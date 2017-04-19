Рыночная экономика в России – миф или она существует?

Последние 25 лет мы живем в условиях рыночной экономики. Нам говорили, что только рыночная экономика объективна и может избежать перекосов экономики плановой, что только она может дать разнообразие качественных и доступных товаров, устранить дефицит и явить нам настоящее счастье истосковавшегося по изобилию потребителя. И вот она пришла. Изобилие есть. Дефицита нет. Но действительно ли все так уж по-рыночному? Давайте попробуем разобраться.

Когда мы говорим о рыночной экономике, то что мы имеем в виду? На чем основана уверенность, что рыночная экономика – это устойчивая и саморегулирующаяся система, способная обеспечить максимальную эффективность использования ресурсов и, как следствие, максимальное количество и качество благ для потребителя? Что является основой саморегуляции этой системы?

Если проследить логические цепочки до самого начала, то можно найти эту самую основу рыночной экономики: постулат о том, что истиной в последней инстанции является договор между покупателем и продавцом товара или услуги. То есть в рыночной экономике именно покупатель решает, какой товар является качественным, соответствует его потребностям и достоин того, чтобы заплатить за него запрашиваемую цену. И именно свобода покупателя в выборе качественного продукта обеспечит то, что производители качественных товаров будут на коне, а все остальные канут в небытие в силу честной и здоровой конкуренции.

Что нужно, чтобы покупатель мог сделать верный выбор и обеспечить действие основного постулата рыночной экономики? Вывод напрашивается сам собой: среднестатистический (это важно!) покупатель должен иметь всю исчерпывающую информацию о предлагаемом ему товаре и соответствующую квалификацию для того, чтобы эту информацию адекватно проанализировать. И вот тогда всем недобросовестным производителям несдобровать. Давайте попробуем разобраться, выполняются ли эти условия в реальности?

Начнем по порядку: есть ли у потребителей в реальности достаточная информация о приобретаемом товаре? Казалось бы, в чем проблема в наше время интернета, всеобщей свободы и доступности информации? На первый взгляд, проблем нет, и можно переходить ко второму критерию.

Но давайте не будем торопиться. Случайно несколько лет назад я обнаружил забавные с точки зрения адептов рыночной экономики работы Джорджа Акерлофа, Майкла Спенса и Джозефа Стиглица по рынкам с асимметричной информацией. Да не простые работы. За них авторам была в 2001 году присуждена премия памяти Альфреда Нобеля по экономике (можно посмотреть, например, здесь. О чем эти работы?

Проанализировав рынки подержанных автомобилей, набора персонала и страховых услуг (соответственно) авторы пришли к выводу, что покупатели товара не всегда обладают достаточной информацией о продукте, чтобы сделать обоснованный и оптимальный выбор. Давайте посмотрим на примере рынка подержанных автомобилей. Предположим, что перед покупателем стоят два автомобиля, совершенно одинаковые по модели, комплектации, году выпуска и пробегу на одометре. Только один стоит 10 тыс. долларов, а второй – 15 тыс. Какой купить? У среднестатистического покупателя нет возможности (да и желания) проверить информацию сверх той, что указана продавцом. Да-да, не смейтесь, 80% покупателей даже и не подумают повезти автомобиль для проверки (я сам удивляюсь, но это суровая правда жизни: покупатели по собственной воле покупают кота в мешке; в чем причина этого явления можно обсуждать, но это факт). То есть в реальной ситуации покупатель в большинстве случаев полагается на информацию продавца и внешний вид продукта. Но ведь продавец может и приукрасить подаваемую информацию, которую покупатель даже не будет перепроверять…

Налицо ситуация, когда покупатель, в отличие от продавца, не обладает необходимой информацией для принятия оптимального решения. Джордж Акерлоф с удивлением обнаружил, что в данной ситуации покупатели обычно выбирают товар с минимальной ценой просто потому, что никакой уверенности в качестве более дорогого товара нет, а при покупке более дешевого варианта хоть деньги на ремонт останутся в случае чего. Казалось бы, в чем проблема? А она есть. Посмотрим на ситуацию с точки зрения продавца. У него есть автомобиль, за которым он следил, мало ездил, потому что работа рядом, поэтому состояние автомобиля отличное. Но продать его по реальной цене он не может, потому что на рынке правит бал среднестатистический вариант со среднестатистическим техническим состоянием, и покупатели не готовы платить больше за его хороший авто, потому что не могут убедиться в его качестве. Что остается владельцу?

