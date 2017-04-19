Главная » Мировоззрение, Политика, Психология

Ростислав Ищенко: Запад заездил старые сценарии войн и революций

10:43. 19 апреля 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Одно из самых тяжких потрясений последнего времени —американский удар по военно-воздушной базе Сирии. В скором времени непонятная трагедия с химическим отравлением людей в Идлибе начала проясняться. Налицо — очередная прямая ложь, передергивание, подтасовка фактов… Но остается много вопросов. Зачем это понадобилось Трампу? Кто истинный инициатор и что будет предпринято дальше? Как будет отвечать Россия? Как связана американская агрессия в Сирии с митингами и терактами в России? На эти вопросы «Правде.Ру» ответил политолог Ростислав Ищенко.

Ростислав Ищенко

— Как вы думаете, американский удар просто совпал или целенаправленно был запланирован на день визита Си Цзиньпина в США? И зачем это Трампу? Может быть, на него кто-то надавил?

— Думаю, решение было импульсивным, потому что вообще такие решения таким образом не принимаются. Но оно, в общем-то, вполне в характере Трампа. А то, что это решение продавливали и продавили как раз политические оппоненты Трампа в первую очередь для того, чтобы ослабить его позиции, в этом у меня сомнений нет. Что это не укладывалось в контекст визита Си Цзиньпина — дело десятое. Хотя, конечно, Китаю Соединенные Штаты тоже не прочь показать, кто в доме хозяин.

Но посмотрите, какая происходит цепь событий. Начинаются мелкие уличные выступления в России, Белоруссии и так далее. Выглядят они достаточно смешно, и всем понятно, что власти даже не надо напрягаться, чтобы их подавить. Но тут же затевается цепочка терактов в России. Да, не все они произошли, но их планировалось достаточно много в короткий промежуток времени. А потом происходит этот американский удар.

И, наконец, Европарламент выступает с требованием к России и к Белоруссии чуть ли не извиниться перед оппозиционерами. Это классическая схема подготовки развертывания в стране «майдана». Вначале на улице фиксируется сам факт наличия оппозиции. Неважно сколько их — 10, 20, 30 или 100 человек. Затем ситуацию пытаются качнуть, народу показывают, что власть не контролирует ситуацию в стране, не может предотвратить теракты.

По идее, по плану организаторов, народ должен был ходить по улицам и говорить: а куда же власть смотрит, а зачем же мы налоги платим, если они ничего не делают. На следующем этапе — демонстрация внешнеполитического унижения: куда хотели, туда стреляем, нам ответить не могут. И в это же время Европарламент принимает резолюцию (такие же принимались до этого по Януковичу, а еще раньше — по Кучме).

Европарламент пытается блокировать активность властей, направленную против оппозиции. То есть — не смейте трогать руками. Им нужно из этой маленькой кучки создать костяк, чтобы на него потом нарастить недовольное мясо. А через несколько месяцев, вполне возможно, уже будет реальная попытка пошатать власть.

Поэтому, с моей точки зрения, все события укладываются абсолютно в одну и ту же схему. Очевидно, что этот план отрабатывается глобалистскими элитами, которые теряют позиции, но еще не потеряли власть в Соединенных Штатах и Европе. Они совершенно не хотят отдавать власть, потому что тогда потеряют не только политическое, но и экономическое влияние, останутся без денег, без ничего и, может быть, потом еще сядут в тюрьму за военные преступления.

Поэтому они зубами держатся за власть. Они серьезно рисковали, уже когда даже в Соединенных Штатах пытались организовать против Трампа «майдан», они ясно продемонстрировали, что они готовы пойти на гражданский конфликт. Они сейчас это демонстрируют в Европе, когда пытаются снять с избирательного процесса популярных национальных политиков.

Они ни перед чем не остановятся. Глобалистская элита показывает: либо гражданская война и опасность третьей мировой, либо вы нам уступаете, — и ждет результата. Поэтому мы сейчас находимся в очень нехорошей, крайне опасной ситуации.

Просто потому, что когда ставки подняты до предела, возможности для дипломатического решения крайне сужены, каждый пытается передавить, а многие еще и блефуют, — выход такой ситуации из-под контроля не просто возможен, а весьма и весьма вероятен. Фактически принятие решения переходит с дипломатического уровня на военный, причем не всегда даже на высший, а на средний уровень.

— Как вы думаете, Путин и Лукашенко урок Януковича выучили?

