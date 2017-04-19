Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 апреля 2017
- 06:28 Террористы ИГИЛ применили химическое оружие против американских военных.
- 05:30 ВВС США превратили в руины квартал в сирийском городе (ФОТО 18+).
- Вчера 23:02 В Мосуле уничтожен «главный снайпер» ИГИЛ.
- Вчера 22:59 Освобожденный от банд Алеппо: детский смех, Пасха и русская речь на улицах — репортаж РВ (+ФОТО, ВИДЕО).
Террористы ИГИЛ применили химическое оружие против американских военных
Боевики ИГИЛ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке, сообщает во вторник CBS News.
Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье. В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.
Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней. Ранее сообщалось о том, что боевики ИГИЛ* использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.
Сообщается также, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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ВВС США превратили в руины квартал в сирийском городе (ФОТО 18+)
Просматривая новостные ленты различных СМИ, можно прийти к неутешительным выводам.
Многие новостные агентства публикуют какие угодно новости, но тему творящихся на Ближнем Востоке военных преступлений обходят стороной.
Точнее сказать, что их освещают исключительно с одной стороны, когда вновь хотят бездоказательно обвинить в преступлениях против своего народа президента САР Башара Асада.
Когда же речь заходит о преступлениях, совершаемых международной коалицией во главе с США, мировые СМИ на это предпочитают не обращать внимания. А обратить есть на что.
ВВС США продолжают безнаказанно бомбить жилые кварталы
За два дня, 17 и 18 апреля 2017 г., силы коалиции совершили более 50 боевых вылетов над территорией Сирии. Из них 35 были совершены в районе крупных населенных пунктов, таких как Ракка, Эс-Саура и Абу-Кемаль. Если в районе города Ракка коалиционные силы в очередной раз безрезультативно и безобидно (как для боевиков, так и для мирных граждан) вспахивали своими бомбами оливковые плантации, изображая борьбу с ИГИЛ*, то другим городам повезло меньше.
Так, в ночь на 18 апреля 2017 г. американские бомбардировщики совершили авианалет на небольшой городок Абу-Кемаль (Абу-Букемаль). По имеющейся информации, предоставленной военной разведкой САР, а также по данным администрации провинции Дейр-эз-Зор, в результате удара коалиции погибли по меньшей мере 15 человек. Из них 2 ребенка в возрасте до 5 лет.
Примечательным является тот факт, что, по данным сирийской разведки, непосредственно в самом населенном пункте ни штабов, ни складов, ни каких-либо требующих авиаударов объектов, принадлежащих террористам, не было и нет.
Ближайшие позиции и другие объекты ИГИЛ находятся в 4–5 километрах от Абу-Кемаль. Однако, по известным только НАТОвским недостратегам причинам ни один самолет коалиции над объектами ИГИЛ в указанный период так и не пролетел.
Разбомбленный жилой квартал города Абу-Кемаль.
Аналогичная ситуация творится и в соседнем Ираке. «Усилия» союзной авиации в иракском небе не принесли западной коалиции особых военных успехов.
Зато от их действий, по сообщениям местных жителей, 18 апреля 2017 г. город Байтар лишился школы и продовольственного склада. И если уничтожение школы к печальным последствиям не привело (удар был нанесен в ночное время), то уничтожение склада совсем другое дело.
Проблема в том, что данный склад единственный в городе, и на нем хранились практически все запасы продовольствия. Учитывая то обстоятельство, что все дороги в город контролируются ИГИЛ, уничтожение склада угрожает гуманитарной катастрофой жителям Байтара.
Однако эта проблема, как и безнаказанные «сопутствующие» потери среди мирного населения в результате бомбежек городов Сирии и Ирака, нисколько не волнуют НАТОвских генералов и западных политиков.
Не волнует их это потому, что весь мир молчит и не требует наказать членов коалиции за их военные преступления. Молчит мир по той простой причине, что многие СМИ давно уже не занимаются беспристрастным освещением событий, происходящих в мире, а безвольно выполняют волю гнилой политики Запада. До тех пор, пока данная порочная практика не изменится и весь мир будет продолжать молчать, под бомбами коалиции будут продолжать гибнуть ни в чем не повинные люди.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Мосуле уничтожен «главный снайпер» ИГИЛ
Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации «главного снайпера» террористической группировки ИГИЛ, который, возможно, был выходцем из России, передает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источник.
Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации.
Ранее иракские силовики заявили о ликвидации одного из военных главарей ИГИЛ* по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Они не назвали гражданства боевика, но подчеркнули, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».
Оба террориста были уничтожены в ходе наступательной операции правительственных сил в западных кварталах Мосула.
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Иракские военные совместно с коалицией во главе с США начали освобождать Мосул в октябре 2016 года. От террористов удалось очистить восточную часть города. В марте правительственные силы объявили о полном окружении боевиков в Мосуле и разрыве их коммуникаций с экстремистами в Сирии. Иракские силовики утверждали, что взяли под контроль две трети западной части города.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Освобожденный от банд Алеппо: детский смех, Пасха и русская речь на улицах — репортаж РВ (+ФОТО, ВИДЕО)
Освобожденные от боевиков кварталы города Алеппо продолжают возвращаться к мирной жизни.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого большого города Сирии.
Бурно развивается торговля, открывается все больше и больше различных магазинов.
Полуразрушенные кварталы снова наполняются детским смехом и постепенно приобретают былую красоту. Жители своими стараниями воссоздают уют своих домов.
На улицах, практически везде, встречается муниципальная техника, помогающая в расчистке завалов, вывозе мусора. На дорогах восстанавливается движение автомобилей, везде слышны сигналы приветствующих друг друга водителей.
Одна за другой открываются школы, и дети, вновь наполнив учебниками свои портфели, с нетерпением ждут первых уроков. Большинству из учащихся придется наверстывать упущенные знания.
Кроме того, они с удовольствием готовы изучать совершенно новый для привычной программы предмет обучения — русский язык. Ведь уже сейчас на улицах города, в магазинах, аптеках и рынках можно услышать привычное для нас «здравствуйте».
В свое русло возвращается и религиозная сторона жизни населения. Так, 16 апреля православные жители Алеппо отметили Пасху. В церквях прошли богослужения, которые посещались целыми семьями. Лица людей были переполнены радостью, светились улыбками.
В этот яркий день они, на мгновения забыв о горечи потерь, которую принесла война, от чистого сердца поздравляли друг друга. Звонкие голоса детей, бегающих в нарядной одежде со сладостями в красивых подарочных упаковках, затмевали все также продолжающиеся канонады артиллерийских орудий и звуки автоматных очередей в памяти жителей.
Все знают, что ужасы в скором времени пройдут как страшный сон. Все верят в силу сплоченного народа и в то, что потемневшие улицы Алеппо снова расцветут красками и наполнятся былой яркой жизнью.
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