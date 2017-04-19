Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 апреля 2017

Просматривая новостные ленты различных СМИ, можно прийти к неутешительным выводам.

Многие новостные агентства публикуют какие угодно новости, но тему творящихся на Ближнем Востоке военных преступлений обходят стороной.

Точнее сказать, что их освещают исключительно с одной стороны, когда вновь хотят бездоказательно обвинить в преступлениях против своего народа президента САР Башара Асада.

Когда же речь заходит о преступлениях, совершаемых международной коалицией во главе с США, мировые СМИ на это предпочитают не обращать внимания. А обратить есть на что.

ВВС США продолжают безнаказанно бомбить жилые кварталы

За два дня, 17 и 18 апреля 2017 г., силы коалиции совершили более 50 боевых вылетов над территорией Сирии. Из них 35 были совершены в районе крупных населенных пунктов, таких как Ракка, Эс-Саура и Абу-Кемаль. Если в районе города Ракка коалиционные силы в очередной раз безрезультативно и безобидно (как для боевиков, так и для мирных граждан) вспахивали своими бомбами оливковые плантации, изображая борьбу с ИГИЛ*, то другим городам повезло меньше.

Так, в ночь на 18 апреля 2017 г. американские бомбардировщики совершили авианалет на небольшой городок Абу-Кемаль (Абу-Букемаль). По имеющейся информации, предоставленной военной разведкой САР, а также по данным администрации провинции Дейр-эз-Зор, в результате удара коалиции погибли по меньшей мере 15 человек. Из них 2 ребенка в возрасте до 5 лет.

Примечательным является тот факт, что, по данным сирийской разведки, непосредственно в самом населенном пункте ни штабов, ни складов, ни каких-либо требующих авиаударов объектов, принадлежащих террористам, не было и нет.

Ближайшие позиции и другие объекты ИГИЛ находятся в 4–5 километрах от Абу-Кемаль. Однако, по известным только НАТОвским недостратегам причинам ни один самолет коалиции над объектами ИГИЛ в указанный период так и не пролетел.

Разбомбленный жилой квартал города Абу-Кемаль.

Аналогичная ситуация творится и в соседнем Ираке. «Усилия» союзной авиации в иракском небе не принесли западной коалиции особых военных успехов.

Зато от их действий, по сообщениям местных жителей, 18 апреля 2017 г. город Байтар лишился школы и продовольственного склада. И если уничтожение школы к печальным последствиям не привело (удар был нанесен в ночное время), то уничтожение склада совсем другое дело.

Проблема в том, что данный склад единственный в городе, и на нем хранились практически все запасы продовольствия. Учитывая то обстоятельство, что все дороги в город контролируются ИГИЛ, уничтожение склада угрожает гуманитарной катастрофой жителям Байтара.

Однако эта проблема, как и безнаказанные «сопутствующие» потери среди мирного населения в результате бомбежек городов Сирии и Ирака, нисколько не волнуют НАТОвских генералов и западных политиков.

Не волнует их это потому, что весь мир молчит и не требует наказать членов коалиции за их военные преступления. Молчит мир по той простой причине, что многие СМИ давно уже не занимаются беспристрастным освещением событий, происходящих в мире, а безвольно выполняют волю гнилой политики Запада. До тех пор, пока данная порочная практика не изменится и весь мир будет продолжать молчать, под бомбами коалиции будут продолжать гибнуть ни в чем не повинные люди.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.