Есть три варианта: 1 – смириться с ситуацией и продать хороший автомобиль по среднестатистической цене; 2 – «укатать» авто до среднестатистического состояния и продать по рыночной цене; 3- «укатать» авто до состояния полного хлама, потом «подшаманить» внешний вид и продать все по той же среднерыночной цене. Что выберет владелец в большинстве ситуаций? Правильно, вариант 3. Вроде бы все логично. Но есть одно неприятное следствие: в конце концов на рынке не останется хороших автомобилей, потому что хозяева предпочтут укатывать их до полного износа и продавать по сложившейся рыночной цене, которая постоянно будет снижаться вслед за качеством товара.

Итак, мы имеем ситуацию, когда на рынке присутствуют сегменты, в которых покупатели не обладают достаточной информацией о продукте и вынуждены при выборе руководствоваться лишь теми данными, которые предоставил продавец. И это приводит к искажению достоверной информации и в итоге к снижению качества товара, а не к его росту, как утверждают рыночные постулаты. Помните анекдот про поручика Ржевского, когда тот поехал в Европу и с удивлением узнал, что при игре в карты там джентльмены друг другу верят на слово? И итог этого анекдота, когда Ржевский говорит: «Вот тут-то мне карта и пошла!». Вот в этих сегментах примерно та же ситуация. То есть, по сути, в некоторых сегментах рыночные механизмы не работают в силу асимметричности информации, которая есть у продавца и у покупателя. И это приводит не к устойчивости и саморегуляции рыночной системы, а к ее деградации. Ну и ладно, скажете вы. В чем проблема? Не хочешь нарваться на обманщиков, покупай новый авто.

На первый взгляд, вы правы. Но вот я решил посмотреть, есть ли еще такие сегменты кроме тех, за анализ которых выплатили нобелевский гонорар? И вот, что у меня получилось.

