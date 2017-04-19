Старинные фото о русском костюме и быте
Подборка старинных фото о быте и колорите народностей Российской Империи.
Женщины из семьи купца. Городец, Нижний Новгород. Конец XIX века
Коновал. Костромская губерния, Солигаличский уезд, 1914 год
Крестьянский костюм Тверской губ. конца 19 в.-начала 20.в
Перевоз приданого невесты в дом жениха. Владимирская губерния, 1914 год
Северная Россия, Олонецкая губерния. Конец XIX в.
Кузнецы у деревенской кузни. Тверская губерния, Тверской уезд, деревня Изворотень. 1905 год
Крестьянка Тверской губернии. 1870-е
Старик пасечник. Воронежская губерния, Задонский уезд, 1908 год
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Заготовка капусты на зиму. Южный Урал. 1914
Жених и невеста. В верхней праздничной одежде. Орловская губерния, Брянский уезд. 1908 г.
Праздничная и повседневная сельская одежда.
Русские крестьяне отдыхают
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Крестьянская семья. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз. 1910
Типы раскольников поморцев. 1897 г. Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Крестьянская семья. Село Березичи Козельского района, фото 20-х гг. XX
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Группа русских Западной Сибири, 1879 год
Крестьянская семья из деревни Ловатской Канского уезда, 1905 год
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Быт Енисейской губернии конца XIX начала XX века
Крестьянские мужчины одеты в повседневную рабочую одежду, с мельницей на заднем плане, около 1911 года
Деревня и ее жители, а также крестьянка, собравшаяся на рынок
Уральские железорудные месторождения, 1915 год
Источник: www.kramola.info
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Остались одни фотки. Всего лишь век прошёл. А как-будто тысячелетие.