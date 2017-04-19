Ростислав Ищенко: Запад заездил старые сценарии войн и революций

Одно из самых тяжких потрясений последнего времени —американский удар по военно-воздушной базе Сирии. В скором времени непонятная трагедия с химическим отравлением людей в Идлибе начала проясняться. Налицо — очередная прямая ложь, передергивание, подтасовка фактов… Но остается много вопросов. Зачем это понадобилось Трампу? Кто истинный инициатор и что будет предпринято дальше? Как будет отвечать Россия? Как связана американская агрессия в Сирии с митингами и терактами в России? На эти вопросы «Правде.Ру» ответил политолог Ростислав Ищенко.

— Как вы думаете, американский удар просто совпал или целенаправленно был запланирован на день визита Си Цзиньпина в США? И зачем это Трампу? Может быть, на него кто-то надавил?

— Думаю, решение было импульсивным, потому что вообще такие решения таким образом не принимаются. Но оно, в общем-то, вполне в характере Трампа. А то, что это решение продавливали и продавили как раз политические оппоненты Трампа в первую очередь для того, чтобы ослабить его позиции, в этом у меня сомнений нет. Что это не укладывалось в контекст визита Си Цзиньпина — дело десятое. Хотя, конечно, Китаю Соединенные Штаты тоже не прочь показать, кто в доме хозяин.

Но посмотрите, какая происходит цепь событий. Начинаются мелкие уличные выступления в России, Белоруссии и так далее. Выглядят они достаточно смешно, и всем понятно, что власти даже не надо напрягаться, чтобы их подавить. Но тут же затевается цепочка терактов в России. Да, не все они произошли, но их планировалось достаточно много в короткий промежуток времени. А потом происходит этот американский удар.

И, наконец, Европарламент выступает с требованием к России и к Белоруссии чуть ли не извиниться перед оппозиционерами. Это классическая схема подготовки развертывания в стране «майдана». Вначале на улице фиксируется сам факт наличия оппозиции. Неважно сколько их — 10, 20, 30 или 100 человек. Затем ситуацию пытаются качнуть, народу показывают, что власть не контролирует ситуацию в стране, не может предотвратить теракты.

По идее, по плану организаторов, народ должен был ходить по улицам и говорить: а куда же власть смотрит, а зачем же мы налоги платим, если они ничего не делают. На следующем этапе — демонстрация внешнеполитического унижения: куда хотели, туда стреляем, нам ответить не могут. И в это же время Европарламент принимает резолюцию (такие же принимались до этого по Януковичу, а еще раньше — по Кучме).

Европарламент пытается блокировать активность властей, направленную против оппозиции. То есть — не смейте трогать руками. Им нужно из этой маленькой кучки создать костяк, чтобы на него потом нарастить недовольное мясо. А через несколько месяцев, вполне возможно, уже будет реальная попытка пошатать власть.

Поэтому, с моей точки зрения, все события укладываются абсолютно в одну и ту же схему. Очевидно, что этот план отрабатывается глобалистскими элитами, которые теряют позиции, но еще не потеряли власть в Соединенных Штатах и Европе. Они совершенно не хотят отдавать власть, потому что тогда потеряют не только политическое, но и экономическое влияние, останутся без денег, без ничего и, может быть, потом еще сядут в тюрьму за военные преступления.

Поэтому они зубами держатся за власть. Они серьезно рисковали, уже когда даже в Соединенных Штатах пытались организовать против Трампа «майдан», они ясно продемонстрировали, что они готовы пойти на гражданский конфликт. Они сейчас это демонстрируют в Европе, когда пытаются снять с избирательного процесса популярных национальных политиков.

Они ни перед чем не остановятся. Глобалистская элита показывает: либо гражданская война и опасность третьей мировой, либо вы нам уступаете, — и ждет результата. Поэтому мы сейчас находимся в очень нехорошей, крайне опасной ситуации.

Просто потому, что когда ставки подняты до предела, возможности для дипломатического решения крайне сужены, каждый пытается передавить, а многие еще и блефуют, — выход такой ситуации из-под контроля не просто возможен, а весьма и весьма вероятен. Фактически принятие решения переходит с дипломатического уровня на военный, причем не всегда даже на высший, а на средний уровень.

— Как вы думаете, Путин и Лукашенко урок Януковича выучили?

— Судя по тому, как развиваются Россия и Белоруссия, урок выучили, но по-разному. Потому что, в принципе, базы разные. У Путина и Лукашенко, в том числе, и геополитическая база разная. Поэтому ожидать, что они будут действовать одинаково — невозможно.

Совершенно очевидно, что Путин небезуспешно пытается усилить внешнеполитические позиции страны. Он это делает достаточно грамотно, потому что пытается при этом сохранить созданный в начале 2000-х внутринациональный компромисс. Ведь в России сейчас противоречий в обществе не меньше, чем было в 1917 году. И если дать им возможность выйти на поверхность, то эти группы: левые, правые, монархисты, анархисты и прочие, — могут привести общество в состояние достаточно серьезного брожения.

А если у вас нет прочного тыла, прочной внутренней базы, то вы рискуете столкнуться с тем, с чем столкнулась Российская империя. Тогда войну-то мы почти выиграли, но внутри страны проиграли. Искусство Путина как политика заключается даже не столько в его умении находить практически в режиме реального времени интересные и нестандартные внешнеполитические ходы, сколько в том, что при очень жестком и тяжелом внешнем давлении и отнюдь неординарной ситуации в стране, он умудряется сохранять компромиссность и единство народа в поддержке политических властей.

У Лукашенко ситуация немножко другая, потому что в Белоруссии маленькая экономика, замкнутая на Россию, а позиции Лукашенко в обществе основаны на сохранении постсоветской социальной стабильности. И эти позиции могут поддерживаться опять-таки за счет внешних вливаний. Поэтому у Лукашенко периодически возникают разногласия с Россией.

Когда ему требуется увеличение вливаний, ему говорят — доколе? И поэтому Лукашенко не так открыто и откровенно, как Янукович, но пытается играть в игру многовекторности: будете меня обижать, я уйду на Запад. Все понимают, что не уйдет, потому что сразу вспомнят, что он — последний диктатор Европы, и скажут: спасибо, до свидания. Поэтому здесь тоже ищутся сложные компромиссы.

Но каждый из лидеров — Путин и Лукашенко — научились по-своему удерживать внутриполитическую стабильность для получения внешнеполитического маневра. Просто особенность политики заключается в том, что сегодняшнее положение и благополучие не гарантируют того, что завтра будет все так же хорошо и что даже самый выдающийся политик завтра не допустит ошибку.

Беседовал Саид Гафуров, к публикации подготовил Юрий Кондратьев, Правда.Ру

Источник: news-front.info