщины из семьи купца. Городец, Нижний Новгород. Конец XIX века

Старинные фото о русском костюме и быте

Коновал. Костромская губерния, Солигаличский уезд, 1914 год

Старинные фото о русском костюме и быте

Крестьянский костюм Тверской губ. конца 19 в.-начала 20.в

Старинные фото о русском костюме и быте

 

Перевоз приданого невесты в дом жениха. Владимирская губерния, 1914 год

Старинные фото о русском костюме и быте

 

Северная Россия, Олонецкая губерния. Конец XIX в.

Старинные фото о русском костюме и быте

Кузнецы у деревенской кузни. Тверская губерния, Тверской уезд, деревня Изворотень. 1905 год

Старинные фото о русском костюме и быте

Крестьянка Тверской губернии. 1870-е

Старинные фото о русском костюме и быте

Старик пасечник. Воронежская губерния, Задонский уезд, 1908 год

Старинные фото о русском костюме и быте

Старинные фото о русском костюме и бытеИсточник: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Заготовка капусты на зиму. Южный Урал. 1914

Старинные фото о русском костюме и быте

Жених и невеста. В верхней праздничной одежде. Орловская губерния, Брянский уезд. 1908 г.

Старинные фото о русском костюме и быте

Праздничная и повседневная сельская одежда.

Старинные фото о русском костюме и быте

Русские крестьяне отдыхают

 

Старинные фото о русском костюме и бытеИсточник: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Старинные фото о русском костюме и быте

Крестьянская семья. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз. 1910

Старинные фото о русском костюме и быте

Старинные фото о русском костюме и быте

Типы раскольников поморцев. 1897 г. Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Старинные фото о русском костюме и быте

 

Крестьянская семья. Село Березичи Козельского района, фото 20-х гг. XX

Старинные фото о русском костюме и быте

Источник: s-media-cache-ak0.pinimg.com
 

Старинные фото о русском костюме и быте

Группа русских Западной Сибири, 1879 год

Старинные фото о русском костюме и быте

Крестьянская семья из деревни Ловатской Канского уезда, 1905 год
 

Старинные фото о русском костюме и быте

Источник: s-media-cache-ak0.pinimg.com
 

Старинные фото о русском костюме и быте

Быт Енисейской губернии конца XIX начала XX века

Старинные фото о русском костюме и быте

Крестьянские мужчины одеты в повседневную рабочую одежду, с мельницей на заднем плане, около 1911 года

Старинные фото о русском костюме и быте 

 

Деревня и ее жители, а также крестьянка, собравшаяся на рынок

Старинные фото о русском костюме и быте

 

Уральские железорудные месторождения, 1915 год

Старинные фото о русском костюме и быте

Источник: www.kramola.info

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