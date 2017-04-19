Старинные фото о русском костюме и быте 

... в старой русской деревне была основной частью костюма, а для...познанию его постараемся найти в старинных сказках, пословицах, загадках....альбомчик, который всегда должен быть при вас. А потом..., 1985 год / Г. Дурасов, Фото: Е. Грошникова, Ю. РобиноваИсточник: ...