Автомобили (те самые, новые). Вам кажется, что уж здесь, в отличие от подержанных авто, информации о продуктах у потребителей достаточно, потому что есть куча автомобильных изданий, которые рассматривают каждую модель под микроскопом? И вы точно можете выбрать оптимальный по соотношению качества и цены вариант? Тогда почему же затраты на эксплуатацию одного автомобиля (если рассчитать их на основании данных Росстата) на протяжении последних 15 лет росли в среднем на 20% в год? И это в целом по автопарку. А по новым авто, по моим оценкам, рост затрат на эксплуатацию составил более 30%(!) в год. И еще нужно учесть, что средний срок эксплуатации автомобилей с 90-х годов сократился примерно вдвое. То есть раньше европейские автомобили имели ресурс в 400-500 тыс. км и 20-30 лет, а автовладелец в среднем в год терял менее 5% стоимости авто. Сейчас же автомобили с трудом дотягивают до 200 тыс. км и 10 лет (после чего дороговизна эксплуатации внешне вполне приличного автомобиля не оправдывается низкой остаточной стоимостью), а владельцы теряют почти 10% стоимости авто в год. Это мы осознанно выбираем себе такое “счастье” в виде потери качества с одновременным ростом затрат? Или все-таки автопроизводители рекламируют всякие второстепенные копеечные опции, а важнейшую информацию о заложенном ресурсе и реальной стоимости владения прячут за семью печатями? Я думаю, что верно второе. Лекарства. Казалось бы, есть объективные клинические испытания. И, видимо, их результаты должны быть доступны всем потенциальным покупателям при выборе лекарств. Вернее, до недавнего времени казалось. Пока не разразился скандал с Тамифлю (например, здесь или здесь). И надзорные органы, и ВОЗ имели недостоверные данные об эффективности препарата с многомиллирдными объемами продаж. Когда скандал стал раскручиваться, выяснилось, что Тамифлю – это только надводная часть айсберга. Тут же всплыли проблемы с тем, что у других препаратов также не все ладно с клиническими испытаниями. Я хотел привести много ссылок на первоисточники, но это очень сложно технически, просто потому, что мне, как потенциальному потребителю, так и не удалось найти в сети хоть какой-то официальный источник, где есть систематизированная и проверенная информация о сравнительной эффективности лекарств. То есть можно с уверенностью констатировать, что доступной среднестатистическому покупателю достоверной информации, которая бы помогла при выборе фармпрепаратов, нет. И мы вынуждены при покупке ориентироваться на все, что угодно, только не на реальную эффективность. Продукты. И состав на упаковке вроде бы пишется, и передачи типа «Контрольной закупки» есть. Значит, мы знаем о продуктах все и можем осознанно выбирать лучшие? Как бы не так! Антибиотики, стимуляторы роста (коих только разрешенных под пять десятков), гормоны, гербициды, красители (например, цвет «красной рыбы» определяется исключительно концентрацией красителей) – постоянные спутники самых, казалось бы, «натуральных» продуктов, таких как мясо, рыба, овощи. Вы знаете, сколько их в каждом из продуктов, которые покупаете? Или знаете, где это можно узнать? Вы знаете, почему обычное пастеризованное молоко сегодня не сквашивается в простоквашу, как это было когда-то в детстве, а превращается в какую-то непонятную желеобразную горькую субстанцию? Вы знаете, какова доля муки, а какова – улучшителей в тех булочках, которые вы покупаете? Мне известен случай (со слов самого технолога), когда для снижения себестоимости долю муки в хлебобулочных изделиях снизили до 30%(!) без потери внешнего вида, фактуры и вкуса. И эти изделия легли на полку одной из крупнейших продовольственных сетей как натуральный продукт. Итак, с уверенностью можно говорить, что среднестатистический покупатель не имеет необходимой информации о качестве продуктов и при выборе пользуется только их внешним видом и вкусом. Налицо еще один сегмент с асимметричной информацией, в котором не выполняются постулаты рыночной экономики.

Я могу перечислять еще много товарных категорий, где мы реально покупаем “кота в мешке”, то есть где мы, как покупатели, не имеем достоверной информации о качестве продуктов и вынуждены опираться на какие-то косвенные признаки и гордые заявления производителей: бытовая техника, бытовая химия, платное образование, информация (СМИ, интернет), одежда и обувь, товары для ремонта и т.д. и т.п. А вообще, есть ли такие продукты, о качестве которых мы имеем достоверную информацию? Уверен, что есть. Но я их, к сожалению, не знаю.

Что же получается в итоге?

В подавляющем большинстве товарных категорий среднестатистический потребитель не имеет достоверной информации о качестве приобретаемых продуктов, необходимой для обоснованного и оптимального выбора товара в процессе покупки, и вынужден опираться на ту информацию, которую предоставляют производители. В итоге вместо саморегулирующейся системы, обеспечивающей высокое качество продукции, мы получаем в этих категориях систему деградирующую, в которой господствуют низкокачественные товары (помните, это было доказано в работах экономистов, о которых мы говорили в начале статьи?). И эти категории на сегодняшний день составляют подавляющую часть потребительского рынка. Или уже, видимо, не рынка, а какой-то иной системы, где правит бал производитель и основные прибыли делаются не а удовлетворении потребностей, а на некомпетентности потребителей (отсутствии у них необходимой информации).

Но, может быть, вы можете привести примеры товарных категорий, где у среднестатистического потребителя есть вся необходимая информация для принятия оптимального и обоснованного решения о покупке? Я готов выслушать и проанализировать ваши примеры.