— Судя по тому, как развиваются Россия и Белоруссия, урок выучили, но по-разному. Потому что, в принципе, базы разные. У Путина и Лукашенко, в том числе, и геополитическая база разная. Поэтому ожидать, что они будут действовать одинаково — невозможно.

Совершенно очевидно, что Путин небезуспешно пытается усилить внешнеполитические позиции страны. Он это делает достаточно грамотно, потому что пытается при этом сохранить созданный в начале 2000-х внутринациональный компромисс. Ведь в России сейчас противоречий в обществе не меньше, чем было в 1917 году. И если дать им возможность выйти на поверхность, то эти группы: левые, правые, монархисты, анархисты и прочие, — могут привести общество в состояние достаточно серьезного брожения.

А если у вас нет прочного тыла, прочной внутренней базы, то вы рискуете столкнуться с тем, с чем столкнулась Российская империя. Тогда войну-то мы почти выиграли, но внутри страны проиграли. Искусство Путина как политика заключается даже не столько в его умении находить практически в режиме реального времени интересные и нестандартные внешнеполитические ходы, сколько в том, что при очень жестком и тяжелом внешнем давлении и отнюдь неординарной ситуации в стране, он умудряется сохранять компромиссность и единство народа в поддержке политических властей.

У Лукашенко ситуация немножко другая, потому что в Белоруссии маленькая экономика, замкнутая на Россию, а позиции Лукашенко в обществе основаны на сохранении постсоветской социальной стабильности. И эти позиции могут поддерживаться опять-таки за счет внешних вливаний. Поэтому у Лукашенко периодически возникают разногласия с Россией.

Когда ему требуется увеличение вливаний, ему говорят — доколе? И поэтому Лукашенко не так открыто и откровенно, как Янукович, но пытается играть в игру многовекторности: будете меня обижать, я уйду на Запад. Все понимают, что не уйдет, потому что сразу вспомнят, что он — последний диктатор Европы, и скажут: спасибо, до свидания. Поэтому здесь тоже ищутся сложные компромиссы.

Но каждый из лидеров — Путин и Лукашенко — научились по-своему удерживать внутриполитическую стабильность для получения внешнеполитического маневра. Просто особенность политики заключается в том, что сегодняшнее положение и благополучие не гарантируют того, что завтра будет все так же хорошо и что даже самый выдающийся политик завтра не допустит ошибку.

Беседовал Саид Гафуров, к публикации подготовил Юрий Кондратьев, Правда.Ру

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, внутриполитическая стабильность, майдан в белорусии, майдан в россии, майдан на украине, мир, ньюс фронт, путин и лукашенко, Россия, ростислав ищенко, си цзиньпин, статьи, судьба чнуковича, сша устраивают цветные революции, Украина, цв
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Где и за что Россия воюет с Америкой. Ростислав Ищенко
... сопротивления белорусских элит. Разворот на Запад был бы продиктован даже не...) давно на пенсии. Ростислав Ищенко Метки по теме: Ростислав Ищенко Источник: news-front.info
Будущее Русского мира. Ростислав Ищенко
... пользу роли шерифа с дикого Запада, чей “Кольт” и является абсолютным... народам мира не интересно. Ростислав Ищенко Метки по теме: Ростислав Ищенко Источник: news-front...
Ростислав Ищенко. Заговор против Порошенко в контексте Третьей мировой войны
... не менее, как для Запада, разочаровавшегося в способности Украины ...на Украине автоматически станет фаворитом Запада. Таким образом, Порошенко ненавидит....facebook.com/IschRostVl/posts/902937363186031 Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня»       ...
Альтернативная история. Ростислав Ищенко
... Примерно в таком положении оказался Запад, рассчитывавший вести гибридную войну с..., нагло, подло обманул просвещённый Запад и отлупил Вашингтон и Брюссель... даже кампанию, войну выигрывает система. Ростислав Ищенко, «Актуальные комментарии» Источник: news-...
Третья мировая война: ключ на старт. Ростислав Ищенко
... ливийскому сценарию прямое военное вторжение Запада. Не секрет, что военные советники... отступить на глазах всего мира. Ростислав Ищенко Источник: news-front.info
Ростислав Ищенко. Нарыв
... способности Украины дождаться уничтожения России Западом и принять участие в разделе... всегда. Её просто надо дождаться. Ростислав Ищенко Обозреватель МИА "Россия сегодня" https